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 Суд определил меру пресечения троим подозреваемым в нападении на Найема

Шевченковский суд определил меру пресечения трем нападавшим на депутата от "Блока Петра Порошенко" Мустафу Найема.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Согласно определению, суда троим подозреваемым определена такая мера пресечения - 2 месяца личных обязательств: прибывать по вызову следователя, прокурора, суда; уведомлять следователя, прокурора об изменении своего места жительства; сдать на хранение документы, которые дают право на выезд за границу. Следующее судебное разбирательство по делу запланировано на 29 ноября.

Обвиняемые в нападении: Саитов Магомед-Салих Арбуевич, гражданин РФ; Саитов Ахмед Абубакарович, гражданин Украины; Темербулатов Умолта Русланович, гражданин РФ. Еще один нападающий - Саитов Магомед-Амин - бежал в Баку.

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Напомним,вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3097914
 
 
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А Мустафа уже извинился перед Кадыровым?
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Что Вы хотели,когда Снобизм укоренился во всех ветвях Власти?
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Это твои соотечествнники-гастербайтеры так неудачно пытались укорениться в Украине
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Мда, не разрушив старого, не построить нового. Скоро этот муравейник сам развалится.
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