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 Повышение цен на газ даст бюджету дополнительные 9 млрд грн, - Кабмин

Эффект от повышения цен на газ в 2019 году Кабинет министров оценивает в 9 млрд грн, свидетельствует сравнительная таблица бюджетных заключений Верховной Рады при доработке проекта госбюджета на 2019 год.

"Дополнительный ресурс составляет 9 млрд грн за счет повышения цены на газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии по решению правительства", – указывается в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом Кабмин оценивает возможные поступления от рентной платы за пользование недрами для добычи газа на уровне 40,142 млрд грн, о чем свидетельствует доработанный ко второму чтению проект госбюджета на следующий год.

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Как сообщалось, с 1 ноября 2018 года цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии выросли на 1,387 тыс. грн – до 6,236 тыс. грн, с 1 мая 2019 года запланировано повышение до 7,185 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3097903
 
 
 Топ комментарии
 
Кто даст?Обдерут людей на 9 миллиардов гривен,а кому их дадут?Гросе и Петрусю?))
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Повышение цен на газ даст бюджету дополнительные 9 млрд грн, - Кабмин
А если поднять цену еще в два раза, то бюджет получит 18 млрд. грн.

На премии должно хватить.
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Шо они курят?
На 9 арбузов пострадает экономика, на 9 млрд. грн не будет куплено товаров и услуг.
На рынках торгаши воют - нет покупателей, а покупатели оплачивают газ.
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Совет форумчанПравила форума
 
деньги вытащеные у народа из карманов дадут народу 9млрд )))
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Алло, милиция? Милиция? Это говорит сегодняшний обокраденный Шпак… а я не по поводу кражи, - у нас здесь дело почище... Я непьющий… С кинжалом! Холодное оружие!.. Даю честное благородное слово. Жду! (с)
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А сколько бюджет сэкономит на социалке, когда самые неимущие сдыхать начнут от голода и холода?
Наверняка тоже хорошая "перемога" будет!
Нечего нищету кормить и плодить!
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именно - и нах им субсидии - а то ещё монетизация - а как же откаты
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Кто даст?Обдерут людей на 9 миллиардов гривен,а кому их дадут?Гросе и Петрусю?))
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СКАЖИТЕ А ЧТО ПРОИЗВОДИТ НАФТОГАЗ КРОМЕ ПРЕМИЙ ДЛЯ МАМАШИ КОБЕЛЕВА
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ще крім премій - поток безкінечного туповато-імбіцильного брєду про нечувану реформу нафтогазу
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Повышение цен на газ даст бюджету дополнительные 9 млрд грн, - Кабмин
А если поднять цену еще в два раза, то бюджет получит 18 млрд. грн.

На премии должно хватить.
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8,99 млрд из которого будет украдено рыгошоколадной кодлой
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"Повышение цен на газ даст бюджету дополнительные 9 млрд грн," ---- КОторые мы успешно разворуем !!!
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Шо они курят?
На 9 арбузов пострадает экономика, на 9 млрд. грн не будет куплено товаров и услуг.
На рынках торгаши воют - нет покупателей, а покупатели оплачивают газ.
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А на скільки лярдів в валюті збагатилась свиноферма від роттердамів і дюсельдорфів+++? Не вдавитесь?
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А если тряхнуть олигархов, то Украина сама сможет кредитовать МВФ... Но низзя, ибо путиннападёть...
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и при этом из бюджета уйдет 70 миллиардов субсидий в карман ахметову, фирташу и прочим торговым партнерам.
житы па-навому!
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ой сомневаюсь. Скорее на эту сумму неплатежи увеличатся
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Верталетики авакова стоят 17 лярдов.
Маловато будет, нужно еще поднять.
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Повышение цен на газ поможет отобрать дополнительные 9 млрд грн. у Народа. Підвищення цін на газ дасть бюджету додаткові 9 млрд грн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 2980
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Если в бюджетне прибудет 9млр.Тогда где же убудет 9млр?
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Писец !!!! Бюджет барыг еще пополнится !!!!! Мрази !!!!
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А эффект для Нафтогаза можно озвучить?)
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Странно: почему бы правительству не обнародовать ценообразование на газ для населения - реальная цена у поставщика газа (допустим... заграничного)-транспортировка-цена у первого продавца газа в Украине...цена у последнего продавца газа населению. Вопрос тяжелый - вопрос выживания людей. Если получается, что цена у первого продавца многократно превышает цену у поставщика, то тут надо ставить вопрос об уголовной ответственности бизнеса: жизнь украинцев для государства должна быть многократно дороже прибыли капиталистов, надо поумерить аппетиты: здесь не Орда, которой ворованный газ достается бесплатно.
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Экономика от Винницкого базара.Те кто не получают субсидий оплачивают и свои счета и счета субсидиантов, и эти 9 ярдов уйдут Ахметке.
Перемога, б...ядь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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зато Кобель премии 1,3 лярда грн отгреб ,живем по новому ,чоколадному Підвищення цін на газ дасть бюджету додаткові 9 млрд грн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 3764
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ну наконец то...а то мвф-мвф... с мвэфовских не своруешь, а бюджет - сам ьог велел...
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розрахунок здійснено випускником "Вінницької школи економіки" проФФЕсором країнокерувальних наук Гройсманом В.Б.
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обобрать всех и потом делить "чэсно зароблэнэ тяжкою працэю" свята справа...
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кобелек то потирает свои ручки , 9 млрд уже ему снятся , мама требует еще бабла
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Т.е. 9 млрд это налог (читай %), который Нафтогаз заплатит в бюджет от своей прибыли.Пан жулик Гройсман, а может нам было бы дешевле скинуться народом напрямую в бюджет, чем через Нафтогаз?)
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классно...правда?
садоводы в прошлом году, когда яблоки были по 25-30 грн тоже на прибыль надеялись
а в этом году и по 2 грн оптом продать не могут, чтобы поливы-удобрения отбить...
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и еще дадут миллион бомжей и много свежих могилок....
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+9 и минус 70 на субсидии для фирташа и гоп компании. нормально так.. ну сказано же, - БАРЫГИ.
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А де податок на розкіш і виведений капітал? Там якщо порахувати і не такі лярди будуть. А якщо ще декларації чиновників перевірити на відповідність? Двох Майданів вам, падлюки ненажерливі, мало було? Так буде третій.
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повышение цен на газ даст возможность выписывать себе премии своре мародеров коболева.
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Думаю больше, пока выписывался от родителей, за ноябрь сказали субсидии им не будет, а я там не живу уже 8 лет, пенсию мамы отобрали. А мне теперь геморроя, еще и расходы, чего стоило только с военкомата сняться, если не твое жилье, там где живешь, на все требуют документы на собственность и доверенности, хожу как дурак с пачкой бумаг.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовышение цен на газ даст бюджету дополнительные 9 млрд грн, - Кабмин
 
 
 
 
 
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