 У Яроша создают новую политическую платформу

Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Вопрос единой партии не обсуждался в принципе", - Тарасенко об объединении националистических политсил на выборах-2019

"Мы, бойцы-добровольцы, волонтеры и общественные активисты, те, кто по зову сердца и доброй воли выполняют свой гражданский долг, сегодня, перед возможностью реванша пророссийских сил, угрозой потери государственности Украины в состоянии распыления и нивелирования патриотических государственных сил, осознаем потребность общества в новой политической силе, которая даст надежду на будущее.

Мы готовы брать на себя ответственность за государство и объявляем о создании новой политической платформы. Решение было инициировано и единогласно поддержано на собрании координаторов ячеек "ДІЯ" со всей Украины 19 ноября 2018 в Киеве.

Мы рассматривали для себя возможность поддержки Дмитрия Яроша как кандидата в Президенты Украины. Однако, он принял решение сосредоточиться на украинской добровольческой армии. Поэтому сегодня мы не поддерживаем ни одной другой кандидатуры. Решение о поддержке или не поддержке будет нами принято после официальной регистрации кандидатов.

Новая политическая платформа открыта для всех государственных сил, поэтому призываем патриотов к единению", - говорится в заявлении "ДІЯ".