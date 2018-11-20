 Человек по имени Виктор и отчеству Владимирович сегодня вылетел в Сочи, - Кошкина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ об со ссылкой на "Канал 24".

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"Как говорят злые языки в среде "газовиков", один человек по имени Виктор и отчество Владимирович сегодня вылетел в Сочи. Случайно, наверное, совпало. Ну, а новую фракцию ОБ возглавит Новинский. Формат их участия в кампании, как я уже писала ранее, будет решен на днях", - написала она.

Напомним, что сегодня фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые пошли на союз с партией "За життя" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука. Новую фракцию "Оппоблока" возглавит Вадим Новинский. Ранее, 12 ноября "Оппозиционный блок" провел политсовет, на котором инициатива сопредседателя парламентской фракции Юрия Бойко объединиться с партией нардепа Вадима Рабиновича "За життя" не нашла поддержки.

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"Мы являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в Президенты – авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, который является подстилкой для нынешней власти", – заявил тогда сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников.