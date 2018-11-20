 Если Интерпол возглавит россиянин Прокопчук, Литва незамедлительно рассмотрит возможность выхода из этой организации, - резолюция парламента

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник литовский парламент.
"Если А. Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации", - говорится в принятой во вторник литовским сеймом резолюции.
За резолюцию проголосовали 88 депутатов, против - ни одного, семь воздержались.
В свою очередь МВД Литвы в своем заявлении подчеркивает, что Вильнюс будет стремиться к тому, чтобы главой Интерпола не был избран А.Прокопчук.
Ранее с предупреждением покинуть Интерпол выступила Украина.
Кроме А.Прокопчука на пост главы Интерпола претендует советник президента этой организации Ким Чонгчанг из Южной Кореи, ранее он занимал должность старшего вице-президента.
Возглавлявший ранее Интерпол Менг Хонгвей в октябре ушел в отставку после его ареста в Китае по подозрениям в коррупции.
А.Прокопчук занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. Начиная с 10 ноября 2016 года по настоящий момент, он является вице-президентом Интерпола.
Голосование по выборам президента Интерпола состоится в Дубае в среду, 21 ноября.
МИД признал, что постпред от Украины в ОБСЕ и на пост главы Интерпола от России - родные братья
Вот такая она гибридная война! У Климкина тоже рыло в русском пуху
В МИД Украины утверждают, что родственные связи постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука с кандидатом на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александром Прокопчуком, никак не повлияют на его работу. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД сообщает "Украинская правда".
Так вот, в 2014 году этот "расеянин" истерил так что пипец: и "фОшисты-бандеровцы", и "хана вам, придем и всех поубиваем", и "нет такой нации и страны ент Украины". В общем - стандартный бред паРашаТВ.
Второй брат - ушел воевать в АТО летом 2014. Вернулся в конце 2015, был ранен. Все связи с тем "скрепоносным" он и его семья порвали еще весной 2014 года. Только их мать вроде как иногда по телефону общалась с "расеянином".. И то - до 2015 года.. потом и она перестала.
Но вся хохма в том, что этот "скрепоносец" ВДРУГ объявился весной 2018 года.. Типа "мышебратья, давайте все забудем - одна семья"... И тут же - "а как у вас насчет работы? мы бы хотели переехать в Украину жить" )))
п.с. насчет прокопчуков - х.з. Но как говорится - быт определяет сознание.
А если серьезно, занятная контора этот Интерпол. Не правда ли?
Ничему их история не учит.
Выборы нового главы должны состояться уже 21 ноября, и официально на пост пока претендуют всего два кандидата. Не называя конкретных источников, Times указывает, что Прокопчук, по мнению официального Лондона, "практически неостановим".
"По словам сотрудника Уайтхолла, британские власти сочли, что Прокопчук выиграет [этот пост] и что нет никакого смысла в том, чтобы пытаться его остановить. О том, что Прокопчук является однозначным фаворитом, сообщил и источник, близкий к Интерполу"
Младший брат Александра Васильевича Прокопчука, генерал-майора российской полиции, претендующего на пост главы Интерпола, оказался высокопоставленным украинцем, возглавляющим постпредство Украины при международных организациях в Вене.
Как пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники, украинец Игорь Васильевич Прокопчук занимает этот пост уже 8,5 лет, а в целом находится в заграничной командировке 10,5 лет. До своего назначения в Вену он был послом Украины в Литве.