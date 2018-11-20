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 Пашинский: Действиями на Азовском море Россия заставляет западный мир становиться союзниками Украины

Российские провокации на Азовском море могут остановить международные суды, усиление Украиной своего присутствия в наших водах и военные учения. Более того, каждое действие РФ на этом море добавляет Украине союзников через наших западных партнеров.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе депутата.

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"Мы сами в свое время ограничили Азовское море (договором о дружбе между Украиной и РФ, - ред), фактически сейчас это внутреннее море Украины и Росийской Федерации. Сейчас Россия злоупотребляет своим правом, поскольку есть десятки случаев задержаний (торговых, рыболовецких судов - ред.), Это все имеет признаки экономической блокады ", - заявил Пашинский.

"Уже были заседание СНБО, мы обратились в международные органы, мы собираем заявления капитанов (задержанных судов, - ред.) и другие факты, необходимые для защиты наших экономических интересов в Азовском море", - добавил председатель комитета по нацбезопасности.

"Более того, я приветствую решение Президента, Генерального штаба, которым из Одессы в Мариуполь перебазировали наши боевые корабли. Это был очень знаковый момент, сейчас Украина наращивает свое присутствие в водах Азовского моря. Мы проводим учения. Думаю, через некоторое время мы сможем защитить не только юридически, но и физически ", - подчеркнул нардеп.

Прокомментировал Сергей Пашинский и призыв МИД Великобритании к России прекратить задерживать и препятствовать доступу судов в Азовское море после того, как этот вопрос накануне обсудили в Совете по иностранным делам ЕС.

"С каждым днем ​​вся Европа, западный мир и вся цивилизация понимает, что Россия - это просто агрессор, который плевал на все международные нормы и с каждым днем ​​союзников у нас все больше и больше, что добавляет оптимизма", - резюмировал нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3097847
 
 
 Топ комментарии
 
Пушинский и пистоль...Опять,этот придурок,подал в суд на чувака,которому прострелил ногу.А стрелял он в безоружного,из огнестрела,только потому,что ему помешали.Ах да у жертвы в руках была бутылка пива,что Пашинский расценил,как угрозу своей жизни.Вообще неадекват.Интересно,какой у него диагноз?
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Ага, докерам Бердянска и Мариуполя расскажи.
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годик подождали, пока всё уляжется и забудется и завели дело на Химикуса.
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Ага, докерам Бердянска и Мариуполя расскажи.
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Пушинский и пистоль...Опять,этот придурок,подал в суд на чувака,которому прострелил ногу.А стрелял он в безоружного,из огнестрела,только потому,что ему помешали.Ах да у жертвы в руках была бутылка пива,что Пашинский расценил,как угрозу своей жизни.Вообще неадекват.Интересно,какой у него диагноз?
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годик подождали, пока всё уляжется и забудется и завели дело на Химикуса.
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Чего же годик.Они первый раз завели дело пока Химикус ещё б больнице лежал.Потом вроде попустили.А тут на прошлой неделе,Пушинский снова о Химикусе вспомнил и опять подал в суд.Наверное осеннее обострение...Реально,бешенная обезьяна.Этот безумный взгля,да ещё увеличенный линзами.Он бы как родной смотрелся бы в среде Ордловских орков.
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а я думав там танічка більш нарушена..а ні......є конкурент
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Да, уже давно караваны союзников прорываются в Мариуполь через заслоны российских подлодок, под бомбежками и торпедными атаками, привозя тысячи танков и самолетов, миллионы тонн снарядов, чтоб было чему взрываться в Ичне, Балаклее и Калиновке.
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А дії депутатів в ВР з "драконівським" законом розмитнення змушують власників євроблях протестувати.Ви присягались - служити народу України,а не обдирати його до нитки.
Чим новіша машина,тим більший митний збір,а не навпаки. Пашинський: Діями на Азовському морі Росія змушує західний світ ставати союзниками України - Цензор.НЕТ 3013
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Картавый любит повторять - "все равны перед законом", а пашинский - "но кто-то ровнее"... 😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПашинский: Действиями на Азовском море Россия заставляет западный мир становиться союзниками Украины
 
 
 
 
 
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