 Я приношу извинения Луценко за проваленное парламентом голосование, - Ирина Геращенко о голосовании за снятие неприкосновенности с Березкина

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Сегодня парламент в очередной раз провалил снятие депутатской неприкосновенности с конкретного депутата, С. Березкина, к которому у прокуратуры есть конкретные вопросы относительно возможного незаконного вывода средств из банка.

Прокуратура уже заявила, что безответственное решение депутатов, которое расценивает как круговую поруку, замедляет и блокирует следственные действия.

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Когда накануне выборов депутаты, фракции и политические партии снова будут рвать на себе рубашки с криками о борьбе с коррупцией, внимательно изучите, как эти политики голосовали за снятие неприкосновенности сейчас.

И для меня, к сожалению, очевидно, что этот этот состав вряд ли проголосует за изменения в Конституции - о снятии неприкосновенности. Но продолжат кричать о президенте, силовиках, вместо того, чтобы выполнить свое домашнее задание.

Я приношу извинения Юрий Луценко за это проваленное парламентом голосование.

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ВР, а не ГПУ откровенно саботирует снятия неприкосновенности с депутатов, в значит, блокирует расследование по многим делам. Стыдно.

И напоминаю, как год назад под парламентом проходил шабаш - вроде как за снятие неприкосновенности. А теперь, когда проваливается конкретные голосования - молчание, ни тебе протестов, ни акций, ни активистов, ни требований.

Я буду на всех согласительных советах напоминать о снятии неприкосновенности и требовать поставить изменения в Конституцию на голосование. И сделаю все, что в моих силах и полномочиях, чтобы депутатская неприкосновенность была снята".

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