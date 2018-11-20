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Все про:Минфин (1246) субсидия (440) махинации (457)

 Около 70 тыс. украинцев получают субсидии по нескольким адресам, - Минфин

Более 68 тысяч граждан получают жилищно-коммунальные субсидии по нескольким адресам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий на протяжении января-сентября 2018 года показали, что более 68 тыс. лиц получают несколько субсидий по разным адресам. Или другой пример – гражданин купил автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 1,3 млн грн и оформил субсидию на 2 тыс. грн", - рассказал заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

Минфин с начала этого года направил около 7,5 млн рекомендаций о проверке достоверности информации, которую подали получатели субсидий, благодаря чему удалось избежать неэффективного использования 5,9 млрд грн, уточняется в сообщении министерства. Помимо этого, верификация способствовала возвращению 46,5 млн грн бюджетных средств.

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"Проводя верификацию, Минфин никак не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан. На сегодня ведомство работает с данными, полученными до 11 октября 2018 года на основе текущих нормативно-правовых актов", – подчеркивает министерство.

"Мы благодарны народным депутатам, которые инициировали изменения в Бюджетный кодекс с учетом недавнего решения Конституционного Суда. Для комплексного урегулирования вопросов по проведению верификации Минфин уже разработал и подал на рассмотрение Кабинета министров проект закона "О верификации и мониторинге государственных выплат". Процесс верификации субсидий продолжается, поскольку он в интересах как налогоплательщиков, так и получателей государственной помощи", - пояснил Гелетий.

Помимо этого, Минфин завершает внедрение автоматизированной информационно-аналитической платформы, которая значительно повысит оперативность, качество и прозрачность процесса верификации, отмечается в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097888
 
 
 Топ комментарии
 
Субсидия изначально была задумана с целью хищения государственных денег чиновниками, схема сработала, но им , уродам, все мало и мало !!!
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Субсидии дает только тупая и вороватая власть. Нормальная власть дает народу самому себе заработать на квартплату и все необходимое. А эта власть даже субсидии нормально не может назначить только тем, кто действительно в них нуждается и сами про себя пишут какие они тупые.Тьфу!
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Субсидии дает только тупая и вороватая власть. Нормальная власть дает народу самому себе заработать на квартплату и все необходимое. А эта власть даже субсидии нормально не может назначить только тем, кто действительно в них нуждается и сами про себя пишут какие они тупые.Тьфу!
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как именно тупая и вороватая власть мешает народу самому себе заработать?
Может, примеры приведете, милочка?
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субсидії - це перемога, влади, а як є хто обманюють) владу,
то бони вороги - їх треба на цугундер, чи шо з ними - посварити і відпустити?! Около 70 тыс. украинцев получают субсидии по нескольким адресам, - Минфин - Цензор.НЕТ 1803
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Багаті і бідні в Україні не плодяться самі по собі. Це не генетика, це - політика!
Їх такими призначає влада...
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Голова фракції БПП Артур Герасимов запевнив, що постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук є професіоналом і патріотом. Прокопчук Ігор Васильович, молодший рідний брат кандидата на посаду глави Інтерполу генерал-майора російської поліції Олександра Васильовича Прокопчука, вже вісім з половиною років очолює постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні. В цілому він перебуває у закордонному відрядженні більше 10 років, до свого призначення у Відень був послом України у Литві.
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Ігор Прокопчук є братом Олександра Прокопчука, але запевнили, що за весь час після початку російської агресії він не вчинив жодних дій, які могли б його скомпрометувати або завдати шкоди національним інтересам України.
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Сенаторы США от обеих партий выступили против назначения Александра Прокопчука главой Интерпола. Российский генерал в Международной организации уголовной полиции - это "лиса в курятнике"
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Субсидия изначально была задумана с целью хищения государственных денег чиновниками, схема сработала, но им , уродам, все мало и мало !!!
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Якщо отримувачами субсидій в держдавві є більшість її громадян , то в цій державі немає економічних відносин, а є гіпертрофована монополія, нееквівалентний обмін, в т.ч. -нееквілентна оцінка праці - як результат диктатури і мародерства влади
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И правильно делают. Обезьянам в ОРДЛО можем оплачивать свет, воду, газ, пенсии, а дважды субсидию получить нельзя? Просто жопа какая то...
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Гребут субсидии миллионы, оружие волокут с фронта на продажу и домой тысячи, миллионы воруют сотни, миллиарды десятки, сотни миллиардов единицы, но все вместе орут Слава Украине, исправно таскают то камуфляж то рясы. А платят налоги и реально воюют никому неизвестные люди у которых дома шаром покати. Мда.
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Это не столько махинации с субсидиями сколько требования учёта. Когда бабушка идёт оформлять субсидию то, она объязана указывать своих дете, которые живут отдельно, а дети указывать бабушку, если они и себе будут оформлять субсидию. Жадность власти ведёт к сложности учёта, а это в свою очередь к инвалидному анализу.
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канечна!
у каждого ж нищего, безработного или пенсионера по несколько квартир...
и самое главное...это ж так тяжело проверить... тем более в век технического прогресса
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И именно обычные люди покупают "мерсы" за полтора лимона.
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та да...шел себе такой дед, с только что полученной пенсией мимо автосалона - понравился цвет - купил и думает, а скажу своей бабе - та на хрен тебе та картошка...купил вот тебе "мерс" не битый-не крашенный...а она начнет выть - задолбал, тебя хоть не посылай за картошкой... всю пенсию вечно спускаешь... как ни на "мерс" так на новую двушку в центре с подземным паркингом...козел...
(хоть бы в психушку не забрали)
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В Запорожье майдан и шины против антинародной власти
Майже 70 тис. українців отримують субсидії за кількома адресами, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5437
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ты, полуджокер,, не кидайся словами - Майдан.
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Это ваши проблемы, уроды.
А "мерседес" купил себе и субсидию оформил падлюка из вашей же тусовки.
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та ні, це поголовно! Не ганьбляться на джипах приїжджати оформлювати...
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так это ж абсолютно нормальный ход! мечта рядового оленя с3,14здить или на#бать, по другому жить не умеют и не хотят
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Помнится мне был такой себе мэр, который имел 67 квартир, интересно он на все себе субсидии оформил? Майже 70 тис. українців отримують субсидії за кількома адресами, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2419
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Реально, право на субсидію має лише кожен десятий, решта дев'ять хитров.пані мудаки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо 70 тыс. украинцев получают субсидии по нескольким адресам, - Минфин
 
 
 
 
 
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