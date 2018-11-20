EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
  1914  10
Материалы по теме:
Все про:ВСК (125) Луценко (7231) СБУ (12994) Херсон (533) Гандзюк (150)

 Гандзюк считала, что нападение организовала "русня", я назвал в СБУ фамилию заказчика, - мэр Херсона

Эту же фамилию сама Катерина называла ранее генпрокурору Луценко, утверждает Владимир Миколаенко.

Мэра Херсона Владимира Миколаенко сегодня допросили в СБУ по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сам Миколаенко сообщил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападений на Гандзюк и других активистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Миколаенко рассказал, что был знаком с Гандзюк с 2005 года, и находился с ней в дружеских отношениях.

"Я не буду высказывать свою позицию относительно того, кто мог это сделать (заказать нападение на Гандзюк, – ред.), поскольку я, перед тем как прийти к вам, был у следователя СБУ и дал информацию, что Екатерина мне говорила о нападении на нее. Первый день, когда это произошло, когда врачи начали к ней пускать, я спросил у нее, кто это может быть, она сказала – русня. На следующий день назвала конкретную фамилию, и пока Катя была жива, я никому эту фамилию не называл, понимая, что она назвала ее генеральному прокурору. Я считал, что некорректно давать показания без ее разрешения. А когда Кати не стало, я сегодня в Службе безопасности рассказал то, что она мне говорила, те подозрения, которые она мне озвучила", – сказал Миколаенко.

Также на Цензор.НЕТ: Луценко рассказал дипломатам ЕС о расследовании убийства Гандзюк: "Исполнители вместе с организатором установлены и задержаны"

Отвечая на уточняющие вопросы депутатов относительно "русни" и того, стоит ли с учетом этого рекомендовать от имени ВСК силовым структурам уделить особое внимание контрразведке и противодействию российским угрозам в регионах рядом с временно оккупированным Крымом, Миколаенко пояснил, что ориентировочно 1,5 года назад в Херсоне поджигали квартиры активистов.

"Благодаря оперативной работе полиции где-то через два месяца эти люди были задержаны. Выяснилось, что в перечне поджогов квартир была и Катина квартира, но они не смогли попасть в нее в связи с тем, что там металлический тамбур закрывал две квартиры", – сказал мэр.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Аваков, йди!" - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он добавил, что во время следственных действий и допросов на вопрос, зачем поджигали эти квартиры, "был абсолютно простой ответ – что где-то этими людьми недовольны в "ДНРах", "ЛНРах", в России".

"Именно для этого были осуществлены эти вещи. Поэтому, наверное, в продолжение этих нападений, поджогов квартир Катя и решила, что это "русня", – подытожил Николаенко.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Также читайте: Организаторы нападений на украинских активистов должны понести ответственность, - еврокомиссар Хан

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3097917
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мужик на Барну похож... мабуть брат его...
на фото...
 показать весь комментарий
 
Миколаенко!!!
опять ПОЛ ГОРОДА без отопления!
ПЯТЬ!!! ДНЕЙ не ходят маршрутки!!
В городе транспортный коллапс и отопительный беспредел.

Хватит пинать катькин труп! За@бали этой Ганзючкой!!
Иди сука работай!!
 показать весь комментарий
 
 
петралексеичу скажи... скоро весна уже... пора...
 показать весь комментарий
 
Я так и знал! Это всё он! В Гааге не отвертится с*ка кремлёвская.
 показать весь комментарий
 
 
Пф, это все знали, только говорить боялись.
 показать весь комментарий
 
 
Вірити посадовцю такого рівня в Україні- наївність.
Де гарантії що він не відводе підозру від себе?
 показать весь комментарий
 
На рассее свои прокуроры Фалилеевы ничем не отличаются от наших- за редким исключением...два миллиона чиновников наплодили таких как Соколова,Мизулина с Яровой,которые газированную воду акцизом обложить умудрились..?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГандзюк считала, что нападение организовала "русня", я назвал в СБУ фамилию заказчика, - мэр Херсона
 
 
 
 
 
 вверх