 Наемники на Донбассе сожгли автомобиль российского военного, испытывая экспериментальное оружие из РФ, - разведка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Сообщается, что в начале ноября с территории России ввезены экспериментальные образцы зажигательных боеприпасов, которые применяются с помощью беспилотных летательных аппаратов.
"17 ноября, в результате неудачного испытания боевых возможностей этого оружия, загорелся российский беспилотный летательный аппарат и возник пожар, которым было уничтожено ценное военное имущество и личный автомобиль начальника разведки одного из соединений российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Наемники, которые привлекались к проведению испытаний, задержаны и взяты под стражу.
"Высокопоставленный российский офицер обвинил подчиненных в халатности и требует их наказания за уничтожение военного имущества и возмещение стоимости его собственного транспортного средства", - сообщают в ведомстве.
Да найдут они тебе авто, какое надо, такое и отожмут у даунбасят. Хочешь ауди, хочешь мерседес, а хочешь порш какой-нибудь.
Смысл - что рашка использует что хочет в лугандоне!
А реакция наших - кроме "плача" - никакая!
Не удивлюсь - если это "утка" что бы оправдать сгоревшие склады!
Тут тебе и беспилотники и специальные заряды.....
И хрен проверишь!
Может скоро "найдут" в схроне оружия и список активистов с вычеркнутыми Гондзюк, Владимира Дергилёва, Антона Черноморц и т.д......
Сидите на диване и пишите про "путин нападет" и то что наша армия - это кони и сабли!
- Толя, что же ты всю нашу работу пожёг?
- Я не нарочно. Эксперимент это был. На предмет рационализаторского предложения.