 "Я хворію на серце и мені потрібно росслабляюще средство", - задержание на Киевщине торговцев наркотиками с "товаром" на 2 млн грн. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Поліцейської хвилі" на Еспресо ТВ.
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Оперативники Киевщины ликвидировали группу наркодилеров и изъяли партию наркотиков на 2 миллиона гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Нацполиция Киевщины обнаружила плантацию конопли. Изъято наркотиков на 8 млн гривен. ВИДЕО
"На пол! Ноги вытянул!": В Вишневом оперативники обнаружили переносную нарколабораторию в дорожной сумке. ВИДЕО
Вооруженную преступную группу наркоторговцев задержали на Киевщине. ФОТОрепортаж
+3
сразу вспомнились - стратегические семена (гуглите)...раша)))))))
+2
ржунимагу!
И видимо всей семьёй.
А новость ор! даёшь по стакану каждому сердечнику)