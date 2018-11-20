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 Украинские моряки с захваченного беженцами в Средиземном море судна "Nivin" освобождены, - МИД

Украинские моряки с ливийского судна "Nivin", захваченного ранее в Средиземном море нелегальными мигрантами, освобождены и находятся в безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в микроблоге Твиттер.

"Судно "Nivin" (порт Мисрата, Ливия) освобождено от нелегальных мигрантов, которые удерживали его экипаж, в том числе трех граждан Украины. Украинские моряки – в безопасности", - говорится в сообщении.

Украинские моряки с захваченного беженцами в Средиземном море судна Nivin освобождены, - МИД 01
Украинские моряки с захваченного беженцами в Средиземном море судна Nivin освобождены, - МИД 02

Отметим, как сообщает "Интерфакс-Украина", 18 ноября группа беженцев, спасенных в Средиземном море, захватила торговое судно "Nivin" с украинскими моряками на борту. Всего на борту судна находилось около 100 мигрантов, которые были спасены с судна, которое дрейфовало в Средиземном море. Мятежники взяли в заложники нескольких моряков и потребовали от капитана взять курс на Италию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое моряков, задержанных в Греции больше года назад, вернулись в Украину

Источник: https://censor.net.ua/n3097936
 
   
 Топ комментарии
 
спасли...на свою голову
неблагодарные оказались беженцы...
теперь в следующий раз подумают... прежде чем спасать
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нормальные такие беженцы. захватили судно. что ещеони умеют? почта, телефон, телеграф далее по списку?
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Осталось для них мелочи ....высадится в Италии,ограбить банк , взять заложников (опыт уже есть )
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Спасение утопающих дело рук самих утопающих, зачем вмешиваться в их желание попасть нахлебником в Европу.
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спасли...на свою голову
неблагодарные оказались беженцы...
теперь в следующий раз подумают... прежде чем спасать
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Хотели баблосов заработать, а вылезло боком..
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Осталось для них мелочи ....высадится в Италии,ограбить банк , взять заложников (опыт уже есть )
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и на судне... в Сомали...пиратствовать дальше (а заложников продать по дороге) Украинские моряки с захваченного беженцами в Средиземном море судна "Nivin" освобождены, - МИД - Цензор.НЕТ 482
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нормальные такие беженцы. захватили судно. что ещеони умеют? почта, телефон, телеграф далее по списку?
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Наверное не сошлись в цене с экипажем и психонули.
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Внимательно читаем. "Спасенные беженцы" которых из вод Средиземного моря привезли в Ливию, были очень недовольны и напали на стоящее в порту Мисурата судно.
Поскольку это судно Nivin стоит на линии Савона -Мисурата, то видимо "беженцы" хотели попасть в Италию по безвизу и без биоиетрических паспортов , еще и за билет не платить.

Но вообще кроме шуток очень хорошо, что никто из моряков не пострадал.
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добро (спасение) быстро превратилось во зло...скорее всего потребовали бабок с иммигрантов (а чего ж на ровном месте да не подзаработать) и получили косяк...
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"Не делай добра, не получишь и зла" - где написано, помните?
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