 В начале декабря офис прокурора МУС обнародует анализ доказательств Украины в делах по Майдану, Крыму и Донбассу, - Немыря

Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) обнародует предварительный анализ доказательств, предоставленных Украиной по делам о расстрелах на Майдане Независимости в Киеве, аннексии Крыма и войне на Донбассе. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря (народный депутат из фракции "Батькивщина"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В первую неделю декабря этого года должен быть опубликован отчет офиса прокурора Международного уголовного суда – об этом официально сообщил глава департамента офиса прокурора МУС – с предварительным анализом тех свидетельств, доказательств, которые были предоставлены и предоставляются украинской стороной как на уровне официальных органов власти, так и неправительственных организаций", – сказал он во вторник.

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Немыря пояснил, что в настоящее время украинские дела находятся на стадии предварительного анализа – офис прокурора МУС собирает сведения, анализирует их, проводит соответствующую работу.

"Выводы важны с точки зрения того, перейдет ли стадия предварительного анализа на стадию уже расследования… Мы ожидаем, что там будут сделаны соответствующие выводы, которые позволят уже перейти к стадии расследования", – добавил Немыря.

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Он напомнил, что Верховная Рада дважды признавала юрисдикцию Международного уголовного суда: в 2014 и в 2015 годах. Это касалось событий Революции достоинства, а также событий, связанных с аннексией Крыма и войной на Донбассе.