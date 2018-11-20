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 Полиция Ривненщины возбудила дело по факту перекрытия дороги "Киев-Чоп" евробляхерами

В Ривненской области полиция открыла уголовное производство по факту блокирования автодороги "Киев – Чоп участниками акции владельцев автомобилей с европейской регистрацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Ривненской области во вторник.

"Сегодня, 20 ноября, с 9 часов утра возле с.Белая Криница в поддержку всеукраинской акции одной из общественных организаций более 20 человек перекрыли автодорогу "Киев – Чоп", непрерывно двигаясь по пешеходному переходу", - сказано в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

"Полицейские организовали объезд транспортных средств по двум путям, поэтому пробок на этом участке дороги нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за акций евробляхеров ограничено движение в 23 населенных пунктах Украины, - МВД

Кроме того, как сообщили в областной полиции, около 12:50 вторника в полицию поступило сообщение о минировании автодороги "Киев-Чоп" вблизи АЗС в Ривненском районе, которую перекрывали участники акции.

"По результатам тщательной проверки всеми спецслужбами никаких взрывоопасных предметов на автодороге правоохранители не обнаружили", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евробляхеры" заблокировали трассы Киев-Чоп, Одесса-Киев, выезды из Харькова и объездную дорогу Житомира. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3097898
 
   
 Топ комментарии
 
А вот перекрывать движение автомобилями нельзя..
И дебилы быдлобляхеры похоже этого не знают...теперь им про это расскажут..
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Мобилы есть.Договаривайтесь теперь перед Радой собираться. Только подключайте с собой и тех,кому газ не под силу тянуть и прочих обиженных. Хотя обиженные по-моему,все украинцы...Этим козлом панамским.
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кортежи барыги не хотят поштрафовать, не？
Мусаранелюди!
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А вот перекрывать движение автомобилями нельзя..
И дебилы быдлобляхеры похоже этого не знают...теперь им про это расскажут..
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можно. включил аварийку-и стой сколько влезет. а порохоботве пора ножи в глотки вставлять и их отрезаные пицуны и в их же рты запихивать
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годно. Пан знает толк в педагогике. Макаренко не ваш родственник？
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Придурок , почитай правила і ти узнаєш коли включати аварійний сигнал. А краще іди в перший клас і не пиши нічого, бо ти дурне теля,коли таке пишеш.
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мусора-дебилы! переходить дорогу не запрещено законом и не ограничено количество раз за минуту!

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наконец то
бэтэры еще можно использовать нацгвардейские
заторы пробивать
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а нах мы тогда их им покупаем за бюджетные деньги?
пусть хоть дороги расчищают, тем более стратегическое направление Киев -Чоп
люди на работу едут, а непонятно кто её перекрывает от некуй делать
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А осенью 2013-го и зимой 2014-го на работу люди не ездили?
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порохотварь - нож тебе в глотку и твоей семье!
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Мобилы есть.Договаривайтесь теперь перед Радой собираться. Только подключайте с собой и тех,кому газ не под силу тянуть и прочих обиженных. Хотя обиженные по-моему,все украинцы...Этим козлом панамским.
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Контрабандистов сигарет можно ещё пригласить. Они тоже не довольны.
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и копателей янтаря. Ну а чо, "недра принадлежат народу", соответственно все что есть в земле можно грабить.
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Первая ласточка... а можно найти и пострадавших. Если поискать, то и погибших. Не отмоются.
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Да вот несколько человек умерло в скорых и несколько убийств произошло. А причиной было умышленное препятствовпние передвижению автотранспорта и террористическая деятельность евробляхеров по заказу Левочкина.

Ой. Опять рыги проплатили...
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свои фантазии рассказывай своей свиноматке
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он со свинопапкой живет, он из того парада участник😀
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Ну так в суде и скажете после оглашения приговора. Че кипятком-то сцать. Посидите от 3 до 5, штраф заплатите и можно снова бузить.
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не курченка в этот раз？ не ошибаешься, сойка？😀
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А в тот раз не помогло, кацап?

Где ваш карлсон теперь?
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кортежи барыги не хотят поштрафовать, не？
Мусаранелюди!
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жаль... придется свой мерин 2004 года кому нибудь здесь дарить... а так бы оленям втюхал за пару тройку тысяч
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Давай подари мне своей мерин я в Германии живу, пиши свой адресс я приеду забирать
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Давай мне подари, я в Германии живу вижу и ты, я с удовольствием его прйму от тебя в подарок, пиши адресс
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Мало что изменилось. Здоровые реформы по-прежнему продавливаются экстремистскими методами
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нужно срочно подать встречный иск на мусаров за попытку ограничения свободного перемещения граждан на дорогах общественного пользования
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А в Мариуполе, сегодня, один такой "бляхер", в 04.00 утра, в такси врубился, выехав на встречку. Оказался он из Винницы, что интересно. Бухой, в синюу жопу, что тоже интересно. 2,2 промилле. Наверное, протестовал... Сначала- отказывался. Типо- тачка не его... Но, смогли убедить кретина. Что в Мариуполе- не надо отказываться.
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Уже 27 лет в стране что то не так, все время все недовольные, уже 27 лет хреновая власть,хреновые условия и вообще кругом зеленая трава, от только у нас болото. Увы нет, гниль нужно искать у себя, а не у соседа и не быть равнодушным . Одни простые граждане сидят на хлеб зарабатывают, а эти митингуют, бездельники.
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Почему бездельники урод? , я знаю много евробляхеров
Которые имеют как раз евробляху как единственны
Й транспорт что бы до работы доехать и отвезти детей в детский садик. Правильно поступают люди что отстаивают свои права ина власть паследние трусы заберет
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Потому что урод ты.Ясно выразился? Все эти акции, кем то спонсируются, все те евробляхеры которых знаю я! Как раз таки работают, а не сбиваются в стадо и мешают другим людям! А если не понимаешь как аппарат работает, то суй свои тупые комментарии. Помимо всего остального, я против этого балагана, лишь по той причине, что сранных машин уже больше чем людей, на тротуарах,на газонах, на детских площадках!
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Ах-ха, хитрый ход. Теперь евробляхи - вещественное доказательство и изымаются до окончательного решения по делу Поліція Рівненщини порушила справу за фактом перекриття дороги "Київ-Чоп" євробляхерами - Цензор.НЕТ 2295
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Да подари мне свой мерин, пиши адресс и телефон
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Эти ебланы на свои говноакции протеста потратили денег больше, чем растаможка стоит...
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Сояка, я отправил твой ник в защиту авторских прав, законопослушный ты наш, жди 😀
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Так Левочкин башляет. Весь банкет за его счет.
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у меня чисто бытовой вопрос - а ссут и срут эти евроублюдки прямо на перекрытых трассах?
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не люблю запах дерьма. поэтому - не пойду
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Поліція Рівненщини порушила справу за фактом перекриття дороги "Київ-Чоп" євробляхерами - Цензор.НЕТ 8080 от так от -

" лина

20.11.2018 в 15:18

Девочки, кто , как и я не может себе позволить шиншилловую шубу, давайте тоже перекроем дорогу, пуcть их по цене пуховиков продают и не нарушают наши права хотеть... "
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По великому рахунку це сама влада(Рада) винувата, що не створила закону ще декілька років тому, коли ці автівки почали завозити масово. Робили якісь положення, щоб раз на три місяці автівка виїзжала за кордон, ще якісь напів-рішення. А треба було добре напрацювати цю тему і дозволити людям купувати автівки б/у і завозити їх в країну. Звісно трейдери, що везуть в країну нові автівки, лобіюють драконівські закони проти євробляхерів, але українці не такі заможні, щоб купувати собі дорогі і нові автівки. З часом можна буде приймати такі закони, а сьогодні треба бляхерам дати амністію і дозволити розтаможити їх авто по прийнятним умовам і не створювати зайву напругу в суспільстві
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Открыть дело на власть за принятие законов вредящих гражданам Украины, путем обворовования народа под видом незаконного обложения незаконными налогами в виде расстаиожки
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Баригі під мафіозну дудку перекривають дорогі. Діждуться ,що хтось знесе цих дебілів і буде з десяток мертвих баранів,їх не будже жалко, а буде того чоловіка,що це зробив. Табун цапів не розуміє що він робить, бо на голові тільки рогі ,а в голові пусто.
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оленів чіпати неможна....
це двигуни мого прогресу
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Жаль что сдесь комментарии удаляют, если кто порохоботам комментарии оставляет
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хбляхи в металлолом! Организаторов в тюрьму!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция Ривненщины возбудила дело по факту перекрытия дороги "Киев-Чоп" евробляхерами
 
 
 
 
 
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