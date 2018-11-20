 Антимонопольный комитет оштрафовал Курченко на 15 млн грн за нарушения при приобретении "Брокбизнесбанка", - Терентьев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев, передает Цензор.НЕТ.

"КУРЧЕНКО - Брокбизнесбанк. Завершилось длительное расследование, в течение которого в результате тесного сотрудничества с Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины были определены отношения контроля и конечного бенефициара-приобретателя "Брокбизнесбанка". АМКУ принял решение по делу о совершении экономической концентрации - приобретение Курченко С.В. и группой связанных лиц "Брокбизнесбанка". На Курченко С.В. наложен штраф 15 млн грн", - рассказал он.

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