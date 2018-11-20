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 Попытки Кремля загнать Ахметова в одну шоблу с Медведчуком все время срываются, - Романенко

Бизнесмен Ринат Ахметов "выкинул" из Оппозиционного блока нардепов Юрия Бойко и Сергея Левочкина потому, что ненавидит главу организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука, с чьей политической партией "За життя" они объединились в рамках "Оппозиционной платформы – За життя".

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в Фейсбуке политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко.

Медведчука, по информации эксперта, поддерживает также бизнесмен Дмитрий Фирташ. 

"Потому что Ахметов ненавидит Медведчука, из-за которого получил удар по своему бизнесу, потеряв кучу активов в ОРДЛО. Ринатовская часть Оппоблока относится к Медведчуку как деструктивному элементу, который все проваливает. И попытки Кремля загнать РЛА (Рината Леонидовича Ахметова) в одну шоблу с Медведчуком и Левочкиным – Бойко – Фирташем все время срывались из-за нежелания Ахметова лезть в этот союз жабы и гадюки. Но выборы приближаются, и Медведчука нужно пихать в Раду, а для этого нужно консолидировать разрозненные группы, что играют на электоральном поле юго-востока. Русские подщимливают Фирташа для сговорчивости, чтобы не вилял. [Нардеп, глава партии "За життя" Вадим] Рабинович уже все, что для хорошей пенсии надо, заработал, так что самоустранился от участия в гонке, чтобы дать возможность Бойко набрать свои 6–7%, которые потом можно будет конвертировать на парламентских выборах в среднюю фракцию. Вот такой расклад", – написал Романенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойко выдвинут единым кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - Медведчук

Источник: https://censor.net.ua/n3097961
 
   
 Топ комментарии
 
так и не понял, кто теперь рыги, а кто аналы, пардон.
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Жоппоблок раскололся на две булки, но всё равно они булки одной путинской жопы😁
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В Штатах не спят и вводят новые санкции против россии
Спроби Кремля загнати Ахметова в одне шобло з Медведчуком весь час зриваються, - Романенко - Цензор.НЕТ 2667
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"И попытки Кремля загнать РЛА (Рината Леонидовича Ахметова)...." Спроби Кремля загнати Ахметова в одне шобло з Медведчуком весь час зриваються, - Романенко - Цензор.НЕТ 202
Вот оно оказывается как "рината леонидовича ахметова".
А я думал что только упыря бахматюка сдесь пирят.
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Гыдота мерзкая Кощей подохни от сифилиса и цирроза печени... это падло может только по спискам при помощи Хуйла влезть в ВР. Недопустим этого позора!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПопытки Кремля загнать Ахметова в одну шоблу с Медведчуком все время срываются, - Романенко
 
 
 
 
 
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