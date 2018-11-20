 "Это циничная демонстрация безнаказанности, которая довела страну до двух Майданов" - Луценко о голосовании по снятию неприкосновенности с Березкина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Генпрокурор подчеркнул: "ВР второй раз отказала в снятии депутатского иммунитета. Подчиненные нардепа Вилкула - осуждены, нардепа Березкина - под подозрением. А вот самим нардепам за эти же правонарушения парламент все прощает.

Нету письменных указаний на хищение - говорит председатель комитета депутатской самозащиты. Показания свидетеля под присягой в суде ничего не стоят - говорят адвокаты другого нардепа.

Это все - циничная демонстрация безнаказанности, которая довела страну до двух Майданов.

Единственным выходом является голосование изменений к Конституции, согласованных Конституционным судом, за отмену феодальной по сути депутатской неприкосновенности".

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Как сообщалось, 7 ноября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган проинформировала, что Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к криминальной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

Напомним, ранее в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина.