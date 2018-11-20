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Все про:Бойко (743) исключение (69) Левочкин (530) оппозиционный блок (312)

 Из фракции "Оппоблока" меня и Бойко выгнал Порошенко и "бывшие донецкие", - Левочкин

Нардеп утверждает, что раскол во фракции – дело рук Банковой.

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин, которого сегодня вместе с Юрием Бойко исключили из фракции "Оппозиционный блок" в парламенте, считает, что раскол во фракции организован в интересах президента Петра Порошенко. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня произошел по факту раскол на депутатов, которые ориентируются на Юрия Бойко – кандидата в президенты, и кандидата в президенты Петра Порошенко", – сказал Левочкин.

По его словам, намерения объединяться с партией Вадима Рабиновича "За життя" и выдвигать Юрия Бойко кандидатом в президенты обсуждались с другим крылом "Оппозиционного блока".

"Эти переговоры велись более двух месяцев. В них участвовала та группа, которая ориентируется на Петра Порошенко, еще их можно называть "бывшими донецкими"… Они постоянно затягивали время, не хотели говорить ни "да", ни нет". Но потом, когда объединение случилось, они пошли в атаку", – рассказал Левочкин.

По словам нардепа, его и Юрия Бойко поддерживает около половины состава парламентской фракции.

"Мы же понимаем, что исключены не Левочкин и Бойко. На самом деле 20 человек из 43 во фракции больше не принимают участие в заседаниях фракции и не голосуют консолидированно с той группой, которую представляют бывшие донецкие", – сказал Левочкин.

Напомним, ранее сегодня, 20 ноября, Бойко и Левочкина исключили из фракции "Оппоблока" в парламенте. Фракцию возглавил депутат Вадим Новинский. По его словам, Бойко и Левочкин были исключены из фракции "за нарушение устава, сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей".

Источник: https://censor.net.ua/n3097904
 
 
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классно, великолепно, превосходно спалил организатора партии рыгачек😀
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Левочкину и Бойко осталось только вступить в БПП Из фракции "Оппоблока" меня и Бойко выгнал Порошенко и "бывшие донецкие", - Левочкин - Цензор.НЕТ 704
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Кручу , верчу - наеб.ть хочу (ахметов,порошенко,медведчук,лёвочкин,фирташ)
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Раскалывать петрлексеич умеет, этого не отнять... 😁
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нуу, якщо вже бойки-льовочкіни не задоволені Порохом, то це ж прекрасно!
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Ворон ворону око не виклює. Лохотрон або многоходовочка, як хочте так і називайте.
Готуються шакали до виборів.
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Ставки на рейтинг обеих осколков ПР можно уменьшать.
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Дела дивные!!!!...сначало левочкин исполняет роль сватьи попрошенки в Вене с фирташем))…...потом рабинович обмазывает дерьмом левочкина и якобы с ним судится))…….ПОТОМ обьединяется……..теперь левочкин заявляет,что попрошенка "развалил"ж.оППыблок"...
НО при этом и за жиДДя и ж.оППо будут топить за пЭцю...какбЭ по отдельности НО вместе))
Вспоминается детский стишок...….И не всклад и не в лад - поцелуй корову в зад,а корова без хвоста,твоя родная сестра....посвещается левочкину и Ко.
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"Мы же понимаем, что исключены не Левочкин и Бойко. На самом деле 20 человек из 43 во фракции больше не принимают участие в заседаниях фракции и не голосуют консолидированно с той группой, которую представляют бывшие донецкие", - сказал Левочкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3097904

Как меня это умиляет... З фракції "Опоблоку" мене і Бойка вигнав Порошенко і "колишні донецькі", - Льовочкін - Цензор.НЕТ 592 И это те, кто на рашаТВ постоянно орёт, что их интересы не представленныв ВР!
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скорее всего соевыми идет формирование реестровой оппозиции. перед выборами и прибирание к рукам избирательных пунктов в которых не окажется места всем остальным.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз фракции "Оппоблока" меня и Бойко выгнал Порошенко и "бывшие донецкие", - Левочкин
 
 
 
 
 
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