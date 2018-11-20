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Все про:пенсия (1779) Укрпочта (106) Омелян (567)

 Кабмин заложил в госбюджет 500 млн грн на доставку пенсий "Укрпочтой"

Кабинет Министров предусмотрел выделение 500 миллионов гривен Пенсионному фонду Украины на возмещение расходов ПАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян написал на странице в Facebook.

"В проекте бюджета 2019 закладываются 500 млн грн для "Укрпочты", впервые за десятилетие. Эти деньги будут направлены исключительно на финансирование заработной платы почтальонов "последней мили". Таким образом, мы сможем обеспечить бесперебойную доставку пенсий и гарантировать сохранение рабочих мест и зарплат тем сотрудникам "Укрпочты", которые обеспечивают присутствие государства в мельчайших населенных пунктах Украины", – сообщил он.

Ранее гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в интервью газете "Урядовый курьер" заявил, что компания планирует оптимизировать сеть в селах и прекратить доставку пенсий, если тариф на ее доставку не будет изменен.

На это Премьер-министр Владимир Гройсман ответил: Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я обеспокоен заявлениями руководства "Укрпочты". В этой вакханалии с космическими зарплатами я поставлю точку, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3097849
 
 
 Топ комментарии
 
А Шо, с зарплатами рукАвАдітЄлЄй уже пАрЄшалі? Кабмин заложил в госбюджет 500 млн грн на доставку пенсий "Укрпочтой" - Цензор.НЕТ 3889 ТепЄрь с госбюджета выклянчили...
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лютый п№здец. в антимонопольный Гройсман не хочет обратиться? устроить тендер между разными почтами по доставке пенсий? Укрпочта тупо щас нагнула налогоплательщиков.
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А че не новой почтой?
Или КСД?
Fedex есть..... Надо же "заботится" и о пенсионерах вынужденных "страдать" за границей!

Т.е. огромные зп и премии менеджеров почты - никого не смущают. А за счет остальных налогоплательщиков давайте закроем дыры в бюджете Укрпочты!
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популізм штука дорога. Добре що Грося може турбуватись за пенсіонерів, за наш рахунок...
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А Шо, с зарплатами рукАвАдітЄлЄй уже пАрЄшалі? Кабмин заложил в госбюджет 500 млн грн на доставку пенсий "Укрпочтой" - Цензор.НЕТ 3889 ТепЄрь с госбюджета выклянчили...
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Ого. На таксі розвозити будуть? Раніше лісапета хватало.
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А че не новой почтой?
Или КСД?
Fedex есть..... Надо же "заботится" и о пенсионерах вынужденных "страдать" за границей!

Т.е. огромные зп и премии менеджеров почты - никого не смущают. А за счет остальных налогоплательщиков давайте закроем дыры в бюджете Укрпочты!
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о... та ты " Я тебя сука ватная точно переживу" как дезертир...лохматишь под сорока семью флагами по цензору...смотри копчик себе не обломай....
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Извини быдло ватное.
Я уже объяснял неграмотным троллям вроде тебя - если вы гопота не знаете что такое сервер, то флаг тебе в ж-пу!
И не вам указывать откуда мне заходить в инет!
Никакого воображения!
И по каким мусоркам вас петя собирает?
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а "Укрпочта" умнее евробляхеров...намекнула завуалировано и вопрос мгновенно решен....
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на самом деле нада писать так: ""а "Укрпочта" умнее контрабандистов"" и далее по тексту...
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41,6 мілліона в місяць, по 10 000 зарплати 4 160 листоношам, за 1-2 дні праці.
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лютый п№здец. в антимонопольный Гройсман не хочет обратиться? устроить тендер между разными почтами по доставке пенсий? Укрпочта тупо щас нагнула налогоплательщиков.
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До выборов хватит денег и хватит баловать пенсионеров за счет других....
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На утримання дармоїдів з ГПУ,НАБУ,САП,НАЗК - зменшити кошти.НЕ ЗАСЛУГОВУЮТЬ!
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Навіщо? Давайте їх просто ліквідуємо. Нехай йдуть по домах. Кому потрібні ці полуміри?
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Оно, наверное, очень доходно - госкорпорацию превращать в богадельню
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10% відсотків з цієї суми піде на річну зарплату смілянського, його замів та главбуга.
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зацените красоты игры- немножко трындежа в интернете и 500млн бюджетных денег в след. году растворятся в недрах укрпошты. причем как доставляли пенсию так и будут это делать
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Матч "Укрпочта - Кабмин" закончился победой Укрпочты. Счет 1 : 0. С победой тебя, скромный украинский миллионер Игорь Смилянский!
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Грося, сцука верни мої податки! Я проти їх витрачання на цю куйню!!!
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ага... для доставки пенсій 4.8млн пенсіонерів у решти 12млн здерли по 40.5рн з кожного пенсіонера!! отакий каламбур... А це ж функції ДЕРЖСТРАХУ а не пошти чи пенсійного фонда
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Да, блин, така зрада..... на радость мокше и доморощенным зрадофилитиков. И посты как из под копирки. Кабмін заклав до держбюджету 500 млн грн на доставку пенсій "Укрпоштою" - Цензор.НЕТ 7462
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин заложил в госбюджет 500 млн грн на доставку пенсий "Укрпочтой"
 
 
 
 
 
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