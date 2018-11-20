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 Наемники на Донбассе сожгли автомобиль российского военного, испытывая экспериментальное оружие из РФ, - разведка

Кремлевское командование скрыто усиливает боевые возможности соединений боевиков на Донбассе, в частности за счет их укомплектования новейшими образцами оружия, которые запрещены международным правом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Сообщается, что в начале ноября с территории России ввезены экспериментальные образцы зажигательных боеприпасов, которые применяются с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"17 ноября, в результате неудачного испытания боевых возможностей этого оружия, загорелся российский беспилотный летательный аппарат и возник пожар, которым было уничтожено ценное военное имущество и личный автомобиль начальника разведки одного из соединений российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Наемники, которые привлекались к проведению испытаний, задержаны и взяты под стражу.

"Высокопоставленный российский офицер обвинил подчиненных в халатности и требует их наказания за уничтожение военного имущества и возмещение стоимости его собственного транспортного средства", - сообщают в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3097851
 
   
 Топ комментарии
 
.....скажу МОСКАЛЯМ крамолу : ПИТЬ надо меньше (((((
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А как же самоидентификация нации?
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.....скажу МОСКАЛЯМ крамолу : ПИТЬ надо меньше (((((
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- Одумайтесь, одумайтесь, товарищ Тимофеев, прежде чем, понимаете, увидеть древнюю Москву - без санкции соответствующих органов! (с)
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Да ладно, бухало там не при чем. Скорее всего лишняя хромосома на скрепу давит, вот и результат. Если взять мировую статистику, то многие страны бухают больше, или как минимум столько же как на Срашке. Но такого количества дебилов на км² нигде в мире не найти. Только на Пендерации. И вообще, алкоголь в малых дозах, полезен в любых количествах. Найманці на Донбасі спалили автомобіль російського військового, випробовуючи експериментальну зброю з РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 531 Не даром адмирал Вернон мало известен, но все в мире знают грог.
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Обезьяну можно научить трюкам. А этих - никогда. Даже сахарок не поможет.
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Треба цукор у настоянку глоду макнути.
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.....я ПРЕДСТАВЛЯЮ какой мат стоял у ЭТОГО начальника, когда горела его машина )))))
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Теперь, если ему не возместят убытки, он возненавидит маладые риспублики в полном составе.
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.....может ЭТО украинские ХАКЕРЫ перенаправили цель их беспилотника ))))
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Вряд ли. Эти и сами неплохо справляются.
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Да есть маленько... Но все в допусках Роспотребнадзора, не превышает границ разрешенных этим роснепотребнадзором.
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Шо он требует?Их там нет!Какое военное имущество?Какой страны?Обиделся бедняга...
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Какой меркантильный, мелочный офицеришка попался.
Да найдут они тебе авто, какое надо, такое и отожмут у даунбасят. Хочешь ауди, хочешь мерседес, а хочешь порш какой-нибудь.
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Ну и кто заставлял ленивого начальника разведки подгонять свой личный автомобиль прямо к ценному военному имуществу? Оставил бы в 1,5 км, прошелся бы пешечком и все осталось бы целым, ну за исключением ценного военного ...))
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Да нас-ть на рашинскую машину!
Смысл - что рашка использует что хочет в лугандоне!
А реакция наших - кроме "плача" - никакая!
Не удивлюсь - если это "утка" что бы оправдать сгоревшие склады!
Тут тебе и беспилотники и специальные заряды.....
И хрен проверишь!
Может скоро "найдут" в схроне оружия и список активистов с вычеркнутыми Гондзюк, Владимира Дергилёва, Антона Черноморц и т.д......
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Как минимум, то что вы читаете эту новость, уже является реакцией. А что еще бы вам хотелось? Буденновских атак?
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Сразу видно тыловую крысу!
Сидите на диване и пишите про "путин нападет" и то что наша армия - это кони и сабли!
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що, бластер)) заглючив в кривих кацяпських руках?! Найманці на Донбасі спалили автомобіль російського військового, випробовуючи експериментальну зброю з РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 9739
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На Рахе что не сгорит, то утонет, а что не тонет то руководит страной.
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до чего дошёл там прагресс! раньше нада было целый вертолёт поднимать, шоб по журналюгам та машинам пальнуть, а тут всего один беспелотник и ихние в дамках!!! )
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Ну могют же рукожопі свинособаки щось доброго зробити, а ще стидаються...😕😕😕
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Найманці на Донбасі спалили автомобіль російського військового, випробовуючи експериментальну зброю з РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 2962
- Толя, что же ты всю нашу работу пожёг?
- Я не нарочно. Эксперимент это был. На предмет рационализаторского предложения.
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Наступного разу і рогатого спалить!!))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники на Донбассе сожгли автомобиль российского военного, испытывая экспериментальное оружие из РФ, - разведка
 
 
 
 
 
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