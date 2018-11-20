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 Генпрокуратура засекретила приговор Герману по делу об "убийстве" Бабченко. ДОКУМЕНТ

Генеральная прокуратура запретила обнародовать приговор бизнесмену Борису Герману, осужденному за организацию несостоявшегося убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

Приговор Герману был вынесен 30 августа, но до сих пор не обнародован в Едином реестре судебных решений.

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Генпрокуратура утверждает, что это сделано с целью обеспечения безопасности фигурантов уголовного производства.

Генпрокуратура засекретила приговор Герману по делу об убийстве Бабченко 01

"Разъясняем, что статьей 25 закона Украины "Об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве" запрещено разглашение сведений о мерах безопасности. Разглашение таких сведений лицами, которые приняли решение об этих мерах, или лицами, которые их осуществляют, влечет за собой дисциплинарную ответственность, а в случаях, когда разглашение таких сведений повлекло тяжкие последствия - уголовную ответственность согласно действующему законодательству", - сказано в ответе ведомства.

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Кто и когда вынес постановление о применении мер безопасности к фигурантам данного производства, не указано.

Напомним, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня суд оставил Бориса Германа под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3097922
 
 
 Топ комментарии
 
Это говорит только об одном - Что никакого уголовного дела о покушении на убийство Бабченко небыло , а была тупая постановка СБУ и ГПУ для поднятия рейтинга спецслужб... Генпрокуратура засекретила приговор Герману по делу об "убийстве" Бабченко - Цензор.НЕТ 3598
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бугогаааааа.
Соевые идиоты, хавайте, не обляпайтесь
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довічна субсидія плюс молоко на мальдівах...
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А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК???
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Это говорит только об одном - Что никакого уголовного дела о покушении на убийство Бабченко небыло , а была тупая постановка СБУ и ГПУ для поднятия рейтинга спецслужб... Генпрокуратура засекретила приговор Герману по делу об "убийстве" Бабченко - Цензор.НЕТ 3598
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Та так підняли, що свиноруси на росіїї до цих пір вищать і піняться...
Та й местниє підхуйловники виють...


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Работать не с кем. Кругом одни дебилы. (с)
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Ну что, кто еще верит в прошедший цирк? Скинтесь Бабченко на пиво
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от этого дела за версту тхенет дерьмом собачьим
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«тхнет»
Свиноросс, ти шо, все ніяк не опануєш GOOGLE translator?
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Конечно....
Нельзя светить агентов СБУ!
Да и что бы остальной народ начал вопросы неудобные задавать - как то нехочеться!
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Здорово у свиноруссів від Бабченка підгорає !!!

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Только мне одной такие законы кажутся дурацкими?
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Полная тайна вкладов!...
То есть организаций...
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Облажались. Що далі сікрєтіть будете?
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Ну а вторая серия занимательного детектива будет.Бабченко возвращается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенпрокуратура засекретила приговор Герману по делу об "убийстве" Бабченко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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