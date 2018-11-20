 Я приношу извинения Луценко за проваленное парламентом голосование, - Ирина Геращенко о голосовании за снятие неприкосновенности с Березкина

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Сегодня парламент в очередной раз провалил снятие депутатской неприкосновенности с конкретного депутата, С. Березкина, к которому у прокуратуры есть конкретные вопросы относительно возможного незаконного вывода средств из банка.
Прокуратура уже заявила, что безответственное решение депутатов, которое расценивает как круговую поруку, замедляет и блокирует следственные действия.
Когда накануне выборов депутаты, фракции и политические партии снова будут рвать на себе рубашки с криками о борьбе с коррупцией, внимательно изучите, как эти политики голосовали за снятие неприкосновенности сейчас.
И для меня, к сожалению, очевидно, что этот этот состав вряд ли проголосует за изменения в Конституции - о снятии неприкосновенности. Но продолжат кричать о президенте, силовиках, вместо того, чтобы выполнить свое домашнее задание.
Я приношу извинения Юрий Луценко за это проваленное парламентом голосование.
ВР, а не ГПУ откровенно саботирует снятия неприкосновенности с депутатов, в значит, блокирует расследование по многим делам. Стыдно.
И напоминаю, как год назад под парламентом проходил шабаш - вроде как за снятие неприкосновенности. А теперь, когда проваливается конкретные голосования - молчание, ни тебе протестов, ни акций, ни активистов, ни требований.
Я буду на всех согласительных советах напоминать о снятии неприкосновенности и требовать поставить изменения в Конституцию на голосование. И сделаю все, что в моих силах и полномочиях, чтобы депутатская неприкосновенность была снята".
раз в полгода и даже чаще...
монархия не так уж и плоха, если царь нормальный
народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны...