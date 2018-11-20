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Все про:Бойко (743) Кошкина (19) Медведчук (765) оппозиционный блок (312)

 Человек по имени Виктор и отчеству Владимирович сегодня вылетел в Сочи, - Кошкина

Известный блогер и журналист Соня Кошкина прокомментировала на свой странице в Facebook информацию о том, что Бойко и Левочкина исключили из фракции "Оппозиционный блок".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ об со ссылкой на "Канал 24".

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"Как говорят злые языки в среде "газовиков", один человек по имени Виктор и отчество Владимирович сегодня вылетел в Сочи. Случайно, наверное, совпало. Ну, а новую фракцию ОБ возглавит Новинский. Формат их участия в кампании, как я уже писала ранее, будет решен на днях", - написала она.

Напомним, что сегодня фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые пошли на союз с партией "За життя" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука. Новую фракцию "Оппоблока" возглавит Вадим Новинский. Ранее, 12 ноября "Оппозиционный блок" провел политсовет, на котором инициатива сопредседателя парламентской фракции Юрия Бойко объединиться с партией нардепа Вадима Рабиновича "За життя" не нашла поддержки.

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"Мы являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в Президенты – авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, который является подстилкой для нынешней власти", – заявил тогда сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников.

Источник: https://censor.net.ua/n3097906
 
 
 Топ комментарии
 
Медведчук лепший друг Петруся,куда хочет,туда и летает))
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Лучший друг Медведчука - это твой пахан и черный властелин Хутин В.
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Спектаклі, влаштовані обломками РиГів, ще не найгірше, з їх репертуару.
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Медведчук лепший друг Петруся,куда хочет,туда и летает))
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Лучший друг Медведчука - это твой пахан и черный властелин Хутин В.
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петралексеич?...
твой босик?
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Так это Пуйло разрешает летать Медведчуку из Украины в кацапию?А шо Петрусь?
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не просто разрешает, а раздает указания своему куму-холопу по Украине
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запасной аэродром для министра економразвития в правительстве оппоблока...
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Цыц, ни слова про Петруччо шакалАдного, а то куча порохотролей набежит, такой вонизм начнется. Гы.
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Спектаклі, влаштовані обломками РиГів, ще не найгірше, з їх репертуару.
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кыцькина,не боишься,шо твоему информатору боре подрежут язык опять? и так картавит достаточно кошерно...
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Он туда , случайно, поехал не к другому Владимировичу, Владимиру, или отдохнуть всячески захотелось на ордынском курорте?
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А що тут такого? У нього в кацапії у жінки родовища, має він якось доглядати за сімейним общаком. От гідрант взяв і вивіз обладнання з рошену. Може у нього теж якісь проблеми. Не розхитуйте будку. Це просто бізнес.
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Новость не стоит выеденного яйца. Всем давно известно,кто является связным между первыми лицами таёжной папуасии и Украины..Доставка сведений и указаний из руку в руки..
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Я палева не вижу. Просто идет план по сдаче Украины хуйлу и пэтин дружбан этот план рьяно выполняет. Все, что нужно диабетику.
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Человек по имени Виктор и отчеству Владимирович...

Маленькое, зелёненькое, прыгает и квакает, на "ля- "начинается, на "-гушка" заканчивается.
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Ехал я в Сочи в час ночи. Б*ядей навалом, чай басплатно.
Вдруг откуда нивазмись, появилась Кошка Сонина.
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я помню как рыги издевались над оппозицией, пусть прочухают и они. скоро их дробление дойдет до абсурда там где поребрик стоит. рыги проигранное звено. так как их лохторат сейчас весь под оккупацией. путин помог. и эта рокировка в пользу кума - ничегошеньки им не принесет кроме 1%, двух, что есть погрешность, так, что они при своих - в пролете.
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соня-соня...фиртак,мертвечук, левочкин, бойко, порох...одного поля ягодки...с одного куста пялятся...
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Человек по имени виктор и по отчеству владимирович по приезду в Украину должен быть арестован и препровожден к мемориалу Бабий Яр, где на ушко должен быть оповещен что - это мы можем повторить!
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Напрашивается вывод: Если зтого не случилось (ареста), то это значит, что в нашей верховной власти полным-полно пропутинских засранцев(
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В інтернеті появилась нова гра.
Правила схожі як і в грі "Міста" ("Города"), тільки тепер треба називати прізвища зрадників України, хто більше назве той і виграв...
Приклад:
МураєВ - ВілкуЛ - ЛьовочкіН - Новинський - ЙолкА (Овощь1) - Аксьонов - ......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧеловек по имени Виктор и отчеству Владимирович сегодня вылетел в Сочи, - Кошкина
 
 
 
 
 
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