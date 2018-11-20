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 Украина нас притесняет, Запад должен повлиять, - лидер венгров Закарпатья Брензович

По его словам, венгры в Украине страдают от нападений, власти специально не наказывают их обидчиков, а ЕС смотрит на это сквозь пальцы.

Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья, народный депутат от БПП Василий (Ласло) Брензович заявил, что решение проблем венгерского нацменьшинства в Украине возможно в том случае, если Запад надавит на Киев. Об этом он заявил в интервью провластному венгерскому изданию 888.hu, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Брензовича, представители венгерского меньшинства в Украине много раз обращались к институтам ЕС относительно притеснения венгров Закарпатья, однако каждый раз наталкивались на "двойные стандарты ЕС".

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"Мы увидели, что вещи, которые Брюссель осуждает в Венгрии, совсем не беспокоят его в других странах, в частности, в Украине. Соответственно, если ЕС что-то и делает по нашему запросу, то делает это очень неохотно и формально", – пожаловался Брензович.

Впрочем, лидер венгров Закарпатья уверен, что если Запад с его "двойными стандартами" надавит на Украину, это позволит решить проблемы венгерского нацменьшинства.

"Урегулирование ситуации возможно только в том случае, если Запад, который имеет очень большое влияние на Украину, будет готов серьезно требовать от украинского государства уважения к европейским демократическим ценностям", – заявил Брензович.

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Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

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Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

24 октября министерство иностранных дел Венгрии предложило Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств. Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.

Источник: https://censor.net.ua/n3097928
 
 
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вжопуёбаный уебан.... закарпатскийвенгер...
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какое притесненное ипало на фото! Прямо все в ссадинах и синяках от притиснения в Украине! Україна нас утискає, Захід мусить вплинути, - лідер угорців Закарпаття Брензович - Цензор.НЕТ 9521 Где распятые венгерские мальчики? Україна нас утискає, Захід мусить вплинути, - лідер угорців Закарпаття Брензович - Цензор.НЕТ 2421 Где изнасилованные венгерки? Україна нас утискає, Захід мусить вплинути, - лідер угорців Закарпаття Брензович - Цензор.НЕТ 2421 Воробьи венгерские где под соусом? Без всего этого не верю что йобиков притесняют!
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Особенно я ,сидя у себя в квартире и лениво глазея на монитор со страницей Цензора и невидевший в глаза ни одного венгра в моем городе так их притесняю,прямо дышать не даю! Украина нас притесняет, Запад должен повлиять, - лидер венгров Закарпатья Брензович - Цензор.НЕТ 2405 Украина нас притесняет, Запад должен повлиять, - лидер венгров Закарпатья Брензович - Цензор.НЕТ 8906
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Питання до цього йоббіка - чому угорці в Україні не знають і не хочуть знати української мови?
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как выразился их министр - венгры будут неполноценными, если будут знать больше языков, чем один - венгерский 😂😂😂
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По-перше, не йобік, а БПП.
По-друге, для любого угорця його батьківшина - Угорщина, тому і не вчать мову.
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шо то тебя, с твоей позицией 😂, не было особо слышно в темах, где ванючный мэр обещал расстрелять жителей Черкасс, или ванючный мэр - решил заморозить жителей Смелы
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ЕПРСТ, куда бедному еврею податься, если уже на крайних границах Украины их притесняют и бензоколонок на всех не хватает! Плять, окуели!!!!
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- Ты чьих будешь? Чей холоп, спрашиваю?
- Что это вы всё холоп да холоп, что это за слово такое? Эта роль ругательная, и я прошу её ко мне не применять! Боже мой, ну и домик у нас! То обворовывают, то обзываются… а ещё боремся за почётное звание «дома высокой культуры быта», - это же кошмар, кошмар! (с)
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Йоббики совсем офонарели, требуют от ЕС поддержать антиукраинских сепаратистов? Удачи... Украина нас притесняет, Запад должен повлиять, - лидер венгров Закарпатья Брензович - Цензор.НЕТ 6321
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абалдзеть...
напомните мне, будь ласочка, последний случай нападения власти на венгров...
у кого-то второй паспорт отобрали?
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Страна, чья партия участвовала в оккупендуме, что-то смеет гавкать?
Совсем сбрендили в той Европе толерантной.....
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Лопатой по цыганской харе не хочет "лидер"?
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с каких это пор венгры стали цыганами?
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рабинович или брензович?????????))))))))))))))
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А чем йобики цыганские особенные?
Ну давайте болгарам на одесщине, полякам на львовщине, румынам на Буковине, сербам на луганщине и т.д. полномочия, языки все дадим.
И что, официальные документы будем на десяти языках писать? Бумаги, однако, не хватит!
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И эта блядь с пи..дой под носом сидит у нас в ВР?
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Все в этой фразе прекрасно:
"Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья, народный депутат от БПП Василий (Ласло) Брензович заявил, что решение проблем венгерского нацменьшинства в Украине возможно в том случае, если Запад надавит на Киев. Об этом он заявил в интервью провластному венгерскому изданию "Источник: https://censor.net.ua/n3097928
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"мовный патруль" и "правосеки" поймали венгерского мальчика в трусиках.. заставляли петь "Червону Руту" и пробовать сало с борщом.. Нет сил терпеть!
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Звинувачуй, звинувачуй, звинувачуй ! Хай виправдовуються. А хто виправдовується, той вже наполовину винен. Це прийом такий племічний.
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А угорці часом не хочуть на родіну - за Урал?
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"Украина нас притесняет, Запад должен повлиять, - лидер венгров Закарпатья Брензович" - это уже система, если пятая колонна беса путлера, то обязательно член БПП, на основании наблюдений можно сделать вывод, процентов 85-90 из Блока Политических Проходимцев можно смело ставить к стенке, и Украина тогда бы сразу бы ожила и настал бы прогресс в движении реформ.
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Если у них всё так плохо, то почему товарищи венгры не уезжают в Венгрию, это же их страна или уже нет?
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3 година ночі.
Телефонний дзвінок:
- Ало, це товариство захисту тварин?
- Ну і хто, КОЗЕЛ, тебе скривдив???
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Вот ещё один ЕвроБляХер!!! Источник финансовый тот же!
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Если так хреново, то сдайте украинские паспорта, а до границы рукой подать, брехуны и пособники раши...
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Представители украинского меньшинства в Венгрии не получают тайно паспорта Украины, они уважают и соблюдают законы Венгрии. Представители же венгерского меньшинства в Украине получают тайно паспорта Венгрии, игнорируют законы Украины и при этом постоянно жалуются, что их притесняют.
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При молчаливом попустительстве властей. Каким документом регламентируется дорожные знаки и при чем тут мадьярский?


Україна нас утискає, Захід мусить вплинути, - лідер угорців Закарпаття Брензович - Цензор.НЕТ 2078
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в чем выражаются "притеснения" этот уёбок так и не сообщил? )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина нас притесняет, Запад должен повлиять, - лидер венгров Закарпатья Брензович
 
 
 
 
 
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