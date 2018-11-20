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 У Яроша создают новую политическую платформу

Движение "ДІЯ" внефракционного народного депутата Дмитрия Яроша заявило о создании новой политической платформы, выпустив соответствующее заявление.

Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы, бойцы-добровольцы, волонтеры и общественные активисты, те, кто по зову сердца и доброй воли выполняют свой гражданский долг, сегодня, перед возможностью реванша пророссийских сил, угрозой потери государственности Украины в состоянии распыления и нивелирования патриотических государственных сил, осознаем потребность общества в новой политической силе, которая даст надежду на будущее.

Мы готовы брать на себя ответственность за государство и объявляем о создании новой политической платформы. Решение было инициировано и единогласно поддержано на собрании координаторов ячеек "ДІЯ" со всей Украины 19 ноября 2018 в Киеве.

Мы рассматривали для себя возможность поддержки Дмитрия Яроша как кандидата в Президенты Украины. Однако, он принял решение сосредоточиться на украинской добровольческой армии. Поэтому сегодня мы не поддерживаем ни одной другой кандидатуры. Решение о поддержке или не поддержке будет нами принято после официальной регистрации кандидатов.

Новая политическая платформа открыта для всех государственных сил, поэтому призываем патриотов к единению", - говорится в заявлении "ДІЯ".

Источник: https://censor.net.ua/n3097900
 
   
 Топ комментарии
 
Примьера ! Скоро ! Ярош - 2 ( Полупроводник превращается в проводника с помощью философского камня Лолиты )
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Понеслось гавно по трубам. А ведь в свое время реально мог стать нормальным лидером, но увы, скурвился как большинство...
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Тот кто слил народные протесты и позволил Порошенко укрепиться у власти доверия не заслуживает.
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пока скальп трусельмана не покажут, не поверю У Яроша создают новую политическую платформу - Цензор.НЕТ 8651
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Примьера ! Скоро ! Ярош - 2 ( Полупроводник превращается в проводника с помощью философского камня Лолиты )
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Понеслось гавно по трубам. А ведь в свое время реально мог стать нормальным лидером, но увы, скурвился как большинство...
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людина знає реальний стан суспільства України, а також реальні загрози самому її існуванню..
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Если бы он скурвился сейчас бы сидел на одном из бюджетных потоков и пилил бабло, как остальные псевдопатриоты.
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Тот кто слил народные протесты и позволил Порошенко укрепиться у власти доверия не заслуживает.
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Мой? Саакашвили. Он уже в Грузию вернулся. Никто не арестовал. Его сторонники побеждают на выборах. Вам повезет, если он не потерял интерес к Украине. РЕАЛЬНО ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕФОРМАТОР НА ПОСТСОВКЕ. Даля к вам не приедет навоз выгребать.
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А можна ПРУФ, що «Саакашвили уже вернулся в Грузию»?
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Я уже устал одно и тоже постить. Ну ладно. Только для тебя.https://www.youtube.com/watch?v=FJv_8BJobIM&t=85s
Даже в Рашке это было в новостях, хотя они его ненавидят. А в Украине нет?
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Об этом не знает даже Богуцкая. В ее фб нет подтверждения или даже обсуждения возвращения Саакашвили в Грузию.
Непонятно зачем российские СМИ разгоняли этот фейк.
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Может быть и фейк. Я не могу этого точно знать. Что в ютюбе, то и смотрю. Но как вы думаете, если его друг и политический соратник выигрывает выборы, то он что не вернется? За то я вам другой не фейк могу показать. Про то как Порошенко позорно бежал от Саакашвили в ЕС. Шас найду.
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Вполне возможно, что вернется в случае победы своих соратников.
Но пока не вернулся.
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Все залежало від нього? А ви, що зробили особисто, наприклад?
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Сидів, як і Білецький, мовчки чотири роки, хоча мандат дозволяв виступати хоч щотижня у раді, доносити до суспільства свої думки і бачення розвитку країни. Свій шанс хлопці ви втратили.
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Да он тупая консерва.Хорошо,что вскрылся сам.
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кремлебот вякнул против, значит годный кандидат, надо брать.
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Ты реально думаешь что в раде есть кто-то до кого-то можно что-то донести? Перед кем там выступать то?
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Платформа, надо понимать, будет установлена на ул .Банкова?
Там же будет и находиться и оселок, о который провиднык уже пятый год все точит зброю на ненавистных олигархов.
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Ну впщще, наверно надо сделать там черный ход... ну шоб тюлька смогла комфортно сбегать от народа)))))))
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О, подтянулась ботва Сракашвили топить против Яроша.
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Да, воно проснулося вчасно, як раз за 4 мiсяцi до выборiв.
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Ждём его ироических фоток в камуфляже, с оружием и мужественным литсом...)
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это ты про сэмэна? У Яроша створюють нову політичну платформу - Цензор.НЕТ 5557был такой эпизон в биографии
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Ярош мав поранення в РУКУ, у того в кого було поранення в ДУПУ, інша хвамілія, навіть ДВІ..

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Китай после Мао и Украина после сссра стартовали практически вместе. Китай стал супердержавой, обогнав всех, а Украина всё еще или вектор развития ищет или создает политплатфотмы. А тут уже не до развития страны, ежели речь идет о доступе к корыту. И так будет вечно.
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Мао умер в 1976, по крайней мере в этой истории, а в вашей вселенной в 1991?
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Так то оно так, только КНР "отходила" от Мао лет 15. Так что тов.Тамерлан в чём-то и прав.
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Китай не отходил от Мао, а твёрдо следовал его путём. Поскольку, именно Мао устроил зачистку просоветских комунистов и коррупционеров во власти, перед изменением курса.
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Реально, трансформация Китая началася ещё при жизни Мао, когда Никсон в 1972 году навестил его в Пекине. Он ещё не успел улететь из Пекина, как первый рейс с китайскими студентами отправился в США. Хотел бы я знать, о чём они там тёрли, учитывая то, что незадолго до этого, КИтай потерпел поражение в меленькой и необъявленой войне от СССР.
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Трансформация Китая началась, когда Дэн Сяопин поехал в свой Великий южный поход по всей стране где-то в 1993-94 году
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Я вам еще про одну достойную напомню. https://www.youtube.com/watch?v=lC1BDc7Wjfs
Ну шо? Нас как всегда нае...... Ничего нового.
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Надо смотреть этот цирк полностью, особенно впечетляет, как эта курица от простых вещей впадает в ступор, она примерно тогоже интелекта, что и козак-стрептизёр.
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скажем так-разрушитель проектов фсб и крембля У Яроша створюють нову політичну платформу - Цензор.НЕТ 9156
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зачем?
его визитки и так страх на русо-туристо-ихтамнетто запоребриковых нагоняют
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да и правильно.давно пора отрывать патриотов от популистов.а то уже смешно- правые силы с крайне левыми,комуницкими лозунгами
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Надеюсь эта платформа будет для эшафота для Яроша - большего чма которое прикрываетсмя патриотическими лозунгами ещё надо поискать .
По патриотическому-националистическому пизд.жу ему составить конкуренцию может только поросенко .
Он вообще и рядом не приблизился к Сашку Билому , Сергею Табале (Север) , Олегу Мужчилю (Лесник).
Ярош - чмо (в лучшем случае) или агент-провокатор (скорее всего)
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А чем-то подкрепить свой художественный свист ты готов?
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Почитай,ярош,отзывы о себе не цензоре.Чего ты стоишь ,все уже знают.Хотя,видно было ,когда шины жгли Надо было только очень внимательно к вам присмотреться.
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Я читаю и ржу. Все ники которые мне давно известны как Сракошвили боты и кремлеботы топят против Яроша. Вывод однозначный - Ярош годный кандидат.
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Украинцы не пользуются словом-годный.А теперь ржи.
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А почему нет ничего про борьбу с путинско-олигархическими войсками?
Волох, чертяка - апиридил стволочиста...)
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Ярош как политик - гавно! 4 года реально на фронте, ну, так говорит он. Ни одного выступления в Раде, хотя мог парашенка макать хоть каждый день...теперь, млять, сполошился, накой хрен он здался элэкторату?
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Перед кем там выступать? Перед продажными лядями 70% которых до сих пор хранят партбилеты ПР в сейфах?
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Ярош достойный гражданин и он реально защищает Украину и его озабоченность созданием добровольческой армии говорит нам об одном, - не упадет Украина ни при новом Майдане ни при наступлении врага, Ярош как всегда откажется от резни и отдаст власть тем кто ближе всего к нему по убеждениям. падающий жезл власти уже не разобьется о призрачные мечты, есть третья сила и она пока молчит, что неудивительно так как они в реальном бою.
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депутат, который сидит вне Рады нифига не защищает, а занимается политическим онанизмом.
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он там случайный человек. это не его. его это НЕСТИ УКРАИНСТВО насколько хватит у него сил. нам с тобой не его судить, он у нас ничего не украл. и сидит он там по блиндажам и схронам ради нас с тобой, поэтому не будем судить и примем все как есть. Ярош это не человек, это уже символ и важно какие люди стоят под ним.
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", а занимается политическим онанизмом." - это как раз то когда депутат сидит в раде и них..ра не делает.
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Еще одни затеяли предвыборную "возню". У Яроша створюють нову політичну платформу - Цензор.НЕТ 4090
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В 15 году на Майдане, на Марше Святослава собралось более 5 тыс доровольцев, причем, большинство из них прошли Майдан и уже испули повоевать на Донбасе. Т.е. люди знали зачем пришли. Все что Ярош смог предложить им - провести референдум о недоверии власти (который он до сих пор проводит). Это балабол, если не сказать больше, поэтому люди от него отвернулись
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Это не балабол, а просто человек не на своём месте. Ему бы шашечкой в степи махать, а его за рабочий стол посадили.
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Он обучен не махать, а подмахивать - единственное , что у полупроводника получается.
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записні порохоботи підтримують - яснапанятна(((
шкода, був про Яроша кращої думки((
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Михоботы и кремлеботы против Яроша. Яснопонятно.
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.....я ему не верю уже ((((( когда ВСЕХ добровольцев загоняли в правовое поле (армия и мвд ) я думал , что ЯРОШ перейдет линию фронта и начнет ДОЛБИТЬ сепарастов ПАРТИЗАНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ !!!!
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всех партизан уничтожили как "Равликов".
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Сильно ты одно-два рыла армию вдолбишь? С дивана оно конечно виднее.
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я так понимаю, что режим внутренней оккупации пал))
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Гриценко,Ярош и другие- всего лишь подсадные утки на время выборов ,чтобы размыть консолидацию протестных сил.Мальдивотролли плодятся по летнему лавинообразно перед выборами. Все сайты,сети забиты наглухо гречаными мальдивотроллями.
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Самый адекватный из националистов. Воюет, раненым помогает, а не шоу факельные для РашаТВ проводит как другие "националисты" на кремлевской зарплате.
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он вроде как депутат и его полебоя в другом месте.
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Єврейський націоналіст. За єврейську Україну. А от як тільки стало питання про Україну для українців, так і здувся...
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Ну може в цей раз, нарешті, Ярошу вдасться створити кошерну політичну платформу. Бо халяльну вже створив Ахмєтов.
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Я бы за него проголосовал. По крайней мере это не одна из многих подсадных уток от кремля которые маскируюутся под патриотов.
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Мы готовы брать на себя ответственность за государство и объявляем о создании новой политической платформы Мы рассматривали для себя возможность поддержки Дмитрия Яроша как кандидата в Президенты Украины.
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просто. допустим, Ярош и Порошенко во втором туре. Дмитрий станет президентом. а, если бойко и порошенко то бойко в пролете, но скорее всего Ю.Тимошенко выйдет во второй тур, но с кем? может с Кошулинским, он и государственник и воин, два в одном и плюс его убеждения, так что есть из кого выбирать.
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Вот что значит отсутствие нужного уровня образования и политического кругозора! Так говорил о Надежде Савченко, а теперь, вот, и о Дмитрии Яроше. Оба - настоящие герои Украины. Нет, чтобы в своё время присоединиться к протестной деятельности Саакашвили - когда Мишико собирал на улицах Киева по тридцать - пятьдесят тысяч активного народу. Раз своего ума не хватало. Так потерял время в бесплодных переговорах с нынешней властью о каких-то отрядах местной самообороны. А теперь поздно хлопать крыльями. Очень жаль!!!
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Вот что значит отсутствие нужного уровня образования и политического кругозора! Так говорил о Надежде Савченко, а теперь, вот, и о Дмитрии Яроше. Оба - настоящие герои Украины. Нет, чтобы в своё время присоединиться к протестной деятельности Саакашвили - когда Мишико собирал на улицах Киева по тридцать - пятьдесят тысяч активного народу. Раз своего ума не хватало. Так потерял время в бесплодных переговорах с нынешней властью о каких-то отрядах местной самообороны. А теперь поздно хлопать крыльями. Очень жаль!!!
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