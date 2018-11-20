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 Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян

Никакие действия или решения Папы Римского, Патриарха Константинополя, Патриарха Московского Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал экс-заместитель министра МВД по вопросам европейской интеграции, член "Союза армян Украины" Тигран Авакян, комментируя новость о том, что Армянская апостольская церковь не поддерживает создания в Украине поместной церкви.

"Касателтно лжи о выступлении Верховного Патриарха и Католикоса всех армян по поводу томоса.....
Армяне не католики и приверженцы греческого православия. Никаких комментариев быть не может. Армяне первые христиане, именно армянка Анна принесла христианство на Русь, в Киев.
Достойный ответ архиепископа на мерзкую провокацию сайтика nv.ua касательно Армянской Апостольской Церкви.
P.S. Подобную неправдивую информацию распрострают ряд ,,журналистов,,", - написал он, перепостив комментарий по этому поводу представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископа Евстратия Зори.

Архиепископ написал следующее: "Армянский Католикос в Новосибирске на освящении храма на вопросы журналистов сказал: "Армянская апостольская церковь является сторонницей Каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые ориентированы на разделение, расчленение церкви" (так цитирует его российский ТАСС).

ВСЕ. Более цитат нет.

"Армянская апостольская церковь выступила против предоставления томоса Украине" - придумывают УКРАИНСКИЕ журналисты заголовок для перепечатки новости российского ТАСС, который сам даже до такого не додумался.

Где в цитате Католикоса хоть что-то о Томосе?

Я уже не говорю о том, что Армянская Церковь принадлежит не к числу Поместных Православных Церквей, а к числу Древних Восточных Церквей, и, соответственно, к вопросу Томоса, канонов Православной Церкви и т.д. - имеет лишь опосредованное отношение".

Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член Союза армян Украины Авакян 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объединительный собор Украинской церкви будет проведен в декабре, - Вселенский патриархат

Также позже Авакян написал: "Армянская апостольская церковь не является ни католической ни православной ни какой либо иной придуманной людьми деноминацией. Первым епископом в Армении, поставленным непосредственно апостолами, признан Закария (68—72). Это произошло 1950 лет назад. Поводом послужило личное письменное обращение армянского царя Абгара к Господу нашему Иисусу Христу. В 301 году нашей эры уже Великая Армения приняла христианство в качестве государственной религии. Армения первое христианское государство в мире. Поэтому никакие действия возникших позже версий христианства, а именно ни позицию Папы Римского ни позицию Патриарха Константинополя тем более Патриарха Московского ни их решения в том числе томос, Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует. И все те домыслы которые распространяет пресса это ложь. Лучше бы пресса вспоминала византийскую принцессу Анну Армянскую из Армянской династии, которая принесла христианство на Русь". 

Читайте также: Митрополит УПЦ МП Софроний: через пять лет автокефальная церковь может стать единственной в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3097919
 
   
 Топ комментарии
 
цитата: "именно армянка Анна принесла христианство на Русь, в Киев..."
ага.. армянка Анна принесла христианство на Русь в Киев на листьях кинзы, которой она торговала на древнем Бесарабском рынке.. шестой столик во втором ряду справа, возле ларька Рабиновича, который торговал хуцпой, и краденными вещами..
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армянка Анна принесла христианство в Киевскую Русь Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян - Цензор.НЕТ 7261 ? А как же Патриарх Фотий, княгиня Ольга и сам князь Владимир? Что этот ара курит? гундяевщина она заразная Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян - Цензор.НЕТ 7613
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Паслюшать Ару - таки всё ...
вах вах... армянское радио...
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В Риме на глубине 2 м был обнаружен медный провод, это значит что древние римляне пользовались проводной связью, на глубине 2 м в Ереване не был обнаружен медный провод - это значит что древние армяне пользовались беспроводной связью. Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян - Цензор.НЕТ 2339 Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян - Цензор.НЕТ 2339
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ЖОПА... армяне ... продадут и придут покупать...
армянское радиво... не верь ущамь своим...
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послушайте пресс-конференцию А Зинченко (2005)...она о сладком актуальна и сегодня...
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цитата: "именно армянка Анна принесла христианство на Русь, в Киев..."
ага.. армянка Анна принесла христианство на Русь в Киев на листьях кинзы, которой она торговала на древнем Бесарабском рынке.. шестой столик во втором ряду справа, возле ларька Рабиновича, который торговал хуцпой, и краденными вещами..
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Дык армяне опустили всех. Никто не обратил внимание на то, что их католикос сказал, что армяне не имеют никакого отношения к православным и православию. Я думаю, что тут немало скрепных пуканов порвалось. Гы.
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армянка Анна принесла христианство в Киевскую Русь Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян - Цензор.НЕТ 7261 ? А как же Патриарх Фотий, княгиня Ольга и сам князь Владимир? Что этот ара курит? гундяевщина она заразная Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян - Цензор.НЕТ 7613
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Більше того. Лонгін, що вдарив списом Христа теж був вірменом.
Святий Ло́нгин, сотник Лонгин - згідно з християнськими переказами, римський воїн, сотник (центуріон), який пронизав списом бік розіп'ятого Ісуса Христа. Ім'я сотника невідоме, прізвисько «Лонгин» імовірно походить від лат. longus («довгий», «високий») чи від латинізованого грецького слова грец. λόγχη («спис»). Також до прізвиська Лонгин додають преномен та номен, відомі за легендою - Гай Кассій.
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Ну да Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян - Цензор.НЕТ 7267. А аглицкий король Артур был по совместительству царем русской орды. Картинку видел?
Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян - Цензор.НЕТ 76
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Вірменський спис Редагувати
Ця реліквія знаходиться в Вірменії, в скарбниці Ечміадзіна (нова назва Вагаршапат).

Там спис зберігається з XIII століття; до цього перебував в Ґегардаванці (Вірменія), куди був привезений, як вважається, апостолом Тадеєм разом з іншими реліквіями. Це зробило монастир популярним місцем для паломництва вірмен протягом багатьох століть. Назва «Ґегардаванк» фіксується із 1250 р. (Ґегардаванк дослівно перекладається як «Монастир списа»)
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Али, вы то копье видели? Чистой воды навершие штандарта византийского легиона. Или вы считаете Наполеона, Блюхера, Гитлера, Паттона дураками?

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Ты чо ослеп? Слова разделены точкой. Артуриус написан слитно на латынский манер. Никакого отношения к Руси он не имеет.
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Да соберитесь уже быстрее,да дайте тот Томос. Сколько можно лаяться на пустом месте? Чего тянуть?
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Ну конечно же армяне принесли христианство в Русь, кто же ещё. Боюсь спросить даже кем был Спаситель по национальности?
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И́са ибн Ма́рьям аль-Маси́х. Так його звали🤔
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Вы не поверите, но таки АРМЯНМНОМ Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян - Цензор.НЕТ 3361 Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян - Цензор.НЕТ 4492.
http://maxpark.com/community/43/content/1315983
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Дійсно, що Іса говорив вірменською мовою, як і багато його родичів. Але він не був вірменом.
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У тебе закінчився алкоголь і ти це хочеш отримати?
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Шо интересно, это мерзкая провокация, но только не кремлядских пропагандонов, а пятикопеечных тварей на прикормке сбежавших олигархов, которые называют себя "украинскими журналистами"...
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та да...князя Владимира не было...была армянка анна...получи медаль от путина и Serg Sergeev..
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Мне кажется по статусу и древности армянская церковь должна распределять томосы.
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А почему тогда этот фейк Цензор "расповсюдил"? Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян - Цензор.НЕТ 42
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян
 
 
 
 
 
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