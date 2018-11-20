 В 2019 году Ryanair планирует летать из Украины в 11 стран по 22 направлениям, 5 из которых - новые, - коммерческий директор компании О'Брайен

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен на пресс-конференции в Министерстве инфраструктуры Украины во вторник.
Новые рейсы авиакомпания будет осуществлять в Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Манчестер (Великобритания), Софию (Болгария), Пафос (Кипр) по два раза в неделю.
"Всего 2019 году мы планируем летать из Украины в 11 стран по 22 направлениям, пять из которых - новые ", - заявил О'Брайен.
Он также отметил, что по итогам 2019 года компания планирует перевезти более 1 млн пассажиров - около 225 тыс. из Львова и около 800 тыс. из Киева.
Также в Ryanair заявили о планах до 2023 года инвестировать $1,5 млрд в Украину, нарастив флот до 15 самолетов.
Как сообщалось со ссылкой на Мининфраструктуры Украины, Ryanair изучает возможность создания центра техобслуживания в аэропорту "Борисполь" (Киев).
Ryanair предлагает полеты из Киева в шесть городов Польши, по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также по два направления из Львова в Германию и Польшу, одно – в Великобританию.
Закопает Чоколадный Беню за бабу Юлю
http://ryanair.com.ru
На цьому ж сайті (тобто в домені RU !!!) є також така пародія:
ryanair.com.ru/tag/ryanair-украина-официальный-сайт
Цікаво, це дійсно офіційний сайт Ryinair Україна, чи це якісь спритники видають за такий...
Да вам, батюшка, к Зигмунду Фрейду давным давно пора, подкорку и надпочечники лечить
Візейр продавав квитки у Братиславу 1200 грн туди і назад, (40 євро). 3 ночі у хостелі Братислави - 1000 грн, (30 євро). Білет на автобус до Відня і назад (1 година дороги, 55км)- 6 євро (200 грн), дві поїздки 400 грн. Білет в Оперу, стояче місце на балконі - 3 євро. Снідав і вечеряв у Братиславі, хліб, ковбасна та сирна нарізка, пиво з супермаркету, у Відні - сосисища на Вюрстштенде, кава біля Ратуші, тафельшпіц у забігалівці на Нашмаркт. Загалом витратив трохи більше 100 євро. При середній 9200, або 300 євро це, на мій погляд, цілком доступно.
Перевага безвізу в тому, що ти можеш поїхати буль-коли і впевнений, що тебе пустять, тому можеш всокійно купувати акційний квиток без права повернення.
Купив уже квитки на Стокгольм та Копенгаген. Якщо Йуля не перепаскудить все, то влітку настувного року побуваємо і там.
Летиш із Жулян, повертаєшся в Жуляни. Фліксбус везе тебе у Відень, словаки туди на роботу їздять. В дорозі 1 годину. Вранці ресторани ще закриті, тому снідали бутиками, ввечорі, втомлені, теж хочеться задерти ноги. Облазили весь історичний центр Відня, Побували на безкоштовній екскурсії у Ратуші, На шару послухали органний концерт у Петерскірхе, В день вильоту навіть встигли у Словаччині оглянути Девінський замок.
По вашому пдорож це таксі, отель 5*, круті ресторани?
Їхня задача все запльовувати гавном. Типу лише Йуля зробить усім гут.
А так гуд.