 Из фракции "Оппоблока" меня и Бойко выгнал Порошенко и "бывшие донецкие", - Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин, которого сегодня вместе с Юрием Бойко исключили из фракции "Оппозиционный блок" в парламенте, считает, что раскол во фракции организован в интересах президента Петра Порошенко. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня произошел по факту раскол на депутатов, которые ориентируются на Юрия Бойко – кандидата в президенты, и кандидата в президенты Петра Порошенко", – сказал Левочкин.

По его словам, намерения объединяться с партией Вадима Рабиновича "За життя" и выдвигать Юрия Бойко кандидатом в президенты обсуждались с другим крылом "Оппозиционного блока".

"Эти переговоры велись более двух месяцев. В них участвовала та группа, которая ориентируется на Петра Порошенко, еще их можно называть "бывшими донецкими"… Они постоянно затягивали время, не хотели говорить ни "да", ни нет". Но потом, когда объединение случилось, они пошли в атаку", – рассказал Левочкин.

По словам нардепа, его и Юрия Бойко поддерживает около половины состава парламентской фракции.

"Мы же понимаем, что исключены не Левочкин и Бойко. На самом деле 20 человек из 43 во фракции больше не принимают участие в заседаниях фракции и не голосуют консолидированно с той группой, которую представляют бывшие донецкие", – сказал Левочкин.

Напомним, ранее сегодня, 20 ноября, Бойко и Левочкина исключили из фракции "Оппоблока" в парламенте. Фракцию возглавил депутат Вадим Новинский. По его словам, Бойко и Левочкин были исключены из фракции "за нарушение устава, сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей".