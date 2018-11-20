 Кабмин заложил в госбюджет 500 млн грн на доставку пенсий "Укрпочтой"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян написал на странице в Facebook.
"В проекте бюджета 2019 закладываются 500 млн грн для "Укрпочты", впервые за десятилетие. Эти деньги будут направлены исключительно на финансирование заработной платы почтальонов "последней мили". Таким образом, мы сможем обеспечить бесперебойную доставку пенсий и гарантировать сохранение рабочих мест и зарплат тем сотрудникам "Укрпочты", которые обеспечивают присутствие государства в мельчайших населенных пунктах Украины", – сообщил он.
Ранее гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в интервью газете "Урядовый курьер" заявил, что компания планирует оптимизировать сеть в селах и прекратить доставку пенсий, если тариф на ее доставку не будет изменен.
На это Премьер-министр Владимир Гройсман ответил: Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат.
Или КСД?
Fedex есть..... Надо же "заботится" и о пенсионерах вынужденных "страдать" за границей!
Т.е. огромные зп и премии менеджеров почты - никого не смущают. А за счет остальных налогоплательщиков давайте закроем дыры в бюджете Укрпочты!
Я уже объяснял неграмотным троллям вроде тебя - если вы гопота не знаете что такое сервер, то флаг тебе в ж-пу!
И не вам указывать откуда мне заходить в инет!
Никакого воображения!
И по каким мусоркам вас петя собирает?