 Забастовка евробляхеров в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях завершилась

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает Цензор.НЕТ.
Так, в Кировоградской области с 08:30 до 10:15 было перекрыто движение транспорта по а/д Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в районе с. Степное путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Акция протеста завершилась. Кроме того, с 10:25 было перекрыто движение транспорта на а/д М-04 Знаменка-Луганск-Изварино в районе г. Александрия, путем непрерывного движения по пешеходному переходу. С 13:35 движение транспорта восстановлено, акция протеста завершилась.
В Николаевской области с 10:30 было ограничено движение транспорта на а/д Н-24 Благовещенское-Николаев на выезде из Николаева возле АЗС WOG путем остановки движения автомобилей активистов с включением аварийной световой сигнализации. С 11:30 было ограничено движение транспорта на а/д М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск путем остановки движения автомобилей активистов с включением аварийной световой сигнализации. С 14:20 движение транспорта на двух вышеуказанных дорогах восстановлено, акция протеста завершилась.
В Херсонской области с 10:00 частично перекрывалось движение на а/д М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск. С 10:30 было перекрыто движение на а/д Р-47 Херсон-Новая Каховка-Геническ, км 57. С 14:30 движение транспорта на двух вышеуказанных дорогах восстановлено, акция протеста завершилась.
Ранее общественная организация "Авто Евро Сила" анонсировала на 20 ноября проведения акций гражданского неповиновения в каждой области Украины.
"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут проходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", - сообщили в организации.
и пайку серого мечтаю получить.
Капель стучит в окно... Теперь мне всё равно:
я раньше всех готов свой факел погасить!..
Це пісня для євро і просто бляхєрів🤭
А быдлобляхеры работали...вернее отрабатывали...
Інформацію ввели в комп'ютер і номери видали цивільні дівчата в офісі реєстрації автомобілів. За новим реєстраційним документом треба прийти через пару тижнів. Сьогодні дали тимчасовий, і наклейку на лобове скло.
Все.
в районе 600 грн. переформление автомобиля
Последний раз год назад авто на учет ставил..часа полтора...не более...в Киеве..
Представь себе, что ты на танке едешь в ванную, а звёзды под землёй такие огуречные!!!
Сидит червячок папа и сын.
- Папа а правда что червячки живут в яблоках?
- Правда!
- Папа а правда что живут в сливах, грушах ну и т.д. и т.п.
- Правда!
-Ну так почему же мы живем в говне?!!!
- Сынок родину не выбирают!!!
Вот же какое противное чувство жаба, душит и душит.
А может продавайте свой Ланос и купите 5-ти летнюю Ауди.
Или у вас Бентли нулёвое с салона?
- Это не запрещено. хочу и хожу.
- А это ваше авто с еврономером?
- Нет, не моё.
- На нет и хозяина нет, - сказали полицейский, составили протокол на ничейное авто, погрузили авто в эвакуатор и отвезли под пресс. На металлом.
Погаласували, та на тій безстроковій сраці і сіли.
Всем порохоботам, кто не успел набить морду бляхерам , вьі єто сможете сделать по следующим контактам
auto-euro-sila.com.ua/contact
В начале 90-х брал?
Теперь вас ненавидит ЕЩЕ БОЛЬШЕ народу!!!
Спасибо за потерянные на трассе 2 часа в пробке и сожженый бензин. (митинг в Шиловой Балке)
На самом "митинге" полный шабаш! Банеры.. Флаги.. Шашлык. Музыка из открытых машин.
Весьма потрепаного вида барышни танцевали на проезжей части.
Полиция молча взирала на это шабаш. Реофрмированные импотенты от Сабакова.
Пы.Сы. На въезде в Н. Каховку водитель Крузака не выдержал и припечатал бляху ))
На дороге организовался махач. Надеюсь бляхер получил 3,14здюлей.
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..пока вам, офигевшие уроды, не начнут бить морды люди опоздавшие на пол дня на работу и не начнут ночью палить ваши бляхи.
- бляхером...
І тоді всі ті, хто тут хаять заходи бляхерів. будуть з задоволенням потирати руки, оглядаючи цінники на авто і нахваляючи владу, бо вилизувати їй гузно, то справа пожиттєва для "лизунів"..
а я так сподівався продати їм свій мерс ....