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Все про:дороги (1719) протест (4352) Укравтодор (329) евробляхи (32)

 Забастовка евробляхеров в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях завершилась

Сегодня в более полусотне городов проходят акции протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Простесты сопровождаются перекрытием дорог, в том числе и государственного значения. На данный момент блокировка дорог завершилась уже в трех областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает Цензор.НЕТ.

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Так, в Кировоградской области с 08:30 до 10:15 было перекрыто движение транспорта по а/д Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в районе с. Степное путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Акция протеста завершилась. Кроме того, с 10:25 было перекрыто движение транспорта на а/д М-04 Знаменка-Луганск-Изварино в районе г. Александрия, путем непрерывного движения по пешеходному переходу. С 13:35 движение транспорта восстановлено, акция протеста завершилась.

В Николаевской области с 10:30 было ограничено движение транспорта на а/д Н-24 Благовещенское-Николаев на выезде из Николаева возле АЗС WOG путем остановки движения автомобилей активистов с включением аварийной световой сигнализации. С 11:30 было ограничено движение транспорта на а/д М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск путем остановки движения автомобилей активистов с включением аварийной световой сигнализации. С 14:20 движение транспорта на двух вышеуказанных дорогах восстановлено, акция протеста завершилась.

В Херсонской области с 10:00 частично перекрывалось движение на а/д М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск. С 10:30 было перекрыто движение на а/д Р-47 Херсон-Новая Каховка-Геническ, км 57. С 14:30 движение транспорта на двух вышеуказанных дорогах восстановлено, акция протеста завершилась.

Ранее общественная организация "Авто Евро Сила" анонсировала на 20 ноября проведения акций гражданского неповиновения в каждой области Украины.

"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут проходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", - сообщили в организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3097895
 
   
 Топ комментарии
 
а тебя жаба давит что они хотят удешевить растаможку?
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Забастовка....это невыход на работу...
А быдлобляхеры работали...вернее отрабатывали...
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Совет форумчанПравила форума
 
а тебя жаба давит что они хотят удешевить растаможку?
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Ну да. Это ж *евробляхеры* виновники всех бед земных в Украине, а не высокие ставки налогов и сборов при растаможке! Это ж не те самые бастующие *евробляхеры* хотят сломать чью то схему обогащения по ввозу тех самых *евроблях*. Вот СМИ и назюкали лохторат, что во всем виновны водилы-*евробляхеры*. Страйк євробляхерів у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях завершився - Цензор.НЕТ 9662
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я впевнений що бажання зломати схему там відсотків 5, а решта 95, це бажання вирішити власну проблему.
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Да они они о схемах вообще не задумываются, им бы свою бляху подешевле затащить, вот и весь интерес.
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І це 100%, коли бажання людей зламати злочинну податкову схему, легалізовану через прийняті злочинним шляхом закони, співпадає з інтересами цих людей.
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в питаннях сплати податків інтерес людей шукати глупо.
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Они не схемы хотят сломать а в наваре больше в плюс иметь с продажи пригнанных из Европы авто.
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А подумать видимо слабо: уменьшив стоимость растаможки, автоматически исчезает сама схема "евробляхи". И чего меня и тебя вводят в рамки покапать автохлам Васадзе 90-х годов по ценам космической ракеты? Из за "паддержки атечиствиннага правизвадителя"?
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купи мэрс новый у васадзе и не парься....
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ответишь на свой рот что шары хотят а не адекватной цены растаможки?
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Вони вміють боротися за те чого бажають. А ти?
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А я вже досяг всього чого бажав. Мені вистачає. Теперь насолоджуюсь.
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можешь свою семью не представлять тут
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затасуйся, выхнявый!
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Сижу на нарах, как король на именинах,
и пайку серого мечтаю получить.
Капель стучит в окно... Теперь мне всё равно:
я раньше всех готов свой факел погасить!..
Це пісня для євро і просто бляхєрів🤭
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"бессрочно", - пожиттевий термін покарання🤪
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Забастовка....это невыход на работу...
А быдлобляхеры работали...вернее отрабатывали...
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Сьогодні я зареєстрував автомобіль. За 15 хвилин, 186 злотих 50 грошів. Потрібен був паспорт, техпаспорт і договір з колишнім власником. І квитанція про сплату податків та вартість номерних знаків. Все.
Інформацію ввели в комп'ютер і номери видали цивільні дівчата в офісі реєстрації автомобілів. За новим реєстраційним документом треба прийти через пару тижнів. Сьогодні дали тимчасовий, і наклейку на лобове скло.
Все.
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У нас дешевле и по времени также. И не нужна через 2 недели идти. Не проканало у вас сенсации
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Значит мы в разных Украинах живем,ты в Рошеновской,а я в простой.
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звичайно в різних...ви живете в Україні ,а він як бачите в україні...
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Вы бы батенька не пи**дели.. А зашли бы в СЦ и узнали.
в районе 600 грн. переформление автомобиля
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А з чого ти взяв, що я тобі тут раптом сенсації готую?
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О, забув, що три хвилини заповняв анкету, де вказав, що автомобіль пасажирський, вказав марку виробника, паливо, колір, VIN - і мій підпис.
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Ще забув додати, що 180 злотих - це тому, що автомобіль - з іншого воєводства (області). Якби купив в цьому ж воєводстві, реєстрація була б вдвоє дешевша.
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И что..？ в Украине точно также...чуть дольше..но постоянный доеумент дают сразу..
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Есть..и не одно..
Последний раз год назад авто на учет ставил..часа полтора...не более...в Киеве..
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"Любой протест который заканчивается не "коктейлем молотова" был напрасным.. " (Лесник) Забастовка евробляхеров в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях завершилась - Цензор.НЕТ 6890
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В моеи понимании евробляхер это - Представь себе, тебя с работы увольняют, а на твое место берут нелегала, - это же дешевле!!!!
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Не, не так. Вот лучшее сравнение:
Представь себе, что ты на танке едешь в ванную, а звёзды под землёй такие огуречные!!!
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тупое у тебя понимание. давай тебе будут все продавать с акцизом трое выше чем у соседей. просто потому что бабла с тебя надо больше содрать.
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Ок! Тогда давай требуем отменить все акцизы, налоги, вообще отменить всю растаможку. А че, класно будет! Правда пацанам на передке пожрать евробляхер не повезет. Умники. Учите экономику и заодно, посчитай сколько стоит армию поднимать.
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Кукуруза шо ти мелеш,економист всраний,економіку на евробляхах вирішили піднять? Чи може на боротьбі зі схемами і корупцією влади на митниці, ПДВ, тарифах газу електрики, тепла, субсидій, ремонту доріг, закупки військового обладнаня і техніки, ітд.Економіст ти в жопі слива.
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Навпаки. На фронті байдуже, чи буде це нова автівка, чи з прим'ятим бампером. Аби їздила і їх було вдосталь. Так от за ціну однієї з салону можна купити десятка два б/у, у прийнятному стані. А з автівок в салоні мають прибуток лише лічені ділки-трейдери, що тримають мережу салонів. Вони і купують цих нардепів окремо і скопом, бо хто буде нести їм гроші, якщо є автівка дешевше? Але якщо порахувати гроші, що йдуть з державі з цих нових автівок, то бляхери можуть принести у десятки разів більше грошей в державу на прийнятних акцизах. Але вже нардепи залишаться без хабарів.
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Вы живое подтверждение анекдота про червячков:
Сидит червячок папа и сын.
- Папа а правда что червячки живут в яблоках?
- Правда!
- Папа а правда что живут в сливах, грушах ну и т.д. и т.п.
- Правда!
-Ну так почему же мы живем в говне?!!!
- Сынок родину не выбирают!!!

Вот же какое противное чувство жаба, душит и душит.
А может продавайте свой Ланос и купите 5-ти летнюю Ауди.
Или у вас Бентли нулёвое с салона?
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Бляхораст, суть твоего вранья вот в чем - 5-ти летняя Ауди в нормальном состоянии стоит там примерно так же как и тут и смысла ее покупать там никакого. Смысл (для автобарыг) есть лишь в покупке 25 летнего хлама за 1-2 тыс долларов и перепродаже его тут лохам за 3-4 тыс с заверением что "авто агонь" (тут главное быстро отбежать после продажи, пока не рассыпалось).
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- Гражданин, почему вы ходите туда сюда по пешеходному переходу?
- Это не запрещено. хочу и хожу.
- А это ваше авто с еврономером?
- Нет, не моё.
- На нет и хозяина нет, - сказали полицейский, составили протокол на ничейное авто, погрузили авто в эвакуатор и отвезли под пресс. На металлом.
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Было бы желание у недокопов, законы то есть. Подходит к зебре коп с жезлом и вуаля - переход становится регулируемый. Переход на запрещающий сигнал регулировщика - штраф + требование прекратить правонарушение. За отказ - задержание за не выполнение законных требований сотрудника полиции, доставка в участок и составление протоколов. Все, вопрос закрыт. Но у нас бараны, а не копы.
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Теперь пора уголовные дела заводить за перекрытие дорог
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щось якось швидко "безстрокова" акція закінчилась)))
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Так денег Левочкин больше не дал. Его ж поперли из жопоблока.
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"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными" Акція № 100500.
Погаласували, та на тій безстроковій сраці і сіли.
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у них видать почасовая оплата "бессрочных" акций))
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Буга - га
Всем порохоботам, кто не успел набить морду бляхерам , вьі єто сможете сделать по следующим контактам
auto-euro-sila.com.ua/contact
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Я не порохобот, но если что-то подобное пройдет у нас в Днепре и я попаду в пробку на пол дня, то обязательно перепишу номера каждой участвующей в шабаше бляхи. Специально искать не буду, но если увижу где-то стоящую на парковке - сделаю что считаю нужным.
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Ты из тех, кто купил себе новую тачку и заплатил в 9 раз меньше акциз государству?
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Я покупал машины до этих законов и платил по старому закону, так что мимо кассы твой высер.
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До этих - это каких?
В начале 90-х брал?
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Отлично поработали пацаны!!!
Теперь вас ненавидит ЕЩЕ БОЛЬШЕ народу!!!
Спасибо за потерянные на трассе 2 часа в пробке и сожженый бензин. (митинг в Шиловой Балке)

На самом "митинге" полный шабаш! Банеры.. Флаги.. Шашлык. Музыка из открытых машин.
Весьма потрепаного вида барышни танцевали на проезжей части.
Полиция молча взирала на это шабаш. Реофрмированные импотенты от Сабакова.

Пы.Сы. На въезде в Н. Каховку водитель Крузака не выдержал и припечатал бляху ))
На дороге организовался махач. Надеюсь бляхер получил 3,14здюлей.
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давая взятки на границе они могут, тем самым поддерживая коррупцию во власти, а налоги платить нет, забывая о пенсионерах, медицине и др.
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Пенсионеры, медицина, учителя и прочая лапша на уши - это дежурная туфта для быдла, пока вся публика у властного корыта не нажрется и не налепит себе очередных золотых батонов, золотых толчков и прочих атрибутов "удавшейся жизни". А не нажрется она никогда, а посему, если вы молоды, если руки и голова на месте - валите отсюда как можно скорее, лет через двадцать будете благодарны за полезный совет.
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По закон 100% акциза от блях пойдет в ПФ, на пенсии пенсионерам. Что опять не так, какая теперь отмазка не платить?
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Так многожрете отреформировал ПФ... или все таки не?
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По великому рахунку це сама влада(Рада) винувата, що не створила закону ще декілька років тому, коли ці автівки почали завозити масово. Робили якісь положення, щоб раз на три місяці автівка виїзжала за кордон, ще якісь напів-рішення. А треба було добре напрацювати цю тему і дозволити людям купувати автівки б/у і завозити їх в країну. Звісно трейдери, що везуть в країну нові автівки, лобіюють драконівські закони проти євробляхерів, але українці не такі заможні, щоб купувати собі дорогі і нові автівки. З часом можна буде приймати такі закони, а сьогодні треба бляхерам дати амністію і дозволити розтаможити їх, вже завезені авто, по прийнятним умовам.
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Агс люди соєві тебе зрозуміли, зараз в слід заплюють. А взагалі все вірно пишеш.
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а якщо бляхою володіє не громадянин України, а палестинець, сирієць, вірмен, грузин і т.д. Вони теж на бляхах і їм пільги?
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Я б зробив невеликий акциз для малолітражек. І взагалі прибрав би акціз для автівок, що завозяться для фронту. А там потрібні позашляховики. Якщо мрієш їздити на споткарі, то плати. Окремо має вивчатись ринок вантажівок і іншої спеціальної техніки б/у, бо така техніка сприяє росту економіки. Щоб заробити гроші в державу на пенсії треба інвесторів заохочувати, а не тарифи і акцизи накручувати. А з цим у наших гройсманів - проблема, мізків не вистачає.
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в Україні вже були перші сутички між бляхерами та водіями хто поспішав, якщо далі будуть блокувати траси невідомо як повернеться, дальнобійники теж можуть організуватися і розблокувати трасу наприклад.
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Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут проходить до момента

--
..пока вам, офигевшие уроды, не начнут бить морды люди опоздавшие на пол дня на работу и не начнут ночью палить ваши бляхи.
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- мальчик, кем твой папа работает ?
- бляхером...
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Протест-протестом, а ужин по расписанию!
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Вірю, що бляхери таки доб'ються, може і не при цій вже владі, адекватного розмитнення автомобілів і як слідство, нормальної ціни на авто, хоч приблизно схожої на ціну наприклад в Сполучених Штатах..
І тоді всі ті, хто тут хаять заходи бляхерів. будуть з задоволенням потирати руки, оглядаючи цінники на авто і нахваляючи владу, бо вилизувати їй гузно, то справа пожиттєва для "лизунів"..
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Я уже не раз писал, что цены на нормальные авто до 5-8 лет в одинаковом состоянии у нас и в ЕС одинаковые. Дешево там стоит только 20 летний хлам который автобарыги перехватили по пути на утилизацию.
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персонально завіз в території СШ ( Copart) Jeep Cherokee KL 2,4 передній привід 2017 р , 9 т км . Купив за 8.700 тут він став (з незначним кузовним ремонтром (двері водія+ бокові подушки) 19 000.. Не хочу чути про "однакові ціни".
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Угу, только ты забыл сказать что купил битка под восстановление. А ты сравни цены на не битые машины.
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сцуко не витримали олені
а я так сподівався продати їм свій мерс ....
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Собиралась эта вся блядота возле фуршета на выдубычах.все бляхеры с бицухой как мое бедро. С каждой машины вылазило по 4-5 "готовых защитников родины" машины зжигать огнеметом пускай потом доказывают что это они владельцы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗабастовка евробляхеров в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях завершилась
 
 
 
 
 
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