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 Во время учений на Ривненском военном полигоне прогремел взрыв: ранен военнослужащий из 30-й ОМБр

На Ривненском военном полигоне сегодня, 20 ноября, в результате взрыва ранен военнослужащий-контрактник 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского, которая дислоцируется в г. Новоград-Волынский Житомирской области.

 Как сообщил руководитель пресс-службы оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин, происшествие произошло на территории полигона во время учений военных, которые подчинены оперативному командованию "Север", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам начальника пресс-службы ОК "Север" Виталия Кириллова, пострадавшим в результате взрыва является военнослужащий из 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского, часть которой приехала на учения на Ривненский полигон.

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В настоящее время в пресс-службе ОК "Север" не удалось выяснить, какой именно предмет взорвался. Мужчина госпитализирован.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Нацполиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3097913
 
 
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Раз морозятся, значит не чисто.
Выдумывают какую туфту преподнести.
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Естественно "двойное заряжание". Или если что-то другое,то отмазка такого же уровня. Сейчас мозговой штурм в ГШ.
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что то и о причинах падения мига на учениях никто не распространяется...уже забыли...
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скорійшого і повноценного визлдоровлення Військовому!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время учений на Ривненском военном полигоне прогремел взрыв: ранен военнослужащий из 30-й ОМБр
 
 
 
 
 
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