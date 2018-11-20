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 79% граждан Украины считают Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа, - группа "Рейтинг"

Социологи провели опрос украинцев по их отношению к Голодомору 1932-1933 гг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте социологической группы "Рейтинг".

В сообщении отмечается: "Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 79% граждан считают, что Голодомор 1932-33 гг. был геноцидом украинского народа. Это утверждение, разделяет абсолютное большинство жителей Запада и Центра страны (92% и 83% соответственно), и относительное большинство Юга и Востока (69% и 67%). Более склонны поддерживать этот тезис жители сел, молодые и украиноязычные респонденты. В долгосрочной динамике с 2010 года процент тех, кто признает Голодомор геноцидом увеличился на треть.

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Положительно относится к признанию сенатом США Голодомора 1932-1933 гг. Геноцидом украинского народа 69% респондентов, а 62% опрошенных считают, что Украине и дальше нужно добиваться международного признания Голодомора геноцидом. Обе эти инициативы опять же больше поддерживают жители западных и центральных макрорегионов, выходцы из сел, а также респонденты, которые дома общаются на украинском.

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 68% опрошенных отметили, что будут в этом году зажигать свечу в День памяти жертв Голодомора в память о погибших от голода, 21% сказали, что не будут этого делать. Эта инициатива находит большую поддержку на Западе и в Центре (84% и 70% соответственно). Так же больше половины опрошенных на Юге и Востоке также отметили, что примут участие в этой акции.

Больше всего опрошенные считают виновным в организации Голодомора лично Сталина - 47% (в 2008 году таких было 42%) и в целом центральное руководство СССР - 39% (в 2008 - 38%). Еще 28% (в 2008 - 23%) возлагают вину за геноцид в карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 23% (в 2008 - 17%) - на высшее руководство Советской Украины. Лишь 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские крестьяне (кулаки), которые отказывались добровольно отдавать урожай. Тезис о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживаются менее 5% (в 2008 году - 11%). Интересно, что личную вину Сталина в организации Голодомора в Украине, чаще отмечали жители западных и центральных областей. Зато о вине советских правоохранительных и властных институтов чаще говорили как жители Запада и Центра, так и Востока. Респонденты Юга меньше других возлагают вину на советских руководителей, при этом чаще затруднились с оценками, или же отмечали, что Голодомор был вызван неблагоприятными природными условиями.

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За последние 10 лет уровень поддержки идеи проведения суда над виновниками Голодомора 1932-33 гг. Вырос с 37% до 48%, а инициативы по предоставлению компенсаций пострадавшим от геноцида и их семьям - с 46% до 63%. Как и в предыдущих утверждениях эти начинания пользуются большей поддержкой на Западе и в Центре, среди жители сел и украиноязычных".

Источник: https://censor.net.ua/n3097930
 
   
 Топ комментарии
 
А оставшиеся 21 проц. это потомки и родственники тех кто устроил геноцид а потом расселялся по опустевшим хатам.
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когда русская сктотина вопит, что они коренные жители Донбасса, я вспоминаю ТЫСЯЧИ машин, автобусов из Луганска в Ростов на "Красную горку"!
Могилы их дедов - в Рашке, но они, блть, коренные!
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А оставшиеся 21 проц. это потомки и родственники тех кто устроил геноцид а потом расселялся по опустевшим хатам.
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По линии бабушки почти все погибли в голодомор. Саму бабушку чуть не съели. Прабабушка делала кашку из коры и травы. Рассказывала, что первыми сдохли как раз комсомольские твари, которые сначала у детей карманы выворачивали, поскольку вообще ничего не умели.
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Приятно обсуждать историю... это ведь было давно...
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дак типо теперь я в бане? ау....модЭр??? или как?


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Комментируйте по теме ветки. Замечание.

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а давно знайомий тутешнiм громадянам ватяный тролль Yuriy Yurieff вже котрий рiк тут безнаказано кремблянську пропаганду веде.... то мабуть так i потрiбно?
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зрозумiло.... легше видалити незручный коммент.... i забанити патрiота.... 79% граждан Украины считают Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа, - группа "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3517 хай далi козломордi виродки тут розгулюють.... 79% граждан Украины считают Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа, - группа "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5913
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Понятно, что это был голодомор.Сегодняшние восток, юг и центр Украины пострадали всего.На Донбассе был страшный голод, а еще в теплые хаты умерших украинцев заселялись козлорылые из Сибири и Урала, а сейчас их потомки орту расссея.
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Сам прозрел когда на блоке стоял когда тормозиш людей береш паспорт а половина из них рождены не в Украине)
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79% граждан Украины считают Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Остальных :

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маловато будет...для начала до 40-ка к новому году, а к весне до 20-и, с 10-ью на лето...
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когда русская сктотина вопит, что они коренные жители Донбасса, я вспоминаю ТЫСЯЧИ машин, автобусов из Луганска в Ростов на "Красную горку"!
Могилы их дедов - в Рашке, но они, блть, коренные!
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Маємо 78% етнічних українців в Україні.... Здобули + 1% з числа не-українців. Щось до них довго доходить історична правда...
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Я бы сказал, что помимо Украины еще сильно пострадали Поволжье и Казахстан (в относительных цифрах там % умерших даже выше), так что эта трагедия не только Украины,а и вообще всех территорий, где хотели сломить сопротивление крестьян. Но в Украине это стало трагедией не отдельных регионов, как в других странах СССР, а общенациональным бедствием.

Виновато в этом, безусловно, высшее центральное руководство СССР и лично Сталин, которые осознанно отдавали людоедские приказы. Если слышите мантру про перегибы, виноватых кулаков, что мол голод вызван естественными причинами (хотя засуха там была, но не миллионам же умирать!) - бейте сразу таких в морду.

Исключительно мое мнение, его не навязываю никому. В семье прапрабабушка выбирала, кого из двух дочерей оставить жить...
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Не нужно путать ИСКУССТВЕННЫЙ голод 1932-1933г.г. который был ТОЛЬКО в Украине с неурожайными годами 1923 и 1949г.г. когда пострадали все регионы СССР.
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Да не был голод 1932-1933 года исключительно украинским явлением. Помимо СССР он был еще и в Румынии, и в Польше (гуглится вполне), но такого массового гадства там, конечно, не было.
А реквизиция, продраскладка и раскулачивание - это методы исключительно СССР...
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не, постойте. Голод - ну, бывает. И все об этом писали, помощь шла.
А вывезти весь семенной фонд и поставить заградотряды - это уже карательная операция
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Viktor Amirov.Я с Вами соглашусь,так как моя бабушка родом из поволжья,село Гречаное,Волгоградская обл.Из одиннадцати детей выжило трое.Паспортов в селах не было,и за пределы села выехать было не возможно.Работали в колхозах за галочку в тетради,за трудодни.Продотряды отбирали все:лошади,коровы,домашняя птица,зерно,мука,даже колоски с веников,выметали все под чистую.Это была казнь,страшная и мучительная.А спасла ее старшая сестра,которая была женой военного и выдала ее за свою дочь,что бы вытащить из деревни.В городах было по легче,морили голодом село и деревни.Я говорю именно за 1932-33 годы.Но все таки сейчас Украина,Россия и Казахстан-это отдельные и независимые государства,и пусть каждый сам решает,что для них значит 1932-33 годы.Лично для меня-это геноцид украинского народа.А что для россиян,пусть решают сами.
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Да и еще, совсем забыл-"комуняку на гiлляку".Теперь вроде бы все сказал.
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21% то худоба що проголосує за бойко-вілкула-мураєва
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Цинизм ситуации в том, что отобранное зерно вывозилось Гитлеру в Германию.
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как после ВСЕГО сегодняшнего , есть еще УРОДЫ думающие , что ЭТО было не СПЕЦИАЛЬНО !!! ЭТО БЫЛО УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНСКОГО НАРОДА !!!
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а кто ж им безродным расскажет...в живых давно уже нет ни бабушек, ни дедушек - очевидцев той поры...
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УКРАИНА и голод ЭТО АНТОНИМЫ !!! на такой ЗЕМЛЕ которая есть в УКРАИНЕ голод - НЕВОЗМОЖЕН априори !!!
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я уже просто ПРОМОЛЧУ про НАРОД который ЛЮБИТ работать на этой ЗЕМЛЕ !!!
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подарунок для їх господарів - народ , який ЛЮБИТЬ працювати на землі ...
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вопрос, что сейчас происходит, пусть такой опрос проведет рейтинг, и сколько процентов будет, наверно 99.
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Как рассказывали мне предки. В 20х годах деду дали земли и он как один из многих хуторян начал потужно працювать. Построил хату, завел семью, вспахал поле, засеял его, работали все не покладая рук. Кормили себя и державу. И так практически десять лет. Причем он был как бы сторонником сов. власти (?) которая дала ему землю и он стал помаленьку разживаться. Поскольку был скарб и харчи почали народжуватися діти. Практически каждый год. И у всех селян на Украине так пошло. Поэтому на Украине да и на Кубани стало бурно развиваться украинство... Вот это и явилось для них смертельно опасным явлением. Потому, что империя почувствовала угрозу для себя. В 31м году начали планировать и проводить план голодомор . Сначала сгоняли хуторян в колхозы забросив их собственные хозяйские поля, при этом забрали коня. Кто сопротивлялся того в Сибирь или на каторгу в ГУЛАГ... А в 32м когда дед с разросшейся семьей переселился в село у них и у других таких же забрали всю худобу. И позабирали всяку їжу. И тут начался страшный голод! Постепенно умирали помалу и за 7-10 месяцев у деда умерло четверо дитятки!
Вот так! Таким образом ВКПБ прервало рост и развитие украинства в Украине и на Кубани.
(Можете посмотреть Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»

79% граждан Украины считают Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа, - группа "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 9594
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ты расскажи еще как украинский КРЕСТЬЯНИН ДОЛЖЕН каждый месяц ЗДАВАТЬ по НОРМАМ молоко , птицу , яйца , мясо ((((( а кто это не имел ШЁЛ на базар покупал и только потом ЗАКРЫВАЛ свой ДОЛГ !!!!
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УКРАИНА и ее НАРОД -- ПОБЕДИТ !!! и ИХ будущее будет ДОСТОЙНЫМ !!! я в это верю )))))
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21% ватные уроды, которые "мечтают повторить"...
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сейчас СЕВЕР росии безлюдный и еще эти ссуки московски хтять сделать СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ , а для этого нужны ПОРТЫ , рем. доки вдоль всего побережья ЛЕДОВИТОГО ОКЕЯНА !!!! они НАМ УКРАИНЦАМ уже определили ФРОН РАБОТ если сегодня проиграем росии ((((((
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кроме того РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ международная компания по освоению ШЕЛЬФА ледовитого океана где ПРЕТЕНДУЕТ даже южная ИНДИЯ !!!
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Если присчитать мнение дончан и крымчан, то мнение народа окажется на том же месте, что и 10 лет назад.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество79% граждан Украины считают Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа, - группа "Рейтинг"
 
 
 
 
 
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