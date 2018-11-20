 Участник протеста евробляхеров травмировал полицейского на Ривненщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Ривненской области.
"Следственно-оперативная группа установила, что около 9:00 один из участников акции, 29-летний водитель автомобиля Renault Laguna, нарушил правила дорожного движения и сделал остановку в неустановленном месте - посреди проезжей части дороги. На законное требование работника полиции, начальника патрульной полиции Ривненской области, устранить правонарушение водитель совершил движение в его сторону и допустил наезд на ногу", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в полиции, потерпевший за медицинской помощью пока не обращался.
Но по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа во время исполнения служебных обязанностей по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. Следственные действия в отношении 29-летнего ровенчанина продолжаются.
Вот чувствует моя душа , что скоро Саша Белый появится - возможно на джихад автомобиле от евробляхеров!
Требуем запретить столбы и тротуары!
и узнать источник их дохода
не волнуйтесь
что ешё?
Лісапедист, не розписуйся за водіїв. Вулиці міст не "гумові" і ніхто з водіїв легальних автівок не має жодних симпатій до "прокладок між кермом та сидушкою" незастрахованих бляшанок з невідомим технічним станом і невідомим власником.
2. Надеваете неброскую одежду и прячете лицо за шарфом.
3. Режете шины евробляхерам.
Полиция искать не будет, они такой ерундой не занимаются. Дел - на пару минут, проблем евробляхерам - на целый день. Еще и попадос на бабос.
кроме шерсти вр и сои
а пороха и гроси полюбуются
и считают видимо это доблестью
А растаможка металлолома из Европы и должна стоить больше чем стоит этот металлом....
защищать хитро@опых евробляХЕРОВ также нельзя. Я при покупке автомобиля заплатил
все налоги, до копейки, и это нормально. Но по понятиям евробляхеров - для них это не нормально. Еще бы, он и ведь крутые, хитровые&аные, это только лохи должны платить
согласно закона. От того, что они перекрыли трассы пострадали рядовые граждане Украины,
неповинные граждане. Почему они не блокировали АП, не поехали к усадьбе Порошенко,
благодаря которому возникла проблема с евробляхами? Наверное, потому что стремно -
придет бывший "беркут" и настреляет по голове, а вот лохов останавливать на трассах
это мы запросто. И еще: я согласен, что автомобиль не роскошь, но когда по городу рассекают
крутые тачки на бляхах (Porche, Renge Rover...) - это уже роскошь и, люди купившие такие автомобили, явно не из тех, кто последний хрен без соли доедает.