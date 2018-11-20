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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Рада проголосовала за переименование Кировоградского в Кропивницкий район

Во время вечернего заседания украинского парламента 20 ноября депутаты переименовали Кировоградский район Кировоградской области.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Председатель Верховной Рады Украины Парубий объявил о рассмотрении вопроса декоммунизации.

Народные депутаты рассмотрели проекта постановления о переименовании Кировоградского района Кировоградской области №4906.

"За" было отдано 231 голос.

Постановлением в соответствии с пунктом 29 части первой статьи 85 Конституции Украины, пункта 8 статьи 7 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" переименован Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий район.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более половины украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви, - опрос

Источник: https://censor.net.ua/n3097924
 
 
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хм..а область так и осталась "кировоградская" ?! Рада проголосовала за переименование Кировоградского в Кропивницкий район - Цензор.НЕТ 3217
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Так и осталась...для изменения названия области нужно вносить изменения в Конституцию ..и 300 голосов..
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Дійсно. Бо Дніпро-Сіті добре декомунізували (вулиць вже багато перейменували...), а от область і досі Дніпропетровська.
Ще й місто-сателіт - Новомосковськ. Зрадлива ганьба!
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Твиттер заблокировал аккаунт вандала Грэма Филлипса

Рада проголосовала за переименование Кировоградского в Кропивницкий район - Цензор.НЕТ 9189
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Молодці, потужно попрацювали. Це ж така нагальна проблема. Нагородити всіх мідалями.
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Фууух, ну Слава Богу.
Только, что теперь делать жителям того района, за какой хрен менять документы.
Да, и сколько баблишек утечет на замену всех карт, бланков, печатей и прочего номенклатурного барахла в разрезе гос делопроизводства？
Платите лохи, платите
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Сральнин поменяли на сортир
Одно дебильное название на другое, на чувака про которого до переименования никто не слышал
Что за дебильно-совковоая привычка называть всё в честь фамилий???
Тут в Киеве тоже у нас все говносовковые названия поменяли на выкопанные с викапедии фамилии?
Ну чего было Кировоград не переименовать в Ингул (на этой реке он стоит). Красивое названия. Но нет, без говна это будет не Украина..
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Имел в виду улицы попереименовывали в Киеве, на какие-то фамилии, хрен знает без Викапедии кого..
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Ну кокой мудак спамит эти сообщения? Я не прав? Что не так?
Нельзя было нормально переименовать??
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Яка назва вулиці в Києві тобі не подобається і чому? І на яку б ти її змінив?
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Офигеть центральная новость. Крайне важное сообщение.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРада проголосовала за переименование Кировоградского в Кропивницкий район
 
 
 
 
 
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