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 Суд отказался уменьшить залог Насирову и не разрешил ему выезд за границу, - САП

Шевченковский районный суд г.Киева продлил срок действия обязательств, возложенных на экс-главу Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Романа Насирова, ходатайство адвокатов об уменьшении размера залога и о предоставлении разрешения на выезд за границу не удовлетворено.

"20 ноября в Шевченковском районном суде состоялось очередное судебное заседание по сути по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины, а также руководителя департамента ГФС", - сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

По информации САП, прокуроры подали ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на подсудимых.

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"Суд продлил срок действия обязательств, возложенных на Насирова… Вместе с тем, суд оставил без удовлетворения ходатайство стороны защиты об уменьшении залога Насирову и предоставлении последнему разрешения на выезд за границу", - информирует прокуратура.

В связи с истечением времени, отведенного для судебного заседания по данному делу, прокуроры САП не смогли продолжить чтение обвинительного акта.

Следующее судебное заседание назначено на 10 декабря на 12:00.

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Суд отказался уменьшить залог Насирову и не разрешил ему выезд за границу, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097910
 
 
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Ну ясное дело, бабочки на зиму прверащаются в куколки
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...и не разрешил ему выезд за границу

Зачем ему разрешение? Сядет на своё волшебное одеяло и улетит, как на ковре-самолёте.
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Насиров остро нуждается в швейцарском одеяле. И в австрийских носилках.Может израильских. Издеваются,изверги.
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))) в президенты его . достойная кандидатура вора . с честью заменит нынешнего .))) тридварасы ...
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Хотелось бы, чтобы кто-то напомнил, что конкретно вменяют в вину пану Насирову и почему так долго рассматривают его дело.
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2 лярди освоєно і не поділився.
А довго тому, що як почне балакати...
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Следователи обвиняют Романа Насирова в нанесении государству ущерба на сумму 2 миллиарда гривен. Он якобы предоставил безосновательные налоговые рассрочки предприятиям депутата Верховной Рады Александра Онищенко.
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Суд все-таки арестовал Романа Насирова, но с правом внесения залога в размере 100 млн гривен. Обвинение, при этом, просило увеличить залог до двух миллиардов гривен.
Роман Насиров почти сразу оплатил назначенную сумму и вышел на свободу. Также он сдал все паспорта для выезда за границу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отказался уменьшить залог Насирову и не разрешил ему выезд за границу, - САП
 
 
 
 
 
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