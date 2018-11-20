 Рада проголосовала за переименование Кировоградского в Кропивницкий район

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Председатель Верховной Рады Украины Парубий объявил о рассмотрении вопроса декоммунизации.
Народные депутаты рассмотрели проекта постановления о переименовании Кировоградского района Кировоградской области №4906.
"За" было отдано 231 голос.
Постановлением в соответствии с пунктом 29 части первой статьи 85 Конституции Украины, пункта 8 статьи 7 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" переименован Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий район.
смерть маскалям...!!!!
Ще й місто-сателіт - Новомосковськ. Зрадлива ганьба!
Только, что теперь делать жителям того района, за какой хрен менять документы.
Да, и сколько баблишек утечет на замену всех карт, бланков, печатей и прочего номенклатурного барахла в разрезе гос делопроизводства？
Платите лохи, платите
Одно дебильное название на другое, на чувака про которого до переименования никто не слышал
Что за дебильно-совковоая привычка называть всё в честь фамилий???
Тут в Киеве тоже у нас все говносовковые названия поменяли на выкопанные с викапедии фамилии?
Ну чего было Кировоград не переименовать в Ингул (на этой реке он стоит). Красивое названия. Но нет, без говна это будет не Украина..
Нельзя было нормально переименовать??