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 Хмельницкий горсуд взыскал с России 180 тысяч евро в пользу семьи погибшего бойца "Айдара"

Решением Хмельницкого горрайонного суда от 13 ноября 2018 года взыскано с государства Российская Федерация в пользу вдовы военного и двух несовершеннолетних детей моральный ущерб, вызванный гибелью мужа, отца, в размере по 60 тысяч евро каждому.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда, установлено, что мужчина истицы был призван Сватовским районным военным комиссариатом Луганской области по мобилизации в в/ч пп В0624 и направился в зону боевых действий на востоке Украины. В период прохождения военной службы занимал должность старшего наводчика 2 минометного взвода. "Общеизвестным является тот факт, что в феврале 2014 года началась военная агрессия Российской Федерации против Украины, в результате чего аннексирована территория Автономной Республики Крым, частично оккупированы территории Донецкой и Луганской областей Украины. В период с 29.08.2014 года по 05.09.2014 года мужчина истицы принимал непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечивал ее осуществление и защиту независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

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Согласно Акту служебного расследования за ноябрь 2014 года, по факту гибели личного состава воинской части пп В0624 05.09.2014 года в районе с. Веселой Горы Славяносербского района Луганской области, возле дома гольфклуба установлено, что после выполнения боевой задачи в районе с. Стукалова Балка Славяносербского района Луганской области личный состав взвода, в числе которого был и муж истицы, возвращался в г. Счастье Новоайдарского района Луганской области на автомобиле ЗИЛ -131. Примерно в 14:30 личный состав взвода ЧП В0624, с мужем истицы, попал под огонь из засады российских боевиков. В засаде были танк, БТР и значительное количество вооруженных солдат. Вследствие того, что огонь был открыт из засады, кроме одного рядового, все бойцы взвода пп В0624 (батальона "Айдар") погибли.

Решением Хмельницкого горрайонного суда от 03.05.2017 года по делу был установлен факт гибели военного при исполнении обязанностей военной службы 05.09.2014 года на территории Луганской области в г. Счастье вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Суд в частности указал, что нарушив Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Будапештский меморандум (п.1,2), Хельсинкский заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 01.08.1975, заключенные между Украиной и Россией договоры, в т.ч. о российско-украинской государственной границе, Россия вышла за пределы своих суверенных прав, гарантированных ст.2 Устава ООН, а потому, по убеждению суда, является государством-агрессором, что, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии у нее судебного иммунитета.

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При решении требований истца, суд также применил практику Европейского суда по правам человека, в частности решение по делу Луизидоу против Турецкой Республики (CASE OF LOIZIDOU v.TURKEY (Article50), (40/1993/435/514) 28 July 1998), согласно которому решено обязать выплатить компенсацию истцу, в том числе и за моральные страдания, из-за незаконной оккупации части Кипра турецкими Вооруженными силами.

Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, это уже не первое решение суда, согласно которому взимаются средства из Российской Федерации в пользу семей военнослужащих, такие решения судом выносились как в прошлом, так и в течение этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3097965
 
   
 Топ комментарии
 
Хмельницкий горсуд взыскал с России 180 тысяч евро...

правильнее было бы написать: Хмельницкий горсуд вынес постановление о взыскании с России 180 тысяч евро
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к сожалению...
для раша и международный суд - не указ...
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Суд принял решение. Только беда в том, что выполнить его невозможно. В принципе. По одной простой причине. Решение украинского суда ответчиком по которому является государство РФ не будет признано даже в ЕСПЧ. В Украине суды принимая такие решения почему то забывают, что в любом международном суде это дело просто рассыпется. Юридического факта, как агрессия РФ на территории Украины нет. Начиная от отсуствия военного положения и заканчивая т.н. Минскими соглашениями.
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Хмельницкий горсуд взыскал с России 180 тысяч евро...

правильнее было бы написать: Хмельницкий горсуд вынес постановление о взыскании с России 180 тысяч евро
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к сожалению...
для раша и международный суд - не указ...
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Поживем увидим, чего кипятишься, пусть бумаги вылеживаются.
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Я в отличие от тебя пытаюсь сделать лучше конкретным людям, помогая им в судах. И понимаю, что такое принятое решение, а что такое выполненное. Украина не выполнила около 70-80% решений ЕСПЧ. Выполнение решений на внутреннем уровне вообще находится за критической гранью.
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Отлежатся три года после чего их выбростят. Какой судебный исполнитель откроет производство ?????
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Да не бумаги должны вылеживаться, людям от этого не легче. Правильно было бы если сейчас эти деньги семье передаст государство, а потом взыщет с ответчика по делу.
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Ну понятное дело, обворовывать страну легче, чем ходить по судам.
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Взыскаать и предъявить - две большие разницы , одна даёт, другая дразнится. Это как путать жидкое с тёплым и вводить граждан в заблуждение.
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Суд принял решение. Только беда в том, что выполнить его невозможно. В принципе. По одной простой причине. Решение украинского суда ответчиком по которому является государство РФ не будет признано даже в ЕСПЧ. В Украине суды принимая такие решения почему то забывают, что в любом международном суде это дело просто рассыпется. Юридического факта, как агрессия РФ на территории Украины нет. Начиная от отсуствия военного положения и заканчивая т.н. Минскими соглашениями.
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все верно , так можно можно за каждого погибшего отсуживать деньги , но это уже маразм
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Это очень хорошее решение которое позволяет подавать иски всем пострадавшим от агрессии рашеоккупантов как погибшим так и инвалидам да и всем кто был вынужден принимать участие в этой проклятой войне. С херовых кацапских козлов,хоть шерсти клок и пускай выплачивают все что присудит суд. Хмельницкий горсуд взыскал с России 180 тысяч евро в пользу семьи погибшего бойца "Айдара" - Цензор.НЕТ 7706
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Пенсионный фонд Самары пригласил умершую прийти за пособием на погребение: $2




Хмельницкий горсуд взыскал с России 180 тысяч евро в пользу семьи погибшего бойца "Айдара" - Цензор.НЕТ 1231

Сотрудники Пенсионного фонда города Самара направили скончавшейся в мае текущего года Елене Васиной приглашение: женщине предлагалось прийти в это заведение и получить социальное пособие на собственное погребение и принести с собой паспорт и свидетельство о смерти.
Об этом трагикомическом курьезе пишет во вторник, 20 ноября, местное издание "Самарское обозрение" со ссылкой на старинцу зятя покойной в социальной сети Facebook.
В этом послании руководитель клиентской службы по Октябрьскому и Советскому районам Самары приглашает Елену Вячеславовну "подойти на прием по вопросу оплаты социального пособия на погребения в размере 139 рублей 6 копеек" (около 2 долларов США).
Впрочем, в комментариях к этому "посту" зятя покойной пресс-секретарь отделения Пенсионного фонда России по Самарской области Ольга Крысина извинилась за это письмо, назвав его "техническим сбоем".
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