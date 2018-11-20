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Все про:Интерпол (426) Литва (1260)

 Если Интерпол возглавит россиянин Прокопчук, Литва незамедлительно рассмотрит возможность выхода из этой организации, - резолюция парламента

Литва будет вынуждена рассмотреть возможность выхода из Интерпола, если его главой будет избран представитель России Александр Прокопчук.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник литовский парламент.

"Если А. Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации", - говорится в принятой во вторник литовским сеймом резолюции.

За резолюцию проголосовали 88 депутатов, против - ни одного, семь воздержались.

В свою очередь МВД Литвы в своем заявлении подчеркивает, что Вильнюс будет стремиться к тому, чтобы главой Интерпола не был избран А.Прокопчук.

Ранее с предупреждением покинуть Интерпол выступила Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США призвали не назначать главой Интерпола российского генерала Прокопчука: "Это похоже на то, когда лисицу назначают ответственной за куриц"

Кроме А.Прокопчука на пост главы Интерпола претендует советник президента этой организации Ким Чонгчанг из Южной Кореи, ранее он занимал должность старшего вице-президента.

Возглавлявший ранее Интерпол Менг Хонгвей в октябре ушел в отставку после его ареста в Китае по подозрениям в коррупции.

А.Прокопчук занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. Начиная с 10 ноября 2016 года по настоящий момент, он является вице-президентом Интерпола.

Голосование по выборам президента Интерпола состоится в Дубае в среду, 21 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3097848
 
   
 Топ комментарии
 
Як пуйло борець з терроризмом
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Директор интерпола рассияни это как чикатило директор библиотеки Если Интерпол возглавит россиянин Прокопчук, Литва незамедлительно рассмотрит возможность выхода из этой организации, - резолюция парламента - Цензор.НЕТ 6610
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ЛЮБОЙ расеянин становится для мира ТОКСИЧНЫМ
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Директор интерпола рассияни это как чикатило директор библиотеки
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Или Джек Потрошитель - настоятель женского монастыря.
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Или, как рассеянин - борец за мир в Украине, на Кавказе, в Сирии....
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А що там наші "слуги народу"? Мовчать на всяк випадок?
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"Ранее с предупреждением покинуть Интерпол выступила Украина." Это в качестве инфы, а не порохоботства, шоколадности и т.д. Источник:https://censor.net.ua/n3097848"
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евробляхеры несут прямую угрозу стране, да, соя???

МИД признал, что постпред от Украины в ОБСЕ и на пост главы Интерпола от России - родные братья

Вот такая она гибридная война! У Климкина тоже рыло в русском пуху
В МИД Украины утверждают, что родственные связи постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука с кандидатом на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александром Прокопчуком, никак не повлияют на его работу. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД сообщает "Украинская правда".
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Два непримиримых идеологических врага.
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почти как ты... со своим вторым ником... раздвоение личности?
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знаю двух братьев - родом из Украины. Один переехал в рашку лет 15-20 назад.. очень давно в общем. Живет где-то в Задрыщенске, даже не в москве.
Так вот, в 2014 году этот "расеянин" истерил так что пипец: и "фОшисты-бандеровцы", и "хана вам, придем и всех поубиваем", и "нет такой нации и страны ент Украины". В общем - стандартный бред паРашаТВ.
Второй брат - ушел воевать в АТО летом 2014. Вернулся в конце 2015, был ранен. Все связи с тем "скрепоносным" он и его семья порвали еще весной 2014 года. Только их мать вроде как иногда по телефону общалась с "расеянином".. И то - до 2015 года.. потом и она перестала.

Но вся хохма в том, что этот "скрепоносец" ВДРУГ объявился весной 2018 года.. Типа "мышебратья, давайте все забудем - одна семья"... И тут же - "а как у вас насчет работы? мы бы хотели переехать в Украину жить" )))

п.с. насчет прокопчуков - х.з. Но как говорится - быт определяет сознание.
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Удивительны бывают случайности! Из многих миллионов россиян работу в Украине ищут десятки человек, из миллионов украинцев на ЦН пишут тоже десятки человек, так что вероятность того, чтоб пишущий лично знаком был с участниками такой драматической, но правдивой истории, составляет 0, 0000000000000011%, а вот ведь - случилось такое редкое совпадение!
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Он в данный момент является, И.О. и вице - президентом. Вот и повод.
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Согласна. Гейдрих повнушительнее выглядит Якщо Інтерпол очолить росіянин Прокопчук, Литва негайно розгляне можливість виходу з цієї організації, - резолюція парламенту - Цензор.НЕТ 5579
А если серьезно, занятная контора этот Интерпол. Не правда ли?
Ничему их история не учит.
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Шкода шо Бел Ладен на тому світі бо був би добрій шеф інтерпола ,а енерал -аншеф Прокопчук його замом
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Как там его братик в МИД Украины поживает? Все нормально?
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"Прокопчук, напоминает газета, последние два года занимал пост одного из четырех вице-президентов Интерпола. До этого у него была долгая и, по всей видимости, плодотворная карьера в российском МВД, за что в 2011 году он получил звание генерал-майора.
Выборы нового главы должны состояться уже 21 ноября, и официально на пост пока претендуют всего два кандидата. Не называя конкретных источников, Times указывает, что Прокопчук, по мнению официального Лондона, "практически неостановим".
"По словам сотрудника Уайтхолла, британские власти сочли, что Прокопчук выиграет [этот пост] и что нет никакого смысла в том, чтобы пытаться его остановить. О том, что Прокопчук является однозначным фаворитом, сообщил и источник, близкий к Интерполу"
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Я так и не понял, почему он фаворит-то? Кто там в Интерполе его так возлюбил??
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Вопросы к Таймс лучше адресовать. Фаворит он наверное потому, что уже давно вице-глава Интерпола и хорошо себя зарекомендовал, а что из страны-агрессора, так кто же не агрессор? Все бомбят кого то, если силы есть, вон США каждый год две три войны по всему миру ведут и ничего. Мировое сообщество вовсе не так смотрит на РФ и наших революционеров, как те революционеры на РФ и на себя.
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Ну шо за фамильярности-росиянин...Просто,если свинособака станет....
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То есть, то что этот персонаж уже два года как вице-президент - никого не смущал?
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Мой прогноз - два варианта событий. Первый - россиянина не выберут. Второй - все-таки выберут, но страны, так громко кричащие о возможном выходе из Интерпола, замолкнуть в тряпочку. Или начнут блеять "ну мы только обещали рассмотреть. Вот рассмотрели - и решили не выходить". Как с Трампом было, когда некоторые потом Фейсбук свой чистили)))
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Очень приятно, Свинорус. Меня зовут Екатерина
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Хорошо. Пусть будет, - свинорус екатерина. (самка кацапа).
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Якщо Інтерпол очолить росіянин Прокопчук, Литва негайно розгляне можливість виходу з цієї організації, - резолюція парламенту - Цензор.НЕТ 4957

Младший брат Александра Васильевича Прокопчука, генерал-майора российской полиции, претендующего на пост главы Интерпола, оказался высокопоставленным украинцем, возглавляющим постпредство Украины при международных организациях в Вене.
Как пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники, украинец Игорь Васильевич Прокопчук занимает этот пост уже 8,5 лет, а в целом находится в заграничной командировке 10,5 лет. До своего назначения в Вену он был послом Украины в Литве.
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одной Литвой это наверняка не обойдется
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсли Интерпол возглавит россиянин Прокопчук, Литва незамедлительно рассмотрит возможность выхода из этой организации, - резолюция парламента
 
 
 
 
 
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