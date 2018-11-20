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 Киевский метрополитен подписал договор о строительстве ветки на Виноградарь

Киевский метрополитен заключил договор о строительстве метро на Виноградарь с победителем тендера, проведенного в системе на Prozorro, - ОАО "Киевметрострой".

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что речь идет о продолжении Сырецко-Печерской ветки столичного метро.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 километра предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии. Согласно документу, работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составляет 5 млрд 993 млн грн.

В метрополитене напоминают, что в рамках данного проекта впервые в Киеве планируют использовать технологию вертикальных тоннелей. Также "Мостицкая" будет строиться как станция глубокой закладки, а "Проспект Правды" и последующие - предусмотрено строить открытым способом, как неглубокие.

"В настоящее время идет оформление всех предусмотренных законодательством документов для начала работ. При подготовке проекта Киевсовет уже поддержал выделение технических земельных участков для обустройства необходимых строительных площадок", - информируют в Киевском метрополитене.

Источник: https://censor.net.ua/n3097918
 
   
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быстро прочитал название статьи, и подумал: "зачем Киевскому митрополиту Онуфрию подписывать договор о строительстве ветки на Виноградарь...".. Киевский метрополитен подписал договор о строительстве ветки на Виноградарь - Цензор.НЕТ 2079 кароче, митрополитен...
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не плохо бы ещё зелёную ветку с синей соединить..скажем "Выдубичи" - "Голосеевская"..
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Победитель тендера фирма, которую очолюе бывшая уборщица рошена? Случайно ессесна
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Эти дебилы начинают новые проекты, а старые не доделывают, стоят заброшенные.
Та ветка на троещину метро, с недостроенным виадуком заброшена стоит. Кольцевую на оболони забросили на пощади Шевченко (теперь там жопа страшная), не дотянули 1 км до Богатырской, как планировали и множество других. Но начинают другие, на которые потом не хватит денег в связи с постоянной инфляцией и не умеренным воровством, и в итоге забросят и это..
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевский метрополитен подписал договор о строительстве ветки на Виноградарь
 
 
 
 
 
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