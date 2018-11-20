 Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на платформу для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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Наибольшее количество аварий без страховок за полтора года было зафиксировано в Киеве и Киевской области – 21 155 случаев, на втором месте Одесская (8 414) и Харьковская области (5 002). Наименьшее количество аварий произошло в Луганской области (410), затем идет Кировоградская (590) и Тернопольская области – 852.

Отсутствие страхового полиса грозит водителю штрафом от 425 до 850 гривен. А в случае ДТП по его вине с водителем, который имеет страховку, пострадавшему выплачивается компенсация расходов из фонда МТСБУ. Однако не застрахованный водитель все равно должен возместить МТСБУ деньги, которые оно потратило на потерпевшего, плюс штраф за отсутствие страховки.

"Количество выплат пострадавшим с фонда МТСБУ неуклонно растет. Только за 8 месяцев 2018 года зафиксировано 2549 страховых случаев по вине не застрахованного водителя. Сумма выплат по ним составила 81,7 млн грн. По результатам 2017 года сумма выплат МТСБУ за ущерб по вине незастрахованных водителей составила 96,3 млн грн", - комментирует пресс-служба МТСБУ.

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Напомним, в 2018 году в Украине упростили оформление автогражданки. Теперь страховку можно оформить онлайн – для этого владелец авто должен внести сведения в информационно-телекоммуникационную систему страховщика.