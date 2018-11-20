 Если Интерпол возглавит россиянин, тоталитарный режим сможет влиять на права человека во всем мире, - Чубаров

В случае избрания генерал-майора полиции РФ Александра Прокопчука президентом Интерпола мы получим еще один инструмент воздействия тоталитарного режима на права человека не только в отдельных странах, но и во всем мире. Об этом во вторник на пресс-конференции в Киеве заявил народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Чубаров напомнил, что в 2014 году Парламентская ассамблея ОБСЕ признала, что оккупацией Крыма Россия нарушила все 10 из 10 принципов ОБСЕ. Но, тем не менее, РФ продолжает оставаться членом объединения, подчеркнул Чубаров.

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"Парламентская ассамблея ОБСЕ признала, зафиксировала и обвинила одного из своих членов в том, что им нарушены все принципы, на основе которых действует организация, но ничего не произошло. С тех пор прошло четыре года. ОБСЕ безуспешно, но функционирует, принципы принятия решений и консенсуса там сохраняются, и Россия, несмотря на то, что чувствует себя там очень некомфортно, продолжает быть членом ОБСЕ ", – рассказал народный депутат.

Политик считает, что Россия "трудится день и ночь", чтобы взять реванш и подчинить своим интересам интересы "всего глобального мира".

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"Россия, несмотря на санкции, которые принимаются по ней, не только не успокаивается, а продолжает наращивать свои усилия, подкрепленные человеческими , финансовыми и политическими ресурсами... Практический захват Россией Интерпола – все это является масштабным российским планом, конечная цель которого – заставить мир принять российские условия перераспределения полномочий и влияния, то есть, пойти навстречу тем бредовым планам Путина определения места России, сложившегося не благодаря объединенным интересам глобального мира, а исходя из того диктата, который идет от России ", – считает Чубаров.

Он сообщил, что в связи с вероятностью избрания представителя России руководителем Интерпола, Меджлис крымскотатарского народа принял заявление и выразил надежду, что "завтра Россия не одержит победу, и таким образом будет поставлена ​​на подобающее ей место".

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Как известно, бывший сотрудник МВД РФ и действующий вице-президент международной уголовной полиции Александр Прокопчук, подозреваемый в связях с российской разведкой, является одним из кандидатов на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэн Хунвэя. Голосование должно состояться в среду.

Делегация Украины пытается помешать назначению Прокопчука в Дубае, где 18 ноября началась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола. В частности, как заявил глава МВД Арсен Аваков, наша страна рассмотрит вопрос о приостановке членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России. Акцию против данного назначения также запустили украинские активисты и правозащитные организации.