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Все про:авиасообщение (429) Ryanair (73) Дэвид О'Брайен (1)

 В 2019 году Ryanair планирует летать из Украины в 11 стран по 22 направлениям, 5 из которых - новые, - коммерческий директор компании О'Брайен

Ирландский авиаперевозчик Ryanair в 2019 году планирует открыть пять новых рейсов из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен на пресс-конференции в Министерстве инфраструктуры Украины во вторник.

Новые рейсы авиакомпания будет осуществлять в Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Манчестер (Великобритания), Софию (Болгария), Пафос (Кипр) по два раза в неделю.

"Всего 2019 году мы планируем летать из Украины в 11 стран по 22 направлениям, пять из которых - новые ", - заявил О'Брайен.

Он также отметил, что по итогам 2019 года компания планирует перевезти более 1 млн пассажиров - около 225 тыс. из Львова и около 800 тыс. из Киева.

Также в Ryanair заявили о планах до 2023 года инвестировать $1,5 млрд в Украину, нарастив флот до 15 самолетов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко о планах Ryanair перевозить до 1 млн украинцев в год: За 3-5 лет лоукостер перевезет 10% населения Украины

Как сообщалось со ссылкой на Мининфраструктуры Украины, Ryanair изучает возможность создания центра техобслуживания в аэропорту "Борисполь" (Киев).

Ryanair предлагает полеты из Киева в шесть городов Польши, по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также по два направления из Львова в Германию и Польшу, одно – в Великобританию.

Источник: https://censor.net.ua/n3097883
 
   
 Топ комментарии
 
все це добре, а ми будемо літати з Харкова у Київ літаками МАУ за 200 дол.))
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Все, от младенцев до бабок бросились в сексуальный миллионный туризм в Европу.

Да вам, батюшка, к Зигмунду Фрейду давным давно пора, подкорку и надпочечники лечить У 2019 році Ryanair планує літати з України до 11 країн за 22 напрямками, 5 з яких - нові, - комерційний директор компанії О'Браєн - Цензор.НЕТ 403
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ще раз переконуюсь в тім, ща на сайті самі шаромиги висять цілодобово, які жодного разу не літали нікуди в своєму житті, але чогось обурюються що тепер літати не можуть У 2019 році Ryanair планує літати з України до 11 країн за 22 напрямками, 5 з яких - нові, - комерційний директор компанії О'Браєн - Цензор.НЕТ 9937 .
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От кому справжній "безвіз". Є куди літати і за що.
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все це добре, а ми будемо літати з Харкова у Київ літаками МАУ за 200 дол.))
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Беня и так в кофейный запой ушел, а вы хотите добить его копеечными внутренними лаукостами.

Закопает Чоколадный Беню за бабу Юлю У 2019 році Ryanair планує літати з України до 11 країн за 22 напрямками, 5 з яких - нові, - комерційний директор компанії О'Браєн - Цензор.НЕТ 4467
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Не ганi пургк, бро :У 2019 році Ryanair планує літати з України до 11 країн за 22 напрямками, 5 з яких - нові, - комерційний директор компанії О'Браєн - Цензор.НЕТ 5512 за дурной галавой можна і за 500 знайсці, я за пару клікаў знайшоў МАУ за 1100 гр = 42 дал))), чаго і табе жадаю))) :https://avia.tickets.ua/direction/kiev/kharkov.
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я рэальна лётаю, не ў інтэрнэце. паспрабуй і сам з неблагі галавой))
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я часто летаю и знаю как покупать билеты
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А сайта українською так і не зробили...
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Зараз перевірив у сайті-також немає російської мови.Івріт теж відсутній.
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Не знаю, чи це офіційний їх сайт, чи ні:

http://ryanair.com.ru

На цьому ж сайті (тобто в домені RU !!!) є також така пародія:

ryanair.com.ru/tag/ryanair-украина-официальный-сайт

Цікаво, це дійсно офіційний сайт Ryinair Україна, чи це якісь спритники видають за такий...



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Интересно , они просчитывают свои планы или Омеляну подыгрывают? Нужно чтобы было кому летать, кроме секс туристов с ЕС, чтобы было куда летать украинцам и за что летать ! Неужели это окупится с учетом наличия конкурентов?
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Тсс! Не пали контору! Под видом массовой перевозки секс туристов по дешевым билетам, нам втюхивают очередную Пэрэмогу - якобы в этих самолетах будут летать пересични украинци на каву у Парыж.
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Все, от младенцев до бабок бросились в сексуальный миллионный туризм в Европу.

Да вам, батюшка, к Зигмунду Фрейду давным давно пора, подкорку и надпочечники лечить У 2019 році Ryanair планує літати з України до 11 країн за 22 напрямками, 5 з яких - нові, - комерційний директор компанії О'Браєн - Цензор.НЕТ 403
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йому вже пересадили) бубнить абирвалг зранку до вечора.
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Наташа, Вы на Крещатике давно были? Пройдитесь по улице, зайдите в любое кафе - если не слепая везде увидите секстуристов и , простите, Наташ.
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Когда за услугу 20% НДС будут платить, а кто не будет платить - садить в тюрьму?
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так пишете, ніби то раніше проституток не було. Навіть за часів срср їх було повно. Чому б раптом їм зникнути зараз?
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разговор зашел совсем в другую степь. О чем спор?
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читать умеешь? секс туризм С европы, а не В европу. элементарные вещи не доходят и такие как ты будут выбирать президента! ЖАХ! НАТАША --ИМЯ НАРИЦАТЕЛЬНОЕ ,особенно в Турции....
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В Париж ще не літав А у Відні не лише кавц пив, а і у оперу сходив.
Візейр продавав квитки у Братиславу 1200 грн туди і назад, (40 євро). 3 ночі у хостелі Братислави - 1000 грн, (30 євро). Білет на автобус до Відня і назад (1 година дороги, 55км)- 6 євро (200 грн), дві поїздки 400 грн. Білет в Оперу, стояче місце на балконі - 3 євро. Снідав і вечеряв у Братиславі, хліб, ковбасна та сирна нарізка, пиво з супермаркету, у Відні - сосисища на Вюрстштенде, кава біля Ратуші, тафельшпіц у забігалівці на Нашмаркт. Загалом витратив трохи більше 100 євро. При середній 9200, або 300 євро це, на мій погляд, цілком доступно.
Перевага безвізу в тому, що ти можеш поїхати буль-коли і впевнений, що тебе пустять, тому можеш всокійно купувати акційний квиток без права повернення.
Купив уже квитки на Стокгольм та Копенгаген. Якщо Йуля не перепаскудить все, то влітку настувного року побуваємо і там.
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Это не путешествие - это экстрим. Думаете, 90% населения такое надо? Давайте еще порассуждаем про автостоп - так выйдет, что вообще 0 евро выйдет поездка. Не, серьезно - я слышал рассказы автостопсщиц, которые и ездили бесплатно и жили бесплатно, и ели бесплатно (местные мужчины угощали).
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Чому екстрим?
Летиш із Жулян, повертаєшся в Жуляни. Фліксбус везе тебе у Відень, словаки туди на роботу їздять. В дорозі 1 годину. Вранці ресторани ще закриті, тому снідали бутиками, ввечорі, втомлені, теж хочеться задерти ноги. Облазили весь історичний центр Відня, Побували на безкоштовній екскурсії у Ратуші, На шару послухали органний концерт у Петерскірхе, В день вильоту навіть встигли у Словаччині оглянути Девінський замок.
По вашому пдорож це таксі, отель 5*, круті ресторани?
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3 ночи в хостеле. Большинству не подойдет. Кроме того ты все заранее детально рассчитал, знал где купить - большинство населения сделать этого не сможет. А так путешествие хорошее.
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Я был в Вене.Есть недорогие гостиницы.А в интернете просто океан информации, можно спланировать поездку.
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визэйр за 40 евро туда-назад за сколько месяцев брать надо? Большая часть украинцев не знает английского. Молодежи спланировать такую поездку легко (при условии, что будешь точно знать, что на работу не надо будет идти в конкретных числах, через несколько месяцев), остальным не очень.
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За 3 місяці, це була акція до відкриття нового напрямку. МАУ продає даддешеві квитки за 10 місяців. Відпустку ж ви якось плануєте? 99% начальства дозволить вам піти коли ви запланували з огляду не обставини.
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отож бо й воно, якщо тюлька не перепаскудить всім українцям життя.!!!
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хоч раз літав кудись? То може хоч на екскурсію до аеропорту сходи. Жодного порожнього рейсу немає. Всі битком набиті.
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Два мужика жалуются что некому летать, знатным рукожопом надо быть чтоб не в состоянии себе заработать куда то слетать на праздники.
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Клоун ты. Причём дешёвый. Хозяин явно тебе переплачивает и мало бьёт.
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https://censor.net.ua/news/3097837/poroshenko_o_planah_ryanair_perevozit_do_1_mln_ukraintsev_v_god_za_35_let_loukoster_perevezet_10_naseleniya
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"планирует летать ИЗ Украины" А почему бы не написать "планирует летать В Украину"? Тем самым давая понять, что на этих рейсах будет огромное количество иностранцев?
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Не "як фанєра", а на Ріанейр над Парижом!
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В магазинах хамон продается - все украинцы наелись? Или хотя бы 10%? А еще кроме авиабилетов и хамона - бентли продается..
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У МЗС прокоментували родинні зв'язки представника України в ОБСЄ з кандидатом РФ на пост голови Інтерполу. У міністерстві стверджують, що родинні зв'язки не впливають на роботу постпреда України в ОБСЄ Ігоря Прокопчука.
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ще раз переконуюсь в тім, ща на сайті самі шаромиги висять цілодобово, які жодного разу не літали нікуди в своєму житті, але чогось обурюються що тепер літати не можуть У 2019 році Ryanair планує літати з України до 11 країн за 22 напрямками, 5 з яких - нові, - комерційний директор компанії О'Браєн - Цензор.НЕТ 9937 .
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Це платні Йулині боти.
Їхня задача все запльовувати гавном. Типу лише Йуля зробить усім гут.
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змушений визнати - йюлькам вдається заплювати власні монітори )). От особисто мені цікаво через який термін йюлькИ почнуть гнати на бахіню, якщо (не дай Господь) вОно залізе в президентське крісло )).
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В Ирландию и Британию пока визы не отменили....
А так гуд.
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Там есть лайфхак без визы в Лондоне 1-2 дня затусить. Я летал Райном в Барсу через Лондон. Если у тебя исходящий рейс либо в тот же день, либо до 24 часов следующего и пересадка между аэропортами (например, прилетел в Хитроу, улетаешь из Лутона), то могут выпустить погулять. Правда это не правило и зависит только от настроеня миграционного офицера.
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Читаю некоторые комментарии и огорчаюсь,типа,что это за нытьё? Что-то не сделали-плохо, что-то сделали-опять есть волшебное слово-конкуренция.Я, например, уже давно забил на родной Эльаль и в Европу летаю лоукостами.
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После слова "опять" пропустил слово"плохо"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ 2019 году Ryanair планирует летать из Украины в 11 стран по 22 направлениям, 5 из которых - новые, - коммерческий директор компании О'Брайен
 
 
 
 
 
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