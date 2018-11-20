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 Российская школьница, написавшая письмо Путину, покончила с собой

В городе Сафоново Смоленской области покончила с собой 14-летняя девочка, пожаловавшаяся Владимиру Путину на низкую зарплату своей мамы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает русская служба "Радио Свобода" со ссылкой на местные СМИ.

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По их данным, подросток также жаловалась на травлю в школе. Она была инвалидом по зрению, одноклассники дразнили ее "циклопом". На ее странице в социальной сети незадолго до гибели появился статус: "Почему вы все такие злые?".

"Смоленская народная газета" сообщает, что мать 14-летней девочки (называется только имя погибшей – Наташа) работала санитаркой в местной больнице. После того, как дочь написала письмо на имя Владимира Путина и отправила его на адрес администрации президента, ее вызвали к начальству и "отругали". Как пишет газета, "скорее всего, это и стало для ребенка большим ударом".

Источник: https://censor.net.ua/n3097927
 
 
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Она была инвалидом по зрению, одноклассники дразнили ее "циклопом". ---- Родители не занимаются своими детьми, не обьясняют, что нельзя смеяться над чужой инвалидностью и недостатками. Дети растут жестокими дебилами !!
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+ Все под Богом ходим. Сегодня человек здоров и весел а завтра может стать овощем, гадящим под себя.
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дети, а особенно подростки жестоки. и у нас к сожалению, тоже
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"Почему вы все такие злые?". --- Люди деградировали до состояния двуногой скотины !
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Духовные дети кацапстана, и отзывчивый лидер сатаната...
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Нет слов. Украинцам надо беречь друг друга. Ни один человек не рождается просто так. Власть должна быть для людей и работать на граждан Украины, иначе зачем она нужна?
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Ужас. Матери нужно было объяснить что Путин и его власть - это банда захватившая власть в стране. А от бандитов - падонков нечего ждать повышение пенсий, зарплат и воспитание молодежи.
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и вступить в шахидство... взрыватьнахуй всех кацапов...
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Думаю, что несчастная мать вряд-ли поймёт где корень зла.
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бедный ребенок...
пожаловался сатане в образе доброго царя-батюшки
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У нас санитарки так же живут за чертой бедности! Мы от них не далеко ушли! Ведь нужно экономить бюджет для высоких зарплат чиновникам!
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где руський мир там боль и страдание....
Так всегда было...
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Кацапизм (как раковая опухоль) не способен созидать - это убийственная идея подчиненная на разрушение всего вокруг себя. И изолированная от всех эта идея будет убивать саму себя внутри.
Девочка, как живая здоровая клетка организма погибла в окружении мутированных клеток общества и исходящей от них злобы и ненависти. Кацапизм должен быть вылечен - человечество должно победить эту страшную болезнь.
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Ничего не поделаешь, издержки производства. Если государство выращивает бешеных скотов, не стОит ждать, что они будут добры хотя бы друг к другу.
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Среди гоблинов и орков трудно выживать.
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