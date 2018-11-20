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 "Я хворію на серце и мені потрібно росслабляюще средство", - задержание на Киевщине торговцев наркотиками с "товаром" на 2 млн грн. ВИДЕО

Организованную преступную группу, контролируемую криминальным авторитетом, разоблачили и задокументировали сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с работниками Следственного управления полиции Киевщины и прокуратурой задержали торговцев наркотиками. Во время задержания злоумышленники, вооруженные боевыми гранатами, обрезом ружья, ножами и кастетами, оказывали сопротивление стражам порядка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Поліцейської хвилі" на Еспресо ТВ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оперативники Киевщины ликвидировали группу наркодилеров и изъяли партию наркотиков на 2 миллиона гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3097960
 
 
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"Я хворію на серце и мені потрібно росслабляюще средство", - задержание на Киевщине торговцев наркотиками с "товаром" на 2 млн грн - Цензор.НЕТ 623 сразу вспомнились - стратегические семена (гуглите)...раша)))))))
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Это же какое большое, пусть даже и больное, нужно иметь, чтобы только на два ляма (не меньше) удавалось расслаблятся.
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"Я хворію на серце и мені потрібно росслабляюще средство", - ИЛОН МАКС
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В заголовке статьи написано именно : Илон МАкс!, сам в акуе , вот пруфф :http://saint-666.ru/?p=317508 :БОЛЬШЕ ИЛОН МАКСКУРИТЬ НЕ БУДЕТ ИЛИ САМЫЙ ДОРОГОЙ КОСЯК В ИСТОРИИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ.
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Ни фига себе больное сердце, а как излечивается наркотиком, если можно идти "вооруженные боевыми гранатами, обрезом ружья, ножами и кастетами" . Какой прорыв в кардиологии.
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сразу вспомнились - стратегические семена (гуглите)...раша)))))))
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Потрібно виходити, перекривати дороги і вимагати легалізувати дешевий і якісний колумбійський героїн!
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Если бы трава людей ленивыми не делала, то легалайз был бы к стати, но увы, вроде безвредное, так нет, апатию такую нагонит, что не знай как спасаться.
А новость ор! даёшь по стакану каждому сердечнику)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Я хворію на серце и мені потрібно росслабляюще средство", - задержание на Киевщине торговцев наркотиками с "товаром" на 2 млн грн. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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