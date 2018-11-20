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 Антимонопольный комитет оштрафовал Курченко на 15 млн грн за нарушения при приобретении "Брокбизнесбанка", - Терентьев

Антимонопольный комитет принял решение по делу о приобретении Сергеем Курченко и группой связанных лиц "Брокбизнесбанка".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев, передает Цензор.НЕТ.

"КУРЧЕНКО - Брокбизнесбанк. Завершилось длительное расследование, в течение которого в результате тесного сотрудничества с Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины были определены отношения контроля и конечного бенефициара-приобретателя "Брокбизнесбанка". АМКУ принял решение по делу о совершении экономической концентрации - приобретение Курченко С.В. и группой связанных лиц "Брокбизнесбанка". На Курченко С.В. наложен штраф 15 млн грн", - рассказал он.

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Антимонопольный комитет оштрафовал Курченко на 15 млн грн за нарушения при приобретении Брокбизнесбанка, - Терентьев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097891
 
 
 Топ комментарии
 
Посмотришь на фото - дебил-дебилом. А Украина никак управы не найдет..Видно презик не тот.
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уже уплатил? и АМК премии выписал себе?
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Та не ужели? И шо Курченко, согласился уплатить?
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Посмотришь на фото - дебил-дебилом. А Украина никак управы не найдет..Видно презик не тот.
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У порошенко вроде с Курченком всё хорошо, он через Ложкина продал Курченко медиахолдинг UMH
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так они и не ждут оплаты...сразу выписывают...потом хрен заберешь - сразу мамам за кордон...как некоторые
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Курченко лично приедет в Украину штраф платить?
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Та не ужели? И шо Курченко, согласился уплатить?
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После таких "успехов", у нас нет другого выхода, как голосовать за петраляксеича))) Только он, и его потужная команда рехварматароффф, могли привести к такому небывалому "пакращееню" . Прям звездопад какой-то)))) В один день и Курченко, и Бойко с Левочкиным, и даже Бурбак на Медведчука замахнулся, и люто потребовал, что-то там расследовать))) Я у шоці Антимонопольний комітет оштрафував Курченка на 15 млн грн за порушення під час придбання "Брокбізнесбанку", - Терентьєв - Цензор.НЕТ 4005
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С таким же успехом можна луну оштрафовать...
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Хотелось бы сравнить с годовым бюджетом полезного Антимонопольного коммитета
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они в этом банке больше 8 млрд. украли. 15 млн - насмешка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтимонопольный комитет оштрафовал Курченко на 15 млн грн за нарушения при приобретении "Брокбизнесбанка", - Терентьев
 
 
 
 
 
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