 Новинский избран главой фракции "Оппозиционный блок"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе.
"На заседании фракции во вторник большинством голосов руководителем фракции избран Вадим Новинский", - сообщили в пресс-службе.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Новинский: Бойко и Левочкина исключили из фракции "за предательство интересов"
Напомним, ранее фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые вступили в союз с партией "За жизнь" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука.
це як хуйло носило баклажку)) собчаку?
1989-1991 гг. - сотрудник кафедры систем управления и вычислительной техники Академии гражданской авиации (Ленинград). 1991-1996 гг. - сотрудник Центра перспективных исследований (Санкт-Петербург). 1996-1998 гг. - работа в представительстве компании Лукойл-Север-Запад (Санкт-Петербург). 1998-2002 гг. - работа в Торговом доме Лукойл-Север-Запад (позднее - Торговый дом Север-Запад-Ойл). "
Фактически - иностранный гражданин у власти в Украине только паспорт украинский...
29 мая 2012 года Указом Президента Украины В. Ф. Януковича В. В. Новинский принят в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной. Основанием для предоставления гражданства Украины была просьба министра экономики (в правительстве Азарова) Петра Порошенко.
плюс закредитованых - к ним колекторов не шлют
нормальные люди ждут его годами - а это чмо моментально!!!
так и назвать - пуйловская
"После смерти митрополита Владимира в июле 2014 года Вадим Новинский был активным участником процессов, связанных с интронизацией нового руководителя церкви Онуфрия.
В течение последних нескольких лет Новинский часто сопровождает руководителя УПЦ МП во время многих важных событий.Также именно Новинский был одним из организаторов скандального крестного хода летом 2016 года."
...Походу, перед выборами дополнительную ставку решили делать на бесноватых прихожан. Вот Новинского и назначили смотрящим
Ещё проспонсирует 20 тыс бабушек на выборах.
-Що кипы и будёвки куме?Про що це ви?
-Та був у Раде,з ложi журналiстiв внiз глянешь...А там кипи та будёновки и один чуб читающего Гаврилюка