 Повышение цен на газ даст бюджету дополнительные 9 млрд грн, - Кабмин

"Дополнительный ресурс составляет 9 млрд грн за счет повышения цены на газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии по решению правительства", – указывается в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом Кабмин оценивает возможные поступления от рентной платы за пользование недрами для добычи газа на уровне 40,142 млрд грн, о чем свидетельствует доработанный ко второму чтению проект госбюджета на следующий год.

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Как сообщалось, с 1 ноября 2018 года цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии выросли на 1,387 тыс. грн – до 6,236 тыс. грн, с 1 мая 2019 года запланировано повышение до 7,185 тыс. грн.