 Полиция Ривненщины возбудила дело по факту перекрытия дороги "Киев-Чоп" евробляхерами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Ривненской области во вторник.
"Сегодня, 20 ноября, с 9 часов утра возле с.Белая Криница в поддержку всеукраинской акции одной из общественных организаций более 20 человек перекрыли автодорогу "Киев – Чоп", непрерывно двигаясь по пешеходному переходу", - сказано в сообщении.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).
"Полицейские организовали объезд транспортных средств по двум путям, поэтому пробок на этом участке дороги нет", - сказано в сообщении.
Кроме того, как сообщили в областной полиции, около 12:50 вторника в полицию поступило сообщение о минировании автодороги "Киев-Чоп" вблизи АЗС в Ривненском районе, которую перекрывали участники акции.
"По результатам тщательной проверки всеми спецслужбами никаких взрывоопасных предметов на автодороге правоохранители не обнаружили", - сказано в сообщении.
И дебилы быдлобляхеры похоже этого не знают...теперь им про это расскажут..
бэтэры еще можно использовать нацгвардейские
заторы пробивать
пусть хоть дороги расчищают, тем более стратегическое направление Киев -Чоп
люди на работу едут, а непонятно кто её перекрывает от некуй делать
Ой. Опять рыги проплатили...
Где ваш карлсон теперь?
Мусаранелюди!
Которые имеют как раз евробляху как единственны
Й транспорт что бы до работы доехать и отвезти детей в детский садик. Правильно поступают люди что отстаивают свои права ина власть паследние трусы заберет
" лина
20.11.2018 в 15:18
Девочки, кто , как и я не может себе позволить шиншилловую шубу, давайте тоже перекроем дорогу, пуcть их по цене пуховиков продают и не нарушают наши права хотеть... "
це двигуни мого прогресу