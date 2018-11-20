 Около 70 тыс. украинцев получают субсидии по нескольким адресам, - Минфин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий на протяжении января-сентября 2018 года показали, что более 68 тыс. лиц получают несколько субсидий по разным адресам. Или другой пример – гражданин купил автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 1,3 млн грн и оформил субсидию на 2 тыс. грн", - рассказал заместитель министра финансов Юрий Гелетий.
Минфин с начала этого года направил около 7,5 млн рекомендаций о проверке достоверности информации, которую подали получатели субсидий, благодаря чему удалось избежать неэффективного использования 5,9 млрд грн, уточняется в сообщении министерства. Помимо этого, верификация способствовала возвращению 46,5 млн грн бюджетных средств.
"Проводя верификацию, Минфин никак не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан. На сегодня ведомство работает с данными, полученными до 11 октября 2018 года на основе текущих нормативно-правовых актов", – подчеркивает министерство.
"Мы благодарны народным депутатам, которые инициировали изменения в Бюджетный кодекс с учетом недавнего решения Конституционного Суда. Для комплексного урегулирования вопросов по проведению верификации Минфин уже разработал и подал на рассмотрение Кабинета министров проект закона "О верификации и мониторинге государственных выплат". Процесс верификации субсидий продолжается, поскольку он в интересах как налогоплательщиков, так и получателей государственной помощи", - пояснил Гелетий.
Помимо этого, Минфин завершает внедрение автоматизированной информационно-аналитической платформы, которая значительно повысит оперативность, качество и прозрачность процесса верификации, отмечается в сообщении.
Может, примеры приведете, милочка?
то бони вороги - їх треба на цугундер, чи шо з ними - посварити і відпустити?!
Їх такими призначає влада...
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Ігор Прокопчук є братом Олександра Прокопчука, але запевнили, що за весь час після початку російської агресії він не вчинив жодних дій, які могли б його скомпрометувати або завдати шкоди національним інтересам України.
у каждого ж нищего, безработного или пенсионера по несколько квартир...
и самое главное...это ж так тяжело проверить... тем более в век технического прогресса
(хоть бы в психушку не забрали)
А "мерседес" купил себе и субсидию оформил падлюка из вашей же тусовки.