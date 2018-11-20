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Все про:Новинский (330) оппозиционный блок (312)

 Новинский избран главой фракции "Оппозиционный блок"

Руководителем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде избран Вадим Новинский.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе.

"На заседании фракции во вторник большинством голосов руководителем фракции избран Вадим Новинский", - сообщили в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новинский: Бойко и Левочкина исключили из фракции "за предательство интересов"

Напомним, ранее фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые вступили в союз с партией "За жизнь" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука.

Источник: https://censor.net.ua/n3097881
 
 
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"Новинский Вадим Владиславович. Народный депутат VIII созыва, основатель Смарт-холдинга. Вадим Владиславович Новинский родился в Новгородской области, в городе Старая Руса, 3 июня 1963 года. В 1985 году окончил Ленинградскую академию гражданской авиации по специальности инженер систем управления. 1985-1989 гг. - работа в Петрозаводском авиаотряде.
1989-1991 гг. - сотрудник кафедры систем управления и вычислительной техники Академии гражданской авиации (Ленинград). 1991-1996 гг. - сотрудник Центра перспективных исследований (Санкт-Петербург). 1996-1998 гг. - работа в представительстве компании Лукойл-Север-Запад (Санкт-Петербург). 1998-2002 гг. - работа в Торговом доме Лукойл-Север-Запад (позднее - Торговый дом Север-Запад-Ойл). "

Фактически - иностранный гражданин у власти в Украине только паспорт украинский...
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Напоминает передачу в мире животных))) В стае приматов выбрали "лидера")))
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По легенде он украинский политик, который печется об Украине, украинцах. Характер нордический. В порочащих связях был, есть и будет замечен.
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керівник фракції, це те шо картки, для голосування носить?!
це як хуйло носило баклажку)) собчаку?
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У Пэдряки все дерьмо рыганальное преспокойно сидит в Раде и создает новые гыдотные партии. Позор! Ганьба! Геть из власти всех олигархических собак!
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- С восторгом предаюсь в руки родной милиции, на-надеюсь на нее и уповаю.Каюсь, что не по своей воле, а по принуждению князя Милославского временно являлся исполняющим обязанности царя.Ульяна Андреевна, я царствовал! Но вам не изменил. Меня царицей соблазняли, но не поддался я! Клянусь! (с)
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Напоминает передачу в мире животных))) В стае приматов выбрали "лидера")))
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Ага. Охрестив новинськоКо «сукою «православною»...

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"Новинский Вадим Владиславович. Народный депутат VIII созыва, основатель Смарт-холдинга. Вадим Владиславович Новинский родился в Новгородской области, в городе Старая Руса, 3 июня 1963 года. В 1985 году окончил Ленинградскую академию гражданской авиации по специальности инженер систем управления. 1985-1989 гг. - работа в Петрозаводском авиаотряде.
1989-1991 гг. - сотрудник кафедры систем управления и вычислительной техники Академии гражданской авиации (Ленинград). 1991-1996 гг. - сотрудник Центра перспективных исследований (Санкт-Петербург). 1996-1998 гг. - работа в представительстве компании Лукойл-Север-Запад (Санкт-Петербург). 1998-2002 гг. - работа в Торговом доме Лукойл-Север-Запад (позднее - Торговый дом Север-Запад-Ойл). "

Фактически - иностранный гражданин у власти в Украине только паспорт украинский...
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По легенде он украинский политик, который печется об Украине, украинцах. Характер нордический. В порочащих связях был, есть и будет замечен.
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Тепер таке прислів'я є: Від лисого ху?ла і чорного хряка не....відмиєшся ...на віки вічні .Амінь.
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Фактически - одноклассник хуйла. Не смотря на заявленные миллиарды своих денег не имеет, работает на кооператив "Озеро". Заслан в Украину как агент влияния, именно поэтому никуда не уехал в 2014 г.
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Он и есть иностранный гражданин.

29 мая 2012 года Указом Президента Украины В. Ф. Януковича В. В. Новинский принят в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной. Основанием для предоставления гражданства Украины была просьба министра экономики (в правительстве Азарова) Петра Порошенко.
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Вадим ЕРВАНДОВИЧ МАЛХАСЯН (Новинский)
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Ты, падаль, верни мне сука, мой валютный депозит, размещенный в Банке "Форум"! "Апазицинер" сраный. Для начала, деньги верни, сука православная.
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да там таких попозиционеров - горы
плюс закредитованых - к ним колекторов не шлют Новинського обрано главою фракції "Опозиційний блок" - Цензор.НЕТ 3976
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продал Педро всё и реванш рыгов состоялся

Новинського обрано главою фракції "Опозиційний блок" - Цензор.НЕТ 7581
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А коли це офшорник був не з ригами в одному кориті?
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Заброшенный из России подготовленный диверсант Новинский возглавил пророссийскую диверсионную организацию Жопоблок, которую почему то назвали партией и выбрали в ВР граждане Украины с ватными мозгами. Неужели они думают, что российские спецслужбы с какого-то бодуна будут их защищать, а не своего царя Хуйла?
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интерсно скока отвалил за должность в жопоблоке Новинського обрано главою фракції "Опозиційний блок" - Цензор.НЕТ 6249
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стока же скока овощу за гражданство?
нормальные люди ждут его годами - а это чмо моментально!!!
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Там не отваливают, там пуйло назначает.
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а почему это украинская простите партия))))
так и назвать - пуйловская Новинського обрано главою фракції "Опозиційний блок" - Цензор.НЕТ 1585
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Этот бородатый чмырь опаснее туповатого бойки.Не думаю,что жопоблок делает перевертыши в ущерб себе.Что-то они задумали. Очень нехорошое.
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Занятная старая статейка . https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-38246805
"После смерти митрополита Владимира в июле 2014 года Вадим Новинский был активным участником процессов, связанных с интронизацией нового руководителя церкви Онуфрия.
В течение последних нескольких лет Новинский часто сопровождает руководителя УПЦ МП во время многих важных событий.Также именно Новинский был одним из организаторов скандального крестного хода летом 2016 года."
...Походу, перед выборами дополнительную ставку решили делать на бесноватых прихожан. Вот Новинского и назначили смотрящим
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Я навіть знаю, що те "нехорошее" - стати владоюНовинського обрано главою фракції "Опозиційний блок" - Цензор.НЕТ 4211
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они так больше мест на парламентских выборах возьмут! как не прискорбно но в этом есть логика.
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Стопроцентное (про)российское говно.
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От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
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тепер можна перейменовувати у «сучиї діти», якщо папа в них тепер сука православна...
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Россиянин, только в 2012м году получивший гражданство Украины, возглавляет "Оппозиционный блок" в ВР Украины. Это все, что нужно знать об этом "Оппозиционном блоке".
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У него состояние более 2 млрд$!!!! Кого ещё выбирать главой ?
Ещё проспонсирует 20 тыс бабушек на выборах.
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ну с этим педиком православным понятно, но если свалил бойко с левкой, то бабло теперь чье в жоппе?...вилкул-ахмет?
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Нехристь торт называет его православной сукой, хотя оба одного коричневого цвета Новинського обрано главою фракції "Опозиційний блок" - Цензор.НЕТ 4216
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Логічно: нативний кацап очолив апазіціанєров Новинського обрано главою фракції "Опозиційний блок" - Цензор.НЕТ 1808
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Лучшее место для суки православной
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А вы говорите, Майдан победил и т.п. Ага, счас : мертветчук, бойко, новинский...
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Мабуть вже на часі подумати і про перейменування фракції Опоблоку на фракцію Свідків секти Гуньдяєва.. І свяченою водою, свяченою водою всю ту сатанинську нечисть..😕😕😕
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Тварь кацапская !!!! Давно за ним кол осиновый плачет !!!
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Кипы и будёновки.
-Що кипы и будёвки куме?Про що це ви?
-Та був у Раде,з ложi журналiстiв внiз глянешь...А там кипи та будёновки и один чуб читающего Гаврилюка Новинського обрано главою фракції "Опозиційний блок" - Цензор.НЕТ 6796
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Весь Херсон завешен его бигмордами, аж плевать хочется. Зато Остров-его "вотчина судозавода на работу по 2-3км пешком ходит
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Готують риги платформу на парламентські вибори. Гроші, гречка, олія... У "атамана" грошенята водяться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовинский избран главой фракции "Оппозиционный блок"
 
 
 
 
 
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