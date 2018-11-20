 Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал экс-заместитель министра МВД по вопросам европейской интеграции, член "Союза армян Украины" Тигран Авакян, комментируя новость о том, что Армянская апостольская церковь не поддерживает создания в Украине поместной церкви.
"Касателтно лжи о выступлении Верховного Патриарха и Католикоса всех армян по поводу томоса.....
Армяне не католики и приверженцы греческого православия. Никаких комментариев быть не может. Армяне первые христиане, именно армянка Анна принесла христианство на Русь, в Киев.
Достойный ответ архиепископа на мерзкую провокацию сайтика nv.ua касательно Армянской Апостольской Церкви.
P.S. Подобную неправдивую информацию распрострают ряд ,,журналистов,,", - написал он, перепостив комментарий по этому поводу представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископа Евстратия Зори.
Архиепископ написал следующее: "Армянский Католикос в Новосибирске на освящении храма на вопросы журналистов сказал: "Армянская апостольская церковь является сторонницей Каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые ориентированы на разделение, расчленение церкви" (так цитирует его российский ТАСС).
ВСЕ. Более цитат нет.
"Армянская апостольская церковь выступила против предоставления томоса Украине" - придумывают УКРАИНСКИЕ журналисты заголовок для перепечатки новости российского ТАСС, который сам даже до такого не додумался.
Где в цитате Католикоса хоть что-то о Томосе?
Я уже не говорю о том, что Армянская Церковь принадлежит не к числу Поместных Православных Церквей, а к числу Древних Восточных Церквей, и, соответственно, к вопросу Томоса, канонов Православной Церкви и т.д. - имеет лишь опосредованное отношение".
Также позже Авакян написал: "Армянская апостольская церковь не является ни католической ни православной ни какой либо иной придуманной людьми деноминацией. Первым епископом в Армении, поставленным непосредственно апостолами, признан Закария (68—72). Это произошло 1950 лет назад. Поводом послужило личное письменное обращение армянского царя Абгара к Господу нашему Иисусу Христу. В 301 году нашей эры уже Великая Армения приняла христианство в качестве государственной религии. Армения первое христианское государство в мире. Поэтому никакие действия возникших позже версий христианства, а именно ни позицию Папы Римского ни позицию Патриарха Константинополя тем более Патриарха Московского ни их решения в том числе томос, Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует. И все те домыслы которые распространяет пресса это ложь. Лучше бы пресса вспоминала византийскую принцессу Анну Армянскую из Армянской династии, которая принесла христианство на Русь".
вах вах... армянское радио...
армянское радиво... не верь ущамь своим...
ничего святого...
ага.. армянка Анна принесла христианство на Русь в Киев на листьях кинзы, которой она торговала на древнем Бесарабском рынке.. шестой столик во втором ряду справа, возле ларька Рабиновича, который торговал хуцпой, и краденными вещами..
Святий Ло́нгин, сотник Лонгин - згідно з християнськими переказами, римський воїн, сотник (центуріон), який пронизав списом бік розіп'ятого Ісуса Христа. Ім'я сотника невідоме, прізвисько «Лонгин» імовірно походить від лат. longus («довгий», «високий») чи від латинізованого грецького слова грец. λόγχη («спис»). Також до прізвиська Лонгин додають преномен та номен, відомі за легендою - Гай Кассій.
Ця реліквія знаходиться в Вірменії, в скарбниці Ечміадзіна (нова назва Вагаршапат).
Там спис зберігається з XIII століття; до цього перебував в Ґегардаванці (Вірменія), куди був привезений, як вважається, апостолом Тадеєм разом з іншими реліквіями. Це зробило монастир популярним місцем для паломництва вірмен протягом багатьох століть. Назва «Ґегардаванк» фіксується із 1250 р. (Ґегардаванк дослівно перекладається як «Монастир списа»)
http://maxpark.com/community/43/content/1315983