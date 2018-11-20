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Все про:Нацполиция (8493) Ривненщина (613) евробляхи (32)

 Участник протеста евробляхеров травмировал полицейского на Ривненщине

На дороге "Киев-Чоп" возле села Белая Криница один из участников акции владельцев нерастаможенных автомобилей травмировал работника полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Ривненской области.

"Следственно-оперативная группа установила, что около 9:00 один из участников акции, 29-летний водитель автомобиля Renault Laguna, нарушил правила дорожного движения и сделал остановку в неустановленном месте - посреди проезжей части дороги. На законное требование работника полиции, начальника патрульной полиции Ривненской области, устранить правонарушение водитель совершил движение в его сторону и допустил наезд на ногу", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в полиции, потерпевший за медицинской помощью пока не обращался.

Но по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа во время исполнения служебных обязанностей по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. Следственные действия в отношении 29-летнего ровенчанина продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Ривненщины возбудила дело по факту перекрытия дороги "Киев-Чоп" евробляхерами

Источник: https://censor.net.ua/n3097942
 
 
 Топ комментарии
 
Если мусор не обращался за мед помощью,то как они квалифицировали факт причинения вреда здоровью?
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сегодня столб коварно напал на бляхера!
Требуем запретить столбы и тротуары!

Участник протеста евробляхеров травмировал полицейского на Ривненщине - Цензор.НЕТ 2091
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За преступления на Майдане,за предательство в Крыму и на Донбассе не наказан ни один мусор,буду голосовать только за того кто пересажает всю мусарскую кодлу,и это не Поросенко))
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Участник протеста евробляхеров травмировал полицейского на Ривненщине

Вот чувствует моя душа , что скоро Саша Белый появится - возможно на джихад автомобиле от евробляхеров!
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нифига не так было. Водитель хотел отъехать а коп подставил ногу
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Если мусор не обращался за мед помощью,то как они квалифицировали факт причинения вреда здоровью?
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сегодня столб коварно напал на бляхера!
Требуем запретить столбы и тротуары!


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а мы требуем запретить укрбляхеров - как лохов
и узнать источник их дохода Участник протеста евробляхеров травмировал полицейского на Ривненщине - Цензор.НЕТ 4073
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якщо бляхер задекларує свою бляху,'його позбавять субсидії,'бо покупка більше 50 тис грн карається, тому там хитродупі сгрупувались та кучкуються як взагалі кинути державу.
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его и так лишат как меня за 0
не волнуйтесь
что ешё?
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Хитропопый он скорее всего. Работают без оформления, бабло получают, а платить не хотят. Вот пример. К нам на работу устроился охранником бывший мент пару лет назад вышедший на пенсию. Зарплата у него 6000 грн., это уже на карточку. Предприятие, где я работаю, работает по белому. Теперь клянет всех и вся, что его лишили субсидии. Говорю ему, так у тебя же пенсия 3000 + 6000 зарплата и ты хочешь субсидию? Говорит, так я же пенсионер! Говорю, ну и что?! Сиди на свои 3000 и получай субсидию, чего работать поперся? Говорит так пенсия маленькая. Говорю, понимаю... Тогда чего возмущаешься? Все равно бурчит и всех клянет. Вот, что с такими делать? Участник протеста евробляхеров травмировал полицейского на Ривненщине - Цензор.НЕТ 6018
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0 дохода и живой?)) Бред. Декларируешь 0 - значит либо на бирже либо содержанец, либо просто филонишь.
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Источник доходов - работа, но быдлобляхеры об этом не слышали, да?
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я не заеду я не пью и тачки за 10 зарплат не покупаю
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За преступления на Майдане,за предательство в Крыму и на Донбассе не наказан ни один мусор,буду голосовать только за того кто пересажает всю мусарскую кодлу,и это не Поросенко))
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Срочно нужны менты и судьи, которые паковали автомайдановцев во времена Витька Хама. Тады тоже уголовные дела шились как из рога изобилия.
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Евробляхеры , водители Украины будут на вашей стороне , если вы сами объявите войну уродам , которых очень много среди вас .
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Да щщассс... Им растаможиться на шару, впарить свой хлам и за новым!
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>>водители Украины будут на вашей стороне<<
Лісапедист, не розписуйся за водіїв. Вулиці міст не "гумові" і ніхто з водіїв легальних автівок не має жодних симпатій до "прокладок між кермом та сидушкою" незастрахованих бляшанок з невідомим технічним станом і невідомим власником.
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1. Дожидаетесь темного времени суток.
2. Надеваете неброскую одежду и прячете лицо за шарфом.
3. Режете шины евробляхерам.

Полиция искать не будет, они такой ерундой не занимаются. Дел - на пару минут, проблем евробляхерам - на целый день. Еще и попадос на бабос. Участник протеста евробляхеров травмировал полицейского на Ривненщине - Цензор.НЕТ 4810
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Это призыв к порче имущества, на Вас плокулола нет... причем иностранного имущества.
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Какого имущества? Бляхи бляхерам не принадлежат официально.
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Вы изучите тему, там есть вписанные граждане Украины в тех. паспорт. Имеют право управления, а собственность принадлежит гражданину другого государства.
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Значит можно бесплатно ездить по дорогам, каптить воздух не заплатив ни копейки в бюджет страны, а если кого то сбил бросать корыто за 1000 евро и убегать безнаказанно?
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Бросать корыто можно в разных ситуациях, это проблема полиции, а за воздух и дороги есть акциз в топливе, воровать меньше нужно... причем топливо у нас российское, чего не кричим что покупаем его? А потому что из ЕС тоже топливо будет дороже... или я не прав?
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Нет не прав. Корыто нигде не зарегистрировано и найти его хозяина очень проблематично. Акциз на топливе далеко не покрывает все расходы на дороги, которые не ремонтировались десятилетиями и платят его далеко не все. К примеру, ты хоть одну маршрутку на заправке видел? Нет, и я не видел. все они заправляются солярой и газом от леваков в каких нибудь подворотнях, где реализуется топливо без всяких акцизов. А то какое топливо российское или белорусское или с ЕС мне по барабану. Бесплатно или за какие то политические уступки его никто не дает. Имеем горький опыт с кацапами по газу. Как только новый год то хуйло со своим подельником димоном по всех каналах хает Украину, что мы нищеброды не платим за газ и воруем его по этому, как новогодний подарок перекрывали кран и открывали его после каких то политических уступков. После того как топливо окажется у меня в баке оно мое, а не заправки, потому как я его купил. ПАнял?
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У меня сосед маршрутник, не рассказывайте мне про левак, он заправляется на заправке с чеком, который отдает потом начальнику, а в морозы прибегал в 5 утра за помощью, не мог завестись, проспал не прогрел, а морозы ночью были сильные... дизель разогреть нужно, но это же никого не волнует. Адская работа. Про корыта евро, еще раз повторяю, убежал, это проблема полиции.
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Опыт с антимайдана?
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а остальные украинцы не люмпены нет?
кроме шерсти вр и сои Участник протеста евробляхеров травмировал полицейского на Ривненщине - Цензор.НЕТ 2675
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...Лю́мпен (нем. Lumpen - «лохмотья», лю́мпены, люмпен-пролетариа́т, нем. Lumpenproletariat) - термин, введённый Карлом Марксом для обозначения низших слоёв пролетариата. Позднее люмпенами стали называться все деклассированные слои населения (бродяги, нищие, уголовные элементы и другие асоциальные личности). В большинстве случаев люмпен - это лицо, не имеющее никакой собственности и живущее случайными заработками или пользующееся государственными социальными пособиями в различных формах[1].Люмпены - деклассированные элементы, люди без социальных корней, нравственного кодекса, готовые безрассудно повиноваться сильному, то есть обладающему в данный момент реальной властью....це з ВІКІ ... я "задовольнив" твою цікавість ?
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я "тіпа" до цього часу живу без "субсидії" від "держави ...а коли купую щось за кордоном то сплачую митні збори та податки перед тим вивчивши митне законодавство ...а не намагаюся бути хітропопим
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в Америке его бы такое быдло пристрелили бы,парадом правит беспредел во главе президентом барыгой
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кстати насчет гей парадов: когда они выебуются то их власть вместе с европой поддерживают.....наверно сами такие же Участник протеста евробляхеров травмировал полицейского на Ривненщине - Цензор.НЕТ 9830
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Пора бити цих бариг і хітрожопих. Мафія на машинах намагається робити хаос. Вже хтось цей табун цапів може привести до тями--коли вріжеться в них. До цього іде.
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а ну да вы ещё подеритесь
а пороха и гроси полюбуются Участник протеста евробляхеров травмировал полицейского на Ривненщине - Цензор.НЕТ 5269
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Реально тут повно ідіотів котрі згодні платити за розмитнення білше ніж саме авто...
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к сожалению ла
и считают видимо это доблестью
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Растаможка авто ЕВРО 5 ну ни как не стоит больше чем стоит авто ЕВРО 5....
А растаможка металлолома из Европы и должна стоить больше чем стоит этот металлом....
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Мне плевать на ментов. Оценку ментам, в свое время, дал сам Аваков - они не люди, но
защищать хитро@опых евробляХЕРОВ также нельзя. Я при покупке автомобиля заплатил
все налоги, до копейки, и это нормально. Но по понятиям евробляхеров - для них это не нормально. Еще бы, он и ведь крутые, хитровые&аные, это только лохи должны платить
согласно закона. От того, что они перекрыли трассы пострадали рядовые граждане Украины,
неповинные граждане. Почему они не блокировали АП, не поехали к усадьбе Порошенко,
благодаря которому возникла проблема с евробляхами? Наверное, потому что стремно -
придет бывший "беркут" и настреляет по голове, а вот лохов останавливать на трассах
это мы запросто. И еще: я согласен, что автомобиль не роскошь, но когда по городу рассекают
крутые тачки на бляхах (Porche, Renge Rover...) - это уже роскошь и, люди купившие такие автомобили, явно не из тех, кто последний хрен без соли доедает.
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Совершенно верно.....на мобидле де куча авто ЕВРО 5 по цене даже ниже 5000... купи..растамож и катайся...нет...хочется крутую тачку....и что бы не платить....быдлорбляхеры....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчастник протеста евробляхеров травмировал полицейского на Ривненщине
 
 
 
 
 
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