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 Политика Украины
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Все про:Бойко (743) ВР (22447) Левочкин (528) Новинский (330) оппозиционный блок (312)

 Новинский: Бойко и Левочкина исключили из фракции "за предательство интересов"

Народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из фракции "Оппозиционного блока" за предательство интересов и сотрудничество с властью.

Об этом сегодня на брифинге в Верховной Раде заявил народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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"Сопредседателем нашей фракции Юрием Бойко было подписано соглашение о сотрудничестве и о создании так называемой платформы "За життя - Оппозиционная платформа" вместе с Вадимом Рабиновичем, на которое он, Бойко, не имел абсолютно никаких оснований. У него не было полномочий. Ему никаких полномочий не давал ни политсовет нашей партии, ни съезд", - сказал он.

Как сообщил политик, этот вопрос был рассмотрен сегодня на заседании его фракции. И фракция большинством голосов – 22 человека – не поддержала Юрия Бойко в его действиях.

"Так же фракция обратилась к политсовету нашей партии с требованием как можно быстрее созвать съезд с обсуждением этих вопросов и ситуации в партии. За то, что Юрий Бойко и Сергей Левочкин нарушили устав, за сотрудничество с властью и за предательство интересов наших избирателей они были исключены из нашей фракции", - отметил Новинский и добавил, что с сегодняшнего дня Бойко и Левочкин не являются членами фракции "Оппозиционный блок".

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Политик также опровергнул информацию о том, что Бойко и Левочкин сами подали заявление. Новинский утверждает, что они были исключены решением политсовета.

Отвечая на вопрос журналистов "За кем останется бренд "Оппозиционного Блока", Новинский ответил: "Бренд "Оппозиционного Блока" останется за десятками тысяч членов партии "Оппозиционный Блок". Ни о каком расколе в партии не может идти речь".

Источник: https://censor.net.ua/n3097843
 
   
 Топ комментарии
 
Исключать из фракции Рыгов нужно по процедуре как Чечетова... Новинский: Бойко и Левочкина исключили из фракции "за предательство интересов" - Цензор.НЕТ 6900
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Предательство интересов предателей Украины?
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Прізвище Новінський (Малхасян) звучить як вирок суду.
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Исключать из фракции Рыгов нужно по процедуре как Чечетова...
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Т.е. вАпрос решить раз и навсегда, Шо бы назад не прАсился?
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Головне дуже "економна" : немає витрат на ковдри, адвокатів, суддів, прокурорів, службу підтримки.(тітушки)..Цей "досвід" невдовзі багатьом "елітним" пригодиться....
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Так мы тебе, урод бородатый, и поверили. Свою Жульку вы тоже в список санкционный включили, чтобы из-под удара вывести и отбелить перед выборами. Со здраво мыслящими людьми этот финт не проканает.
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так в них електорат явно не здовомислячі українці...на них й розраховано
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оппоблок с этим нарциссом выручит (при беззубости наших правоохранителей) лишь радикализация событий в районе Почаевской Лавры...
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Типа многАхАдовАчка по хуйловски, мол лохторат развести нАдА
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А чё их исключили? Бойко наваром от вышек, с кем то из крепеньких, не поделился? Новинский: Бойко и Левочкина исключили из фракции "за предательство интересов" - Цензор.НЕТ 4581
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Предательство интересов предателей Украины?
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Не позорьтесь.
Избиратели рыгов Юлю ненавидят еще больше, чем ее ненавилит соевый электорат и вам это хорошо известно.
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Неужели пошли на сделку с прокуратурой?
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Это трюк Хуйла цель которого вызвать широкое доверие народа к Бойку и Левочкину .На кого рассчитан этот дешёвыый кремлевский понт не трудно и догадаться даже школьникам... Новинский: Бойко и Левочкина исключили из фракции "за предательство интересов" - Цензор.НЕТ 5036
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Порошенко пляшет под дудку кремлёвского гнома. И реванш рыгов давно состоялся
Новинский: Бойко и Левочкина исключили из фракции "за предательство интересов" - Цензор.НЕТ 155
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Мураев открыл новый телеканал "Наш". Бабло кремлевское широкими репками пошло в Украину. Новинський: Бойка і Льовочкіна виключили з фракції "за зраду інтересів" - Цензор.НЕТ 9613
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Для маскировки перед выборами - я не я и хата не моя.
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вот что значит крепкая УКРАИНА , супостаты исчезнут как РОСА на СОНЦИ !!
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зрадництво ригоанальних інтересів - це коли розстрілюють на полюванні у харківських лісах.
"Бренд "Оппозиционного Блока" - розсмішив.
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УКРАИНА богатая по ОПРЕДЕЛЕНИЮ страна , ее НАРОД просто грабили (((((
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Православный адепт рАссЕйскогА мира!Изгнал из своей секты жопоблоковцев,двух жопоблоковцев за внимание:-"сотрудничество с властью и предательстве интересов!"ДЫк,дяденька,Вы жеж по жизне все как один,сотрудничали с властью,а интересы страны за счёт которой живёте,Вы всем своим кодлом придаёте изо дня в день!Дядька,в чём проблема?Вы же мрази жопоблоковские живёте,этим предательством...
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Новинський: Бойка і Льовочкіна виключили з фракції "за зраду інтересів" - Цензор.НЕТ 7849исключение этих му"аков из их сракции- это чистой воды фикция. они сейчас будут показывать себя патриотами Украины, а ближе к выборам вообще будут ходить в вышиванках ... нельзя верить этим кремлёвским шлюхам! а бойко пусть вернет в казну деньги за вышки...
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Кто патриоты родины,жопоблоковцы?А у них есть Родина?
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А може вони потайки у Правий сектор, або в Національний корпус вступили?
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....я жду Томос для Украины и тогда процесс ПОБЕДЫ пойдет быстрее !!!
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а что лично ты сделал для перехода общин в единую украинскую церковь? Мало ждать, нужно с людьми работать в "поле".
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А хто тобі В,Новинський давав повноваження просити Константинополь про відмову надання томосу Україні???
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Ну то что последние четыре года у нас не было фактично реальной оппозиции, это - факт.
А не мешало бы нынешнюю украинскую "власть" судить за ихние преступления против Украины. Та заодно и предыдущую.
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Сивина в бороду, біс в ребро ...Новинському в додаток до виключення обидвох розкольників з фракції, добре було б ще і відлучити цих єретиків від секти РПЦ..😏😏😏
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовинский: Бойко и Левочкина исключили из фракции "за предательство интересов"
 
 
 
 
 
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