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 "Это циничная демонстрация безнаказанности, которая довела страну до двух Майданов" - Луценко о голосовании по снятию неприкосновенности с Березкина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал отказ депутатов проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Станислава Березкина "циничной демонстрацией безнаказанности, которая довела страну до двух Майданов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Генпрокурор подчеркнул: "ВР второй раз отказала в снятии депутатского иммунитета. Подчиненные нардепа Вилкула - осуждены, нардепа Березкина - под подозрением. А вот самим нардепам за эти же правонарушения парламент все прощает.

Нету письменных указаний на хищение - говорит председатель комитета депутатской самозащиты. Показания свидетеля под присягой в суде ничего не стоят - говорят адвокаты другого нардепа.

Это все - циничная демонстрация безнаказанности, которая довела страну до двух Майданов.

Единственным выходом является голосование изменений к Конституции, согласованных Конституционным судом, за отмену феодальной по сути депутатской неприкосновенности".

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Как сообщалось, 7 ноября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган проинформировала, что Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к криминальной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

Напомним, ранее в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина.

Источник: https://censor.net.ua/n3097955
 
 
 Топ комментарии
 
югик, у вас с кумом есть все шансы довести страну до третьего...
лучше тихонько свалите от греха. "Это циничная демонстрация безнаказанности, которая довела страну до двух Майданов" - Луценко о голосовании в Раде по снятию неприкосновенности с Березкина - Цензор.НЕТ 4123
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Ни одна избранная в ВР сволочь, которая клялась перед выборами, что первым делом упразднит депутатский иммунитет, не объявила по этому поводу голодовку, не заблокировала трибуну, не отказалась голосовать за любые законопроекты до тех пор, пока эту неприкосновенность не отменят. Суки. ВСЕ. Даже те, кто объявляет, что с себя любимого эту непорочность снимает.
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Спать - не могу, есть - не могу, пить - пить могу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это циничная демонстрация безнаказанности, которая довела страну до двух Майданов" - Луценко о голосовании по снятию неприкосновенности с Березкина
 
 
 
 
 
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