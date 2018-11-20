EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  750  11
Все про:назначение (1370) Порошенко (15762) Черкасщина (550) Вельбивец (1)

 Порошенко назначил главой Черкасской ОГА председателя облсовета Вельбивца

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивца, председателя Черкасского областного совета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил на встрече с активом Черкасской области во вторник.

"Я хотел бы представить вам Александра Ивановича Вельбивца, но он в представлении не нуждается … Александр Иванович – человек черкасский, и так получилось, что именно сегодня исполняется ровно три года, когда он был избран председателем Черкасского областного совета", - сказал Порошенко.

"У него есть поддержка президента, я думаю, что у него есть поддержка общественности, и выбор президентом человека, который возглавит Черкасскую областную государственную администрацию – выбор правильный, если вы это поддерживаете", - добавил Глава государства.

Вельбивец (21 апреля 1976 г.р.) был избран в Черкасский облсовет по многомандатному избирательному округу от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Возглавлял Лисянскую райгосадминистрацию.

Ранее Черкасскую обладминистрацию с 9 сентября 2014 года возглавлял Юрий Ткаченко. 24 октября 2018 года Кабинет министров Украины одобрил проекты указов президента о его увольнении с должности вместе с главами трех других областей. В тот же день Кабмин одобрил проекты указов президента о назначении на должность главы Киевской обладминистрации Александра Терещука, а на должность главы Черкасской обладминистрации - Вельбивца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал Указ о назначении судей в местные общие суды. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3097853
 
 
 Топ комментарии
 
Петя собирает к выборам все гавно вокруг себя. Вера говорите. томас, А КАК вам ЭТО:
Председатель Черкасского областного совета Александр Вельбивец во время сессии 3 февраля сказал, что скорее откажется от должности, чем изменит своей вере. Об этом он заявил, отвечая на вопрос депутата от ВО «Свобода» Владимира Зуенко, почему он поддерживает Украинскую Православную Церковь
 показать весь комментарий
 
В нашей стране нужно смотреть не на того, кого назначают, а на того, кто назначает. Вчитываться в биографии назначаемых даже не имеет смысла.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петя собирает к выборам все гавно вокруг себя. Вера говорите. томас, А КАК вам ЭТО:
Председатель Черкасского областного совета Александр Вельбивец во время сессии 3 февраля сказал, что скорее откажется от должности, чем изменит своей вере. Об этом он заявил, отвечая на вопрос депутата от ВО «Свобода» Владимира Зуенко, почему он поддерживает Украинскую Православную Церковь
 показать весь комментарий
 
 
В нашей стране нужно смотреть не на того, кого назначают, а на того, кто назначает. Вчитываться в биографии назначаемых даже не имеет смысла.
 показать весь комментарий
 
 
)) лысянскі не токо у городе есть, но уже берут власть и по области. ай да лысянка! кузница расстрельных командос!
 показать весь комментарий
 
 
Что-то могда этого ж**а мне не нравится!!!!! Разве рошеновский каголь кого-то может из нормальных назначить?!
 показать весь комментарий
 
 
Что бы такого украсть, что-бы стать патриотом Украины по максимуму..?
 показать весь комментарий
 
 
только шкурные интересы - акциз отмените, а коррупция и воровство евробляхеров устраивают
 показать весь комментарий
 
Щикаладные, объясните мне пожалуйста, зачем перед выборами надо было менять тупого, ленивого, но тихого идилта Ткаченка на точно такого же, но любящего устраивать срачи и скандалы дебила Вельбивця. В чем скрытый смысл???
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил главой Черкасской ОГА председателя облсовета Вельбивца
 
 
 
 
 
 вверх