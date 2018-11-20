 Верховная Рада не стала рассматривать вопрос переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Верховная Рада отклонила постановление о внесении в повестку дня законопроекта №8329 о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую и направлении его в Конституционный суд. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Постановление поддержали 202 народных депутата из требуемых 226.
Спикер Андрей Парубий трижды безуспешно пытался вернуться к рассмотрению документа, после чего призвал подготовить и внести в сессионный зал новое постановление.
Законопроект предполагал внесение изменений в ст. 133 Конституции Украины, заменив слово "Днепропетровская" на "Сичеславская".
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Днепропетровская область – вторая в Украине по территории и количеству жителей.
Напомним, 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала областной центр Днепропетровск в Днепр. Переименования происходят в рамках декоммунизации, которая началась в Украине в 2015 году.
Ранее 20 ноября депутаты переименовали Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий.
Увы, но действительно возникают ассоциации со словом "сеча" (которая, кхм, отнюдь не старинная битва...)
Название похоже на какально-сральный юмор из американских фильмов - чисто поржать
В связи с тем что выговорить слово "січеслав" трудно, твёрдо звучит, будут говорить как попроще в Сечеславскую область. Вот вам и еще один обосцанный регион в Украине! Хотя по сравнению что все обосранные, этот только обосцанный то и не так уж плохо!
Че за дебил такое придумал? лучше в Мухосранск переименуйте, если мозгов нету нормльное название придумать!
Сиди у свойому кацапському Задроченську і "чокай", а в Україну тільки з чорним мішом по розміру
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Дєнісєнко добре виступив. Думаю все одно Рада проголосує, нікуди не дінеться. Бо будем трохи нагибати