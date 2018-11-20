 Повышение цен на газ даст бюджету дополнительные 9 млрд грн, - Кабмин

"Дополнительный ресурс составляет 9 млрд грн за счет повышения цены на газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии по решению правительства", – указывается в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В целом Кабмин оценивает возможные поступления от рентной платы за пользование недрами для добычи газа на уровне 40,142 млрд грн, о чем свидетельствует доработанный ко второму чтению проект госбюджета на следующий год.
Как сообщалось, с 1 ноября 2018 года цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии выросли на 1,387 тыс. грн – до 6,236 тыс. грн, с 1 мая 2019 года запланировано повышение до 7,185 тыс. грн.
бытый бытого вэзэ )))
Наверняка тоже хорошая "перемога" будет!
Нечего нищету кормить и плодить!
А если поднять цену еще в два раза, то бюджет получит 18 млрд. грн.
На премии должно хватить.
На 9 арбузов пострадает экономика, на 9 млрд. грн не будет куплено товаров и услуг.
На рынках торгаши воют - нет покупателей, а покупатели оплачивают газ.
житы па-навому!
Маловато будет, нужно еще поднять.
Перемога, б...ядь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
садоводы в прошлом году, когда яблоки были по 25-30 грн тоже на прибыль надеялись
а в этом году и по 2 грн оптом продать не могут, чтобы поливы-удобрения отбить...