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Все про:Институт нацпамяти (157) праздник (1458) Вятрович (171) 8 марта (83) декоммунизация (410)

 Праздники 8 марта и 9 мая нужно отменить, законопроект уже подготовили, - Вятрович

А вот празднование рождества 7 января Институт национальной памяти отменять не собирается: праздновать можно и в этот день, и 25 декабря.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступает за отмену выходного дня 8 марта и переформатирование празднования этого праздника. Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос о судьбе таких праздников как 8 марта, 1 мая и 9 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы подготовили законопроект, предусматривающий изменения в государственном календаре, и все же надеемся, что депутаты придут к рассмотрению этого законопроекта, и изменения будут внесены", – сказал Вятрович.

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Он отметил, что частично изменения уже произошли – 2 мая больше не является выходным днем, зато выходным стало 25 декабря.

"Следующие шаги, которые мы предлагали, – это перенос выходного с 9 мая на 8 мая и отмена выходного 8 марта, вообще переформатирование этого праздника. Мы предлагаем, чтобы в этот день говорили о дне борьбы женщин за свои права, а не о Международном женском дне, который является атавизмом советского прошлого", – отметил председатель УИНП.

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Вместе с тем Вятрович сообщил, что соответствующий законопроект еще не поддержало правительство, и поэтому он не внесен в парламент.

В то же время Вятрович заверил, что "никто не будет отменять Рождество 7 января".

"В Украине есть все возможности для того, чтобы отмечать Рождество и 25 декабря, и 7 января", – добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3097957
 
   
 Топ комментарии
 
Правильна ідея але бидло її не зрозуміє.
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Многие еще с совдеповских времен называли день 8 марта "днем Клары Целкин".
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Он не любит женщин . Уже никто не объяснит , почему 8 Марта . Вятрович , оставь женщинам праздник , иначе они тебя найдут ...
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Класная идея.
Предлагаю праздничными объявить - 30 февраля и 32 марта
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Тогда уж лучше 31 апреля. Праздники 8 марта и 9 мая нужно отменить, законопроект уже подготовили, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9124 Именно под этой датой следаки-прокурвы сляпали экспердизу в "газовом деле" против ЮТ. И что вы знаете? "Судья" Родя Сопля-Киреев приобщил этот тугамент к делу.
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... и установить 25 часовой рабочий день!
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Правильна ідея але бидло її не зрозуміє.
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Та не треба так казати. У порівнянні з дамбасскім, наше, рафіновані інтелектуали...
Ну, десь так..

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Многие еще с совдеповских времен называли день 8 марта "днем Клары Целкин".
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Многие совеские праздники бьли завуалировано приурочньі к еврейским датам, например, 7 ноября - день рождения Троцого/Бронштейна, 8 марта еврейский праздник Пурим...можете проверить...
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Молодец, Вятрович! Чуйка у тебя - о-го-го! Правда не все в это въезжают! Праздники 8 марта и 9 мая нужно отменить, законопроект уже подготовили, - Вятрович - Цензор.НЕТ 56
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Расплодилось этих чиновников -Запретителей и Отменителей,вы мляди скоро как на рассеи акцизом газировку облагать будете - заботливые вы наши ТРУТНИ!??
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По суті, відносно свят можете щось написати ?
Особисто мене 8 Березня вже давно дістало ...
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А что чуйка...Уже даже до самьіх упоротьіх кацапов на раше дошло, что Поршенко будет переизбран в 2019 году...
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Борьба с праздниками... это то что сейчас нужно...
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Да кто тебе мешает праздновать хоть каждый день? Вот я прохожу мимо магазинчика з названием "Таировские вина", так даже сейчас, в наступившие холода, несколько тел уже с 9-00 "празднуют" еще в вертикальном положении, а некоторые в горизонтальном даже. Как специально дворники за этой этим шинком нагребли кучу опавших листьев для удобства горизонтально "празднующих". Праздники 8 марта и 9 мая нужно отменить, законопроект уже подготовили, - Вятрович - Цензор.НЕТ 5064
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Уроды из ЧВК Вагнера(Пригожина) и ветераны боевых действий подали в Европейский криминальный суд(Гаага) против владельца из-за отсутствия социальных пособий и льгот.
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Цікаво, у французькому легіоні теж соцпакет вимагають ??

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Життя влаштоване складно - треба комплексно декомунізацію проводити.
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За что ж бездельникам платить зарплаты... нужны "инициативы"... да и о себе напомнить...
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Он не любит женщин . Уже никто не объяснит , почему 8 Марта . Вятрович , оставь женщинам праздник , иначе они тебя найдут ...
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Почему 8 марта , а не 7 апреля должен быть праздник женщин? Объясни пожалуйста
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А почему не 8 марта . Из-за того , что когда-то коммуняки заняли этот день ? Теперь этот день в марте проклятый ?
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потому что в этот день, в позапрошлом столетии б.яди Западной Европы добились для себя (страйковали) 8-ми часовой рабочий день.
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Не пересмикуй, гомосовєтикусе. Для жінок є чудове свято - День Матері
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А я хочу свята для жінок один раз на рік! Хочу щоб жінку-матір поважали, дарували квіти і любили щодня.
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Справедливое желание . Только почему один раз в год ?
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Це свято їх принижує.
Нашим дамам просто треба вихідний. Хочеться їм і все...
У чому логіка неясно - всерівно цей день не оплачується.
Ну так підіть за свій рахунок, проблєма у чому ??
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И 3 мая тоже напуй !!!!!...

Праздники 8 марта и 9 мая нужно отменить, законопроект уже подготовили, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6718
www.calendarium.com.ua


3 мая в Украине отмечают День кондитера.
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Главное, что выходной, а кто вникает в подноготную происхождения праздника... когда-то дойдет.
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"Ольгинским" на заметку.
Праздники 8 марта и 9 мая нужно отменить, законопроект уже подготовили, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6917

Домик хазяина ЧВК и сортирных троллей Е.Пригожина в Питере.
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дворец на фоне помойки - мечта любого кацапа
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Українці нарівні з росіянами билися з фашистами, не то шо всякі гейропейці! Ми йдем у європу - ладно. Але наші заслуги в боротьбі з фашами не слід принижувати. Мого діда було поранено в цій війні - жаль, не розказував нічого...
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И потому что дед ничего не рассказывал ты вырос йолопом ?
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весь мир дату 8 мая знает как День Скорби и Памяти. Под лозунгом "Никогда снова!"
И только в рашке ПРАЗДНУЮТ 9 мая под лозунгом "Можем повторить!":
- 40+ млн. убитых и т..д.
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Увесь світ читав про війну в газетах, та слухав радіо. Я - українець, мій дід був українцем, і він воював з фашами, й святкував 9-е травня.
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Дык, дорлжен был вычитать , шо фашисты капитулировали 8-го.
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якщо не розказував то найбільш вірогідно, що поранення він отримав від нкаведешніка «заградотряда», тих що гнали піхоту на німецькі ДЗОти...
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Этот чел на Фото видно наполовину ИдиЁт,и это лучшая Его половина??
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В РФ покончила с собой девочка, которая написала письмо Путину и пожаловалась на низкую зарплату мамы

https://charter97.org/ru/news/2018/11/20/313545/
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Давно пора все совковые говнопраздники отменить.
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Бросьте календарь. Посмотрите что в кошельках у украинцев. Пусто. Хватит раздражать людей. Поменяете жизнь, дадите каждому заработать, потом и праздники меняйте. Реформаторы хреновы.
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Вроде не бездельники, и могли бы жить.
Им бы понедельники взять и отменить!
Им бы понедельники взять и отменить!
Вроде не бездельники, и могли бы жить.

Как назло на острове нет календаря,
Ребятня и взрослые пропадают зря!
Ребятня и взрослые пропадают зря!
На проклятом острове нет календаря.

По такому случаю с ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари!
И рыдают бедные, и клянут беду,
В день, какой неведомо в никаком году!

И рыдают бедные, и клянут беду,
В день, какой неведомо в никаком году!

(муз. А.Зацепина, сл. Л.Дербенёва)
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Если отменит бабский праздник , будет отрабатывать за всех мужиков .
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На счет 8 марта - по факту 2 дня никто не работает. На работе отмечают 7 числа, а потом выходной 8 числа. А так отменят выходной и все будут отмечать на работе 8 числа.
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Вообще-то, я бы давно перенёс 8 марта на 7 апреля , так коммунисто = православные си и ки против .
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Я обычно беру продукты разом, а сегодня отдельно брал хлеб - а он таки опять подорожал. Вот что меня реально волнует, Вятрович, а не когда там день Победы - 8 или 9 мая.
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Подорожал гривны на 2-3 в среднем. Есть уже и по 17-18, есть дешевле, возможно, не все магазины еще подтянулись. Цибуля, кстати, тоже пошла в рост.
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Ого, у нас заводской по 12, у частников разные цены конечно, но 17-18 это килограммовый что ли?
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Благовещение Пресвятой Богородицы - светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников. В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Известно лишь, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения - 25 марта (7 апреля по новому стилю).

-- Кто за что бы в этот день был женский праздник?
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Название праздника - Благовещение - передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.
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Вятрович - идиот. Тягнибок и Фарион уже вылезли со своими идеями СРАЗУ ПОСЛЕ ЕВРОМАЙДАНА! К чему привело? К аннексии Крыма и войне на Донбассе. Праздник ( мая оставьте в покое! Имейте уважение к оставшимся ветеранам. И лишний раз не дразните собак "за поребриком".
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Так 9-е мая у нас давно не празднуют, есть день памяти 8-е мая, а 9-го рабочий день, пусть ветераны ходят себе.
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Все праздники отменить, один оставить - годовщину великого события, когда Портников сделал из Вьятровича настоящего мужчину, орально в мозг.
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8-е назвать праздником достижения 8-ми часового рабочего дняд проститутками Западной Европы два столетия наза...(на рабсеи в это время еще было крепостное право, какое там 8-е марта) и все устаканится - праздновать не будут...
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Ну наконец то решили последнюю проблему в стране. Теперь заживем.
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И сразу заживем. Не будет коррупции во власти в судах в прокуратуре мусарне у чиновников всех мастей и рангов,вернуться деньги из офшоров снизится комуналка заработают бесплатные больницы повысятся зарплаты и пенсии вернется Крым и Донбасс и не будет войны с хуйлолм. ОТМЕНИ СВОИ МОЗГИ ПРИДУРОК
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скорее бы выборы, чтоб такие швондеры исчезли из политики
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БыдлоБляХеры, чем закончился сегодняшний пердёж в лужу?
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Прекрасная идея, но ее как и томос на хлеб не намажешь и ею не согреешся. Сейчас самое главное -это экономика. Поэтому вопрос о еврономерах людей интересует больше чем вопрос томоса и 8 марта. Тем более что все попы пересрались между собой. Даже те кто хотел автокефалии, а уж про МП и говорить нечего.
Порошенко проиграет, потому что этого не понимает. Экономика- это главное.
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Великий День Победы 8 -9 мая 1945г. Да это была Великая Победа над кровавым фашистским Рейхом и палачом -фюрером Гитлером. Шесть миллионов Украинцев в СА. УПА. партизаны ...мужественно и храбро сражались на фронтах кровавой 2 мировой войны за приближения дня этой Великой Победы. Но Украина как независимое государство УНР была оккупированная кремлёвскими захватчиками - коммунофашистами и ними была превращенна в колонии усср, естественно без своей национальной ураинской армии. И тогда же в 1945 после гитлеровской оккупации была вновь оккупированнная такими же сталинскими оккупантами.
Украинец Алексей Берест установил кровавый и чужой для украинцев коммуно - фашистский оккупационный кремлёвский флаг кровавого ссср над Рейхстагом в Берлине, а Украинец Майкл Стренк - поднял чужой флаг США над Иводзимою. И только родная Украинская Повстанческая Армия УПА мужественно сражалась в этой войне под своим родным украинским национальным флагом. А сейчас все воины ВСУ храбрые защитники Украинского Отечества поклялись освободить свою родную но временно оккупированную украинскую землю Крыма и Донбасса теперь уже от современных проклятых российских фашистов захватчиков. А если потребуется то и установить величественный национльный украинский флаг над поверженным фашистским логовом Кремлём.
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Все вірно. Залишимо ці дні "святковими" для козлорожих даунів. Нехай вони будуть для лишньохромосомних додатковою причиною накатіть баяри і набити один одному пролєтарскіє морди за баб-с і за дедов-с.

А для народу України нехай будуть лише світлі та духовні свята.
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вы тупы как валенок , мы как праздновали так и будем праздновать эти праздники , и для нас полудурок вятрович вообще никто , пыль , несмытая заванявшаяся слизь
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Рева , Вятрович , Насалик , Продан и т д. ну в общем такого ублюдочного правительства в Украине ещё не было .
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8 марта, уже давно никто не связывает с коммунистическим праздником. Это больше напоминает символичный день - день весны, день чего-то прекрасного, день внимания к женщине и т.д. Если дата не устраивает, можно перенести на конец марта и назвать как-то иначе,но праздник и выходной оставить. Так скоро вообще без праздников останемся - загнёмся на работе.
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25 декабря выходной день ? зачем ? мы же не католики
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Борьба с женским праздником -це потужно, смотрите не обосритесь от напряжения, "мужики". ЛГБТ вам в помощь.
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Трындец, популисты хреновы, да че вы вцепились в прошлое? Прошлое было,история есть и есть такова какова есть, многие люди с ней выросли, это ихние культурные ценности! Тот факт что война была и была выиграна, никто не отменяет, даже тот факт то русня сделал себе пиар на крови и засрала все светлые воспоминания, но выдумывать абсурные идеи, это уже просто аут.
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Как бы не тужился вятрович,а 8е марта в рабочих коллективах празднуют так же как и раньше,ЦВЕТЫ,ТОРТЫ,ШАМПАНСКОЕ(как без него)и....танцы и другое.... по мелочам Свята 8 березня і 9 травня треба скасувати, законопроект вже підготували, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 1597
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПраздники 8 марта и 9 мая нужно отменить, законопроект уже подготовили, - Вятрович
 
 
 
 
 
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