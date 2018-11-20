 Новинский: Бойко и Левочкина исключили из фракции "за предательство интересов"

Об этом сегодня на брифинге в Верховной Раде заявил народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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"Сопредседателем нашей фракции Юрием Бойко было подписано соглашение о сотрудничестве и о создании так называемой платформы "За життя - Оппозиционная платформа" вместе с Вадимом Рабиновичем, на которое он, Бойко, не имел абсолютно никаких оснований. У него не было полномочий. Ему никаких полномочий не давал ни политсовет нашей партии, ни съезд", - сказал он.

Как сообщил политик, этот вопрос был рассмотрен сегодня на заседании его фракции. И фракция большинством голосов – 22 человека – не поддержала Юрия Бойко в его действиях.

"Так же фракция обратилась к политсовету нашей партии с требованием как можно быстрее созвать съезд с обсуждением этих вопросов и ситуации в партии. За то, что Юрий Бойко и Сергей Левочкин нарушили устав, за сотрудничество с властью и за предательство интересов наших избирателей они были исключены из нашей фракции", - отметил Новинский и добавил, что с сегодняшнего дня Бойко и Левочкин не являются членами фракции "Оппозиционный блок".

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Политик также опровергнул информацию о том, что Бойко и Левочкин сами подали заявление. Новинский утверждает, что они были исключены решением политсовета.

Отвечая на вопрос журналистов "За кем останется бренд "Оппозиционного Блока", Новинский ответил: "Бренд "Оппозиционного Блока" останется за десятками тысяч членов партии "Оппозиционный Блок". Ни о каком расколе в партии не может идти речь".