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Все про:Интерпол (426) Песков (874) Прокопчук (1)

 Песков назвал "вмешательством в избирательный процесс" призыв сенаторов США не назначать россиянина главой Интерпола

В Кремле заявили о "вмешательстве" в выборы президента Интерпола, на которых "фаворитом" считается генерал-майор российской полиции, вице-президент организации Александр Прокопчук.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обращение четырех сенаторов США к президенту Дональду Трампу и Генеральной ассамблее Интерпола о воспрепятствовании россиянину занять этот пост.

"Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот наглядное проявление", - сказал Песков.

"Мы этого письма не видели, мы читали соответствующие сообщения СМИ", - добавил он.

По его мнению, действия сенаторов можно назвать давлением.

"Но, тем не менее, будут выборы, давайте дождемся результатов", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский генерал во главе Интерпола, все равно что Чикатило - президент Красного Креста, - Арьев

Как известно, бывший сотрудник МВД РФ и действующий вице-президент международной уголовной полиции Александр Прокопчук, подозреваемый в связах с российской разведкой, является одним из кандидатов на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэн Хунвэя. Голосование должно состояться в среду.

Делегация Украины пытается помешать назначению Прокопчука в Дубае, где 18 ноября началась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола. В частности, как заявил глава МВД Арсен Аваков, наша страна рассмотрит вопрос о приостановке членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России. Акцию против данного назначения также запустили украинские активисты и правозащитные организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3097863
 
 
 Топ комментарии
 
Ершика от унитаза не спросили.
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Піськін такий непередбачуваний...😕😕😕
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"История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса" (с) Песков назвал "вмешательством в избирательный процесс" призыв сенаторов США не назначать россиянина главой Интерпола - Цензор.НЕТ 3694
В свое время Интерпол возглавляли генералы СС Рейнхард Гейдрих, Артур Небе и Эрнст Кальтенбруннер. И вот на тебе, есть шанс на генерал-майора полиции Педирации...... Песков назвал "вмешательством в избирательный процесс" призыв сенаторов США не назначать россиянина главой Интерпола - Цензор.НЕТ 3694 Куда мир катится......... Песков назвал "вмешательством в избирательный процесс" призыв сенаторов США не назначать россиянина главой Интерпола - Цензор.НЕТ 1706
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для чого рекламувати виступи піськи-хуйла?! Песков назвал "вмешательством в избирательный процесс" призыв сенаторов США не назначать россиянина главой Интерпола - Цензор.НЕТ 9457
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Какое-такое вмешательство? Это предвыборная агитация.
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Всемирные выборы, бля. Куда идти голосовать?
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Туалетный это понятие растяжимое. Точнее всего определение, унитазный ершик Песков назвал "вмешательством в избирательный процесс" призыв сенаторов США не назначать россиянина главой Интерпола - Цензор.НЕТ 1742
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Американские сенаторы только призвали, а туалетный ершик уже дрочит унитаз ! Ну если так вам неприятно - введите сенаторам санкции, что ли, пока они вам не ввели...
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Путинскую шавку только не спрашивали - будь их воля, они бы со своим хозяином уже весь аппарат управления назначили из работников НКВД, для прямого подчинения Орде.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПесков назвал "вмешательством в избирательный процесс" призыв сенаторов США не назначать россиянина главой Интерпола
 
 
 
 
 
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