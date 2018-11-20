 У Яроша создают новую политическую платформу

Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, бойцы-добровольцы, волонтеры и общественные активисты, те, кто по зову сердца и доброй воли выполняют свой гражданский долг, сегодня, перед возможностью реванша пророссийских сил, угрозой потери государственности Украины в состоянии распыления и нивелирования патриотических государственных сил, осознаем потребность общества в новой политической силе, которая даст надежду на будущее.
Мы готовы брать на себя ответственность за государство и объявляем о создании новой политической платформы. Решение было инициировано и единогласно поддержано на собрании координаторов ячеек "ДІЯ" со всей Украины 19 ноября 2018 в Киеве.
Мы рассматривали для себя возможность поддержки Дмитрия Яроша как кандидата в Президенты Украины. Однако, он принял решение сосредоточиться на украинской добровольческой армии. Поэтому сегодня мы не поддерживаем ни одной другой кандидатуры. Решение о поддержке или не поддержке будет нами принято после официальной регистрации кандидатов.
Новая политическая платформа открыта для всех государственных сил, поэтому призываем патриотов к единению", - говорится в заявлении "ДІЯ".
Даже в Рашке это было в новостях, хотя они его ненавидят. А в Украине нет?
Непонятно зачем российские СМИ разгоняли этот фейк.
Но пока не вернулся.
Вот оно это жалкое зрелище.
Там же будет и находиться и оселок, о который провиднык уже пятый год все точит зброю на ненавистных олигархов.
Ну шо? Нас как всегда нае...... Ничего нового.
его визитки и так страх на русо-туристо-ихтамнетто запоребриковых нагоняют
По патриотическому-националистическому пизд.жу ему составить конкуренцию может только поросенко .
Он вообще и рядом не приблизился к Сашку Билому , Сергею Табале (Север) , Олегу Мужчилю (Лесник).
Ярош - чмо (в лучшем случае) или агент-провокатор (скорее всего)
Волох, чертяка - апиридил стволочиста...)
шкода, був про Яроша кращої думки((