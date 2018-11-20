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 Огневая активность врага отмечена в районе Песков, раненых нет, - пресс-центр ООС

С начала суток вдоль линии соприкосновения сохранялась относительная тишина.

Как отмечают в пресс-центре Операции Объединенных сил, огневая активность врага отмечена на Донецком направлении в районе населенного пункта Пески, передает Цензор.НЕТ.

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"Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке. В результате боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.

Огневая активность врага отмечена в районе Песков, раненых нет, - пресс-центр ООС 01

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Напомним, 19 ноября враг осуществил 21 обстрел, ранены трое украинских воинов, уничтожены трое террористов.

Источник: https://censor.net.ua/n3097951
 
 
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Мочкуйте рогате бидло, нічого рогатим дихати Українським повітрям!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОгневая активность врага отмечена в районе Песков, раненых нет, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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