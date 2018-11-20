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Все про:Геращенко Ирина (1257) Луценко (7231) неприкосновенность (874) Березкин Станислав (15)

 Я приношу извинения Луценко за проваленное парламентом голосование, - Ирина Геращенко о голосовании за снятие неприкосновенности с Березкина

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко извинилась перед генеральным прокурором Украины Юрием Луценко за провальное голосование Рады по снятию неприкосновенности с депутата Станислава Березкина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Сегодня парламент в очередной раз провалил снятие депутатской неприкосновенности с конкретного депутата, С. Березкина, к которому у прокуратуры есть конкретные вопросы относительно возможного незаконного вывода средств из банка.

Прокуратура уже заявила, что безответственное решение депутатов, которое расценивает как круговую поруку, замедляет и блокирует следственные действия.

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Когда накануне выборов депутаты, фракции и политические партии снова будут рвать на себе рубашки с криками о борьбе с коррупцией, внимательно изучите, как эти политики голосовали за снятие неприкосновенности сейчас.

И для меня, к сожалению, очевидно, что этот этот состав вряд ли проголосует за изменения в Конституции - о снятии неприкосновенности. Но продолжат кричать о президенте, силовиках, вместо того, чтобы выполнить свое домашнее задание.
Я приношу извинения Юрий Луценко за это проваленное парламентом голосование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не понимаю такую позицию", - Холодницкий об отказе Рады лишить Березкина неприкосновенности

ВР, а не ГПУ откровенно саботирует снятия неприкосновенности с депутатов, в значит, блокирует расследование по многим делам. Стыдно.

И напоминаю, как год назад под парламентом проходил шабаш - вроде как за снятие неприкосновенности. А теперь, когда проваливается конкретные голосования - молчание, ни тебе протестов, ни акций, ни активистов, ни требований.

Я буду на всех согласительных советах напоминать о снятии неприкосновенности и требовать поставить изменения в Конституцию на голосование. И сделаю все, что в моих силах и полномочиях, чтобы депутатская неприкосновенность была снята".

Также читайте: Рада сегодня рассмотрит лишение неприкосновенности Березкина и переименование Днепропетровской и Кировоградской областей

Источник: https://censor.net.ua/n3097945
 
   
 Топ комментарии
 
Так называемые «народные депутаты» на самом деле никакие не
народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны...
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Я буду на всех согласительных советах напоминать о снятии неприкосновенности и требовать поставить изменения в Конституцию на голосование. И сделаю все, что в моих силах и полномочиях, чтобы депутатская неприкосновенность была снята........ Ирусик , а где твой язык по этому поводу был 4 года? В заднице? Хватит комедию ломать , пришла методичка так гавкать? Вас это не спасет , ни кто больше на обещания сои не купится
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8о дура, этож парламент, как захотят - так и сделают!
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8о дура, этож парламент, как захотят - так и сделают!
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ПС ...Не вміє Геруська ..як Пагубій .сто раз повертатись та робити *рейтингові (не регламентні ) голосування ..
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а в чем то она дура то? или вы поддерживаете неприкосновенность этих чинуш?
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Парламент такой, какой есть, хочешь другой - выбирай не за гречку, а гавкать типа проголосовали не так - постыдно.
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Я буду на всех согласительных советах напоминать о снятии неприкосновенности и требовать поставить изменения в Конституцию на голосование. И сделаю все, что в моих силах и полномочиях, чтобы депутатская неприкосновенность была снята........ Ирусик , а где твой язык по этому поводу был 4 года? В заднице? Хватит комедию ломать , пришла методичка так гавкать? Вас это не спасет , ни кто больше на обещания сои не купится
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..."под парламентом проходил шабаш - вроде как за снятие неприкосновенности." - это круто сказано...смачно.. как для скота.
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Повторяющаяся пьеса из трёх частей: 1. Юрик подаёт на снятие 2. депутаты снимают 3. суд отпускает. Непонятно, почему в этот раз закапризничали..
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Выборы в коррумпированной стране надо проводить

раз в полгода и даже чаще...
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Рука руку моет, они еще Тимошенко посадят на трон и сдадут Крым и Донбасс, этих мудаков всех надо ссаными тряпками гнать и запретить даже их родственникам идти в правительство.
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Никаких иных способов решения политических кризисови конфликтов, кроме многократных выборов не существует.Выборы, выборы и еще раз выборы.Ошибка - выборы, и так много раз!
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выборный политик - безответственный в перспективе. Решения будут "на сегодня"
монархия не так уж и плоха, если царь нормальный
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Какой толк снимать, все равно ни фига дальше... циничная про...ра.
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Так называемые «народные депутаты» на самом деле никакие не
народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны...
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визнання хвороби - перший крок до одужання !
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Потом в сауне полностью извинишься, гниль
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Надя таки не такая уже и Гадя. хотя 30-40 депутатов стоило бы вывести из под огня.
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Відвертий навал на Президента це справа двух сил. Рашка і їїприхильникі неможуть змиритись з тим,що Порошенко пішов у відкритий бійз фашистськю росією і друга сил---це наші корупціонери у ВР. Оце дві сили які хочуть щоб в державі був хаос , щоб була розруха і можна красти і красти. Велику частину депутатів навіть без слідства--треба посадити.
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Что происходит и куда мы катимся? Геращенко называет митинги шабашем и сетует на то, что никто не идёт под Раду, словно забыла об убитых активистах, про Михо с мешком на голове, про свои оскорбления в адрес митингующих....Рева говорит, что тот, кто не работает - живёт на не трудовые доходы, а значит преступник. Причём его не волнует, что человек может не работать год, а до этого заработать деньги. Его сбережения уже не трудовые доходы. Луценко считает, что все активисты за редким исключением закалачивают себе благосостояние... Я жду когда уже прозвучит фраза - Этот герой умер за страну, а не как большинство за деньги.
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Посмотрите на самодовольные сытые фейсы этих "депутатов" - "государственных деятелей"...
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вибачення від ірки-камсамолки такі ж огидні і цинічні як і самі депутати.
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Парадокс.Рада оставила Югу на посту,щоб не давать ему себя арестовывать Я приношу извинения Луценко за проваленное парламентом голосование, - Ирина Геращенко о голосовании за снятие неприкосновенности с Березкина - Цензор.НЕТ 9302
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Похоже, что у нас в стране, одна Савченко злостный преступник, остальные просто святая невинность. и самые злостные воры это те - кому дали 4 года тюрьмы за 4х гусей украденных. А те кто на элитных машинах убивают по несколько Украинцев, может хоть общественное порицание дадут? Или сразу отпустят за рубежь лечиться?
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Бла-бла-бла, ой, бла-бла-бла, ай, бла-бла-бла, упс!
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Стриптизерша на підтанцовках у Педри вибачається перед клоуном того ж Педри.Цирк та й годі!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ приношу извинения Луценко за проваленное парламентом голосование, - Ирина Геращенко о голосовании за снятие неприкосновенности с Березкина
 
 
 
 
 
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