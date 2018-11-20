 Полиция Ривненщины возбудила дело по факту перекрытия дороги "Киев-Чоп" евробляхерами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Ривненской области во вторник.

"Сегодня, 20 ноября, с 9 часов утра возле с.Белая Криница в поддержку всеукраинской акции одной из общественных организаций более 20 человек перекрыли автодорогу "Киев – Чоп", непрерывно двигаясь по пешеходному переходу", - сказано в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

"Полицейские организовали объезд транспортных средств по двум путям, поэтому пробок на этом участке дороги нет", - сказано в сообщении.

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Кроме того, как сообщили в областной полиции, около 12:50 вторника в полицию поступило сообщение о минировании автодороги "Киев-Чоп" вблизи АЗС в Ривненском районе, которую перекрывали участники акции.

"По результатам тщательной проверки всеми спецслужбами никаких взрывоопасных предметов на автодороге правоохранители не обнаружили", - сказано в сообщении.

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