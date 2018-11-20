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Все про:ВР (22447) Кировоградщина (271) переименования (461) декоммунизация (410)

 Верховная Рада не стала рассматривать вопрос переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Депутаты трижды проголосовали против включения этого вопроса в повестку дня.

Верховная Рада отклонила постановление о внесении в повестку дня законопроекта №8329 о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую и направлении его в Конституционный суд. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Постановление поддержали 202 народных депутата из требуемых 226.

Спикер Андрей Парубий трижды безуспешно пытался вернуться к рассмотрению документа, после чего призвал подготовить и внести в сессионный зал новое постановление.

Законопроект предполагал внесение изменений в ст. 133 Конституции Украины, заменив слово "Днепропетровская" на "Сичеславская".

Также на Цензор.НЕТ: Киевсовет переименовал улицу Сабурова на Троещине и площадь Красной Пресни на Подоле

Днепропетровская область – вторая в Украине по территории и количеству жителей.

Напомним, 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала областной центр Днепропетровск в Днепр. Переименования происходят в рамках декоммунизации, которая началась в Украине в 2015 году.

Ранее 20 ноября депутаты переименовали Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3097953
 
 
 Топ комментарии
 
А че так. Сичеславская область, это же круто.
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Ну что за быдлота, а не депутаты?! Засранцы...
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Краще просто Дніпровська область - і не кохати мозок.
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А че так. Сичеславская область, это же круто.
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Мочой попахивает.
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Вы правы, не стоит давать козломордым возможность для зубоскальства.
Увы, но действительно возникают ассоциации со словом "сеча" (которая, кхм, отнюдь не старинная битва...)
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січ а не сеча, якщо забути руцький язик нічого страшного, а так дійсно треба оглядатися к там на расеє.
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Как вы лодку назовёте так она и поплывет!
Название похоже на какально-сральный юмор из американских фильмов - чисто поржать
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Запоріжська СІЧ а не сеча, вчи матчасть історичну.
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будет примерно так. Приходишь на почту сделать отправку, вам говорят , - куда?
В связи с тем что выговорить слово "січеслав" трудно, твёрдо звучит, будут говорить как попроще в Сечеславскую область. Вот вам и еще один обосцанный регион в Украине! Хотя по сравнению что все обосранные, этот только обосцанный то и не так уж плохо!
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ааа, а я чето подумал что ты Петина будка. а ты вон оно что... Вилкула подстилка. Ну удачи, держись там.
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Це репаний кацап з Зажопінська якогось. В нас такої мерзоти нема.
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Коли кацапу нагадуєш про Запорожську Січ, то з під нього починає сєча текти від переляку. Запорожці порізали кацапа в свій час добре. Загатили їми болота Конотопські у 1658му, досі роги торчать з омутів. 100 000 смердячого війська тоді вдобрило українську землю. Виговський постаравсь
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Краще просто Дніпровська область - і не кохати мозок.
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старинная-старинная... ссать против ветра еще какое старинное сражени))))))))))))))))))))))))))
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Древняя как мир битва пениса и ветра Верховная Рада не стала рассматривать вопрос переименования Днепропетровской области в Сичеславскую - Цензор.НЕТ 5424
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Ну что за быдлота, а не депутаты?! Засранцы...
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Проголосуйте , чтобы ахметов установил фильтры на трубы приднепровской ТЭС . Народ Днепра потерпит без переименования области .
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Нет. Рыги в горсовете Днепра повесили затраты на эти фильтры на город. Ахметову все мало.
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бпп,бпп скандровали депутаты...но тема не денежная и их след простыл...
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Кіровоградську обл сьогодні перейменували , а Дніпропетровську ні, дивні підходи ВР.
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БПП засрало переименование ибо БЮТ, Ляшковцы и Самопомощь с НФ проголосовали за переименование обеих областей одинаково. А вот БПП не нравится Сичеславская область, решили подыграть Жопоблоку
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дебилковатое название какое то... Сичеславсакая область... тьху плять.
Че за дебил такое придумал? лучше в Мухосранск переименуйте, если мозгов нету нормльное название придумать!
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Ще один кацап "чокає"... Чого ти, смердячий, сюди лізеш?
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Січеславщина - звучить дійсно круто. Але невже це так нетерпляче? Нема де діти грошей? Хоча б для розвитку, окультурення та наведення порядку в звичайній Дніпропетровщині?
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Сичеслав звучит настолько круто, круче не придумаешь. Примерно как Даздраперма, Авксо́ма , Даздрасмыгда, Пячегод и другие пережитки совдепа слепленные по приципу - так надо!
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А я о чем? Не время лепить, бо это сейчас никому не надо!
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ну если город Дніпро то и назовите Дніпровська область, че за дебилы
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Закарпатська обл. є? А Волинська?
Сиди у свойому кацапському Задроченську і "чокай", а в Україну тільки з чорним мішом по розміру Верховная Рада не стала рассматривать вопрос переименования Днепропетровской области в Сичеславскую - Цензор.НЕТ 8000
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Денисенко уже зае бал своей "сичеславской" областью. Вцепилось оно в свою больную идею и тащит. Иди ты на хер.
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Козли з БПП почали випєндрюватись, їх там засвистали. В мене на Майдані був прапор, на ньому я написав "Дніпро-Січеслав", через дефіс. Всі питали - де це? Пояснював. Тож Січеславська область вже тоді була Січеславською. А погоду по Першому Національному вже років з десять оголошують "на Січеславщині..."
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Дєнісєнко добре виступив. Думаю все одно Рада проголосує, нікуди не дінеться. Бо будем трохи нагибати Верховная Рада не стала рассматривать вопрос переименования Днепропетровской области в Сичеславскую - Цензор.НЕТ 2896 Верховная Рада не стала рассматривать вопрос переименования Днепропетровской области в Сичеславскую - Цензор.НЕТ 1557
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Дніпровська область... Зі столицею, місто - Дніпро...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховная Рада не стала рассматривать вопрос переименования Днепропетровской области в Сичеславскую
 
 
 
 
 
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