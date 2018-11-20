 Праздники 8 марта и 9 мая нужно отменить, законопроект уже подготовили, - Вятрович

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступает за отмену выходного дня 8 марта и переформатирование празднования этого праздника. Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос о судьбе таких праздников как 8 марта, 1 мая и 9 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы подготовили законопроект, предусматривающий изменения в государственном календаре, и все же надеемся, что депутаты придут к рассмотрению этого законопроекта, и изменения будут внесены", – сказал Вятрович.
Также на Цензор.НЕТ: Восьмое марта нуждается в ребрендинге, - министр культуры Нищук
Он отметил, что частично изменения уже произошли – 2 мая больше не является выходным днем, зато выходным стало 25 декабря.
"Следующие шаги, которые мы предлагали, – это перенос выходного с 9 мая на 8 мая и отмена выходного 8 марта, вообще переформатирование этого праздника. Мы предлагаем, чтобы в этот день говорили о дне борьбы женщин за свои права, а не о Международном женском дне, который является атавизмом советского прошлого", – отметил председатель УИНП.
Читайте на Цензор.НЕТ: В рамках декоммунизации в Украине переименованы почти 1 тыс. населенных пунктов, демонтированы 2,5 тыс. памятников, - Вятрович
Вместе с тем Вятрович сообщил, что соответствующий законопроект еще не поддержало правительство, и поэтому он не внесен в парламент.
В то же время Вятрович заверил, что "никто не будет отменять Рождество 7 января".
"В Украине есть все возможности для того, чтобы отмечать Рождество и 25 декабря, и 7 января", – добавил он.
Предлагаю праздничными объявить - 30 февраля и 32 марта
Ну, десь так..
Особисто мене 8 Березня вже давно дістало ...
Нашим дамам просто треба вихідний. Хочеться їм і все...
У чому логіка неясно - всерівно цей день не оплачується.
Ну так підіть за свій рахунок, проблєма у чому ??
www.calendarium.com.ua
3 мая в Украине отмечают День кондитера.
Домик хазяина ЧВК и сортирных троллей Е.Пригожина в Питере.
И только в рашке ПРАЗДНУЮТ 9 мая под лозунгом "Можем повторить!":
- 40+ млн. убитых и т..д.
https://charter97.org/ru/news/2018/11/20/313545/
Им бы понедельники взять и отменить!
Им бы понедельники взять и отменить!
Вроде не бездельники, и могли бы жить.
Как назло на острове нет календаря,
Ребятня и взрослые пропадают зря!
Ребятня и взрослые пропадают зря!
На проклятом острове нет календаря.
По такому случаю с ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари!
И рыдают бедные, и клянут беду,
В день, какой неведомо в никаком году!
И рыдают бедные, и клянут беду,
В день, какой неведомо в никаком году!
(муз. А.Зацепина, сл. Л.Дербенёва)
-- Кто за что бы в этот день был женский праздник?
Порошенко проиграет, потому что этого не понимает. Экономика- это главное.
Украинец Алексей Берест установил кровавый и чужой для украинцев коммуно - фашистский оккупационный кремлёвский флаг кровавого ссср над Рейхстагом в Берлине, а Украинец Майкл Стренк - поднял чужой флаг США над Иводзимою. И только родная Украинская Повстанческая Армия УПА мужественно сражалась в этой войне под своим родным украинским национальным флагом. А сейчас все воины ВСУ храбрые защитники Украинского Отечества поклялись освободить свою родную но временно оккупированную украинскую землю Крыма и Донбасса теперь уже от современных проклятых российских фашистов захватчиков. А если потребуется то и установить величественный национльный украинский флаг над поверженным фашистским логовом Кремлём.
А для народу України нехай будуть лише світлі та духовні свята.