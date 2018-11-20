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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Интерпол (426) Чубаров (718)

 Если Интерпол возглавит россиянин, тоталитарный режим сможет влиять на права человека во всем мире, - Чубаров

Меджлис крымскотатарского народа надеется, что завтра во время выборов руководителя Интерпола Россия не одержит победу.

В случае избрания генерал-майора полиции РФ Александра Прокопчука президентом Интерпола мы получим еще один инструмент воздействия тоталитарного режима на права человека не только в отдельных странах, но и во всем мире. Об этом во вторник на пресс-конференции в Киеве заявил народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Чубаров напомнил, что в 2014 году Парламентская ассамблея ОБСЕ признала, что оккупацией Крыма Россия нарушила все 10 из 10 принципов ОБСЕ. Но, тем не менее, РФ продолжает оставаться членом объединения, подчеркнул Чубаров.

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"Парламентская ассамблея ОБСЕ признала, зафиксировала и обвинила одного из своих членов в том, что им нарушены все принципы, на основе которых действует организация, но ничего не произошло. С тех пор прошло четыре года. ОБСЕ безуспешно, но функционирует, принципы принятия решений и консенсуса там сохраняются, и Россия, несмотря на то, что чувствует себя там очень некомфортно, продолжает быть членом ОБСЕ ", – рассказал народный депутат.

Политик считает, что Россия "трудится день и ночь", чтобы взять реванш и подчинить своим интересам интересы "всего глобального мира".

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"Россия, несмотря на санкции, которые принимаются по ней, не только не успокаивается, а продолжает наращивать свои усилия, подкрепленные человеческими , финансовыми и политическими ресурсами... Практический захват Россией Интерпола – все это является масштабным российским планом, конечная цель которого – заставить мир принять российские условия перераспределения полномочий и влияния, то есть, пойти навстречу тем бредовым планам Путина определения места России, сложившегося не благодаря объединенным интересам глобального мира, а исходя из того диктата, который идет от России ", – считает Чубаров.

Он сообщил, что в связи с вероятностью избрания представителя России руководителем Интерпола, Меджлис крымскотатарского народа принял заявление и выразил надежду, что "завтра Россия не одержит победу, и таким образом будет поставлена ​​на подобающее ей место".

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Как известно, бывший сотрудник МВД РФ и действующий вице-президент международной уголовной полиции Александр Прокопчук, подозреваемый в связях с российской разведкой, является одним из кандидатов на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэн Хунвэя. Голосование должно состояться в среду.

Делегация Украины пытается помешать назначению Прокопчука в Дубае, где 18 ноября началась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола. В частности, как заявил глава МВД Арсен Аваков, наша страна рассмотрит вопрос о приостановке членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России. Акцию против данного назначения также запустили украинские активисты и правозащитные организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3097947
 
   
 Топ комментарии
 
Если Интерпол возглавит российский мент. То этой организации настанет звиздец!

Если Интерпол возглавит россиянин, тоталитарный режим сможет влиять на права человека во всем мире, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1557
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НКВДшный вертухай во главе мировой полиции! Тоффаристч Сралин в гробу круциццо, аки пропеллер у Карлсона, гы :Если Интерпол возглавит россиянин, тоталитарный режим сможет влиять на права человека во всем мире, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4425
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Если Интерпол возглавит российский мент. То этой организации настанет звиздец!

Если Интерпол возглавит россиянин, тоталитарный режим сможет влиять на права человека во всем мире, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1557
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-В Instagram на странице сына постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука обнаружили фото с президентом России Владимиром Путиным. Также постпред оказался родным братом кандидата в президенты Интерпола от России.

-Коллеги постпреда Украины при ОБСЕ подтвердили обучение его детей в школе при посольстве РФ в разгар российско-украинской войны

https://uanova.net/politic/4504-postpred-ukrainy-v-obse-popal-v-centr-skandala-za-foto-ego-syna-s-putinym.html
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А агенти москви -СБУ і Клімкін цього не знали, ???
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В МИД Украины заявили, что семейные связи не оказали влияния на профессиональную деятельность постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. А его родство с кандидатом на пост главы Интерпола от России не навредило украинским национальным интересам.В ведомстве сообщили, что за весь период российской оккупации не случилось ничего, чтобы могло скомпрометировать Игоря Прокопчука.
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НКВДшный вертухай во главе мировой полиции! Тоффаристч Сралин в гробу круциццо, аки пропеллер у Карлсона, гы :
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По-перше, то не світова поліція;
По-друге, її до цього також очолював комуняцький ставленик, китаєць, якого судитимуть за корупцію.
===
Висновок: найчесніше -- розігнати це кодло високооплачуваних нероб-дармоїдів. Все.
Про це і треба було сказати панові Чубарову.
Україні -- просто вийти з цієї імпотентної організації на службі у "ґазпрому".
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Па-трэцяе, гэтую кетаёзу саму трэба ў вышук аб'яўляць, ХЗ дзе яно зараз?У астатнім цалкам згодны.
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Интересно сколько лярдов зелени хуйло уже вложило в эту затею? А еще говорят, что коррупция только в страх бывшего СССР рулит. В Интерполе почти 200 стран, так неужели нет более достойной кандидатуры чем чекист из параши?
Если Интерпол возглавит россиянин, тоталитарный режим сможет влиять на права человека во всем мире, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9355
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В "інтерполі" голос "науру" дорівнює голосу США. А "науру" купується легко і їх там більшість.
Утім, Україні вже давно треба було покинути цю організацію. Ще з того часу, як вони просто знімали з розшуку злочинців януковича.
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Вот эта харя, с его заявой- меня не интересует. Срал я. А вот это- меня интересует:
http://www.bagnet.org/news/kharkiv/382031/dtp-s-zaytsevoy-sud-prinyal-novoe-reshenie
Меня это интересует только потому, что меня непонятна глубина ямы, где все мы проживаем. А Чубаров, несмотря на его жирную хврю, таки имеет способность парить, в облаках. Ну... и хрен с ним.
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Если тебе до сих пор непонятна глубина, то... мыжебратья на генетическом уровне))))
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на рассии опяц бенз и соляра подорожают Если Интерпол возглавит россиянин, тоталитарный режим сможет влиять на права человека во всем мире, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5293
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И все это только потому, что вокруг трусы,. Посмотрим насколько "глубоко" представители ЕС на сей раз озаботятся и очень решительно осудят , и в итоге просто запьют холодной водой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Интерпол возглавит россиянин, тоталитарный режим сможет влиять на права человека во всем мире, - Чубаров
 
 
 
 
 
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