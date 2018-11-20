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 Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля

За десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. При этом в каждом третьем ДТП в Украине один из водителей оказывается без автостраховки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на платформу для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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Наибольшее количество аварий без страховок за полтора года было зафиксировано в Киеве и Киевской области – 21 155 случаев, на втором месте Одесская (8 414) и Харьковская области (5 002). Наименьшее количество аварий произошло в Луганской области (410), затем идет Кировоградская (590) и Тернопольская области – 852.

Отсутствие страхового полиса грозит водителю штрафом от 425 до 850 гривен. А в случае ДТП по его вине с водителем, который имеет страховку, пострадавшему выплачивается компенсация расходов из фонда МТСБУ. Однако не застрахованный водитель все равно должен возместить МТСБУ деньги, которые оно потратило на потерпевшего, плюс штраф за отсутствие страховки.

"Количество выплат пострадавшим с фонда МТСБУ неуклонно растет. Только за 8 месяцев 2018 года зафиксировано 2549 страховых случаев по вине не застрахованного водителя. Сумма выплат по ним составила 81,7 млн грн. По результатам 2017 года сумма выплат МТСБУ за ущерб по вине незастрахованных водителей составила 96,3 млн грн", - комментирует пресс-служба МТСБУ.

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Напомним, в 2018 году в Украине упростили оформление автогражданки. Теперь страховку можно оформить онлайн – для этого владелец авто должен внести сведения в информационно-телекоммуникационную систему страховщика.

Источник: https://censor.net.ua/n3097840
 
 
 Топ комментарии
 
зубажилым евробляхерам на страховку не хватает 700 грн. завтра ещё чего-нить перекроют и будут требовать страховку па-пицят, а потом па-пяць.
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Два из трех ДТП совершает водитель застрахованного? Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля - Цензор.НЕТ 958
Долой страховки! Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля - Цензор.НЕТ 4990
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Хм... И сколько бляхеров из этих не застрахованных? Готов поспорить, что больше половины.
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Хм... И сколько бляхеров из этих не застрахованных? Готов поспорить, что больше половины.
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зубажилым евробляхерам на страховку не хватает 700 грн. завтра ещё чего-нить перекроют и будут требовать страховку па-пицят, а потом па-пяць.
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Можешь и не сомневаться что у 90% бляхеров страховки нет.
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Два из трех ДТП совершает водитель застрахованного? Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля - Цензор.НЕТ 958
Долой страховки! Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля - Цензор.НЕТ 4990
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-- У тебя рыбки есть?

-- Нет.

-- Значит ты 3.14дорас.

(с) анекдот про логику.
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Все равно выплаты по страховке добиться не реально.
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Реально, особенно если страховался с прямой выплатой. В этом случае тебе платит та страховая в которой ты страховался, а не подзаборка в которой застрахован виновник. Но, выплатят в лучшем случае половину от реального ущерба т.к. украинское законодательство позволяет им играться с так называемым коэффициентом износа, из-за чего попадая в ДТП на 6-10 летнем авто ты получишь только 40% компенсации от стоимости ремонта.
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але ще є нюанс- ЦК України, де винуватець зобовязаний відшкодувати заподіяну шкоду в повному обсязі (автомобіль - це джерело підвищеної небезпеки)
просто наші люди мало знають свої права, або взагалі не знають(

а страхова грається зі зносом, бо проводить відновлювальний ремонт автомобіля (тобто доводить його до попереднього стану на момент дтп)

а наші ж люди на 10 річну машину хочуть обовязково нову дверку й бажано гроші на руки, а не на СТО
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Вообще украинское ОСАГО вообще больше похоже на лохотрон. Надо принять закон запрещающий страховым играть с коэффициентами. Сейчас в случае ДТП если твоему авто 10 лет ты не получишь от страховой практически ничего т.к. они насчитают коэффициент износа 90% (хотя какой износ у пластикового бампера..) и заплатят даже эти 10% через пол года когда за эти деньги можно будет купить только пирожок. Выплата должна быть равна стоимости восстановления ущерба от ДТП, тогда эта страховка будет страховкой, а не пустым звуком как сейчас.
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кофіцієнт зносу не може перевищувати 0, 7 (70%)
й як я вже писав вище - завжди є ЦКУ в поміч)
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Хочет сказать, что если застрахует, то аварий не совершит. Идиотизм, Страховка на аварийность не влияет, мозги иметь надо. Но отморозкам все это пофигу, были бы бабки.
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Чел, вырежь ремни у себя в авто. Они же все равно не помешают совершить аварию.
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Не, оставлю, таких как ты вешать на чем то надо. Че ты доеб...... ся до ремней? Тут вопрос о страховке. ВРОДЕ НА БАРАНА НЕ ПОХОЖ, грамматику одолел. Я сорок лет проехал без ремней и живой.
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Так я и говорю - отрежь ремни, зачем они тебе если за 40 лет не пригодились? И страховку по той же причине не покупай. А если что случится, то продашь почку, ну либо бросишь бляху и сбежишь (если ты бляхер).
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Таких як ти хоч рімнями обв"яжи хоч світло серед дня повключай хоч у спортлото застрахуй, а клепки небуло й небуде. Кожну третю ДТП в Україні скоює водій незастрахованого автомобіля - Цензор.НЕТ 7887
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Что это за звук из под шконки? А, это очередной бляхер кукарекает. Ничего нового, проходим мимо.
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Не настолько я дебил что бы выбросить деньги и ездить на практически чужой машине.Это что касается очередного бляхера. А вот ремни помогают при дтп при летальном исходе будешь сидеть как живой. Свет днем тоже очень помогает показать что ездим со светом как в европе а живем в жопе.А со страховкой, когда будешь оформлять ущерб -поймешь какой ты лох. Кожну третю ДТП в Україні скоює водій незастрахованого автомобіля - Цензор.НЕТ 6915
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Страховка не для предотвращения аварии, а для компенсации ущерба нанесенного ей.
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Не путайте людей.
Автостраховка (страхование автомобиля) и автоцивилка (страхование гражданской ответственности водителя) это разные вещи.
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Второе всего лишь разновидность первой. причем зачастую продается в одном пакете КАСКО+ОСАГО.
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Совсем нет.
Это разные виды страхования.
Страхування транспортних засобів (також автострахування) - вид страхування для легкових автомобілів, вантажівок та інших транспортних засобів, що повинен захистити майнові інтереси автовласника, пов'язані з витратами на відновлення транспортного засобу після аварії, поломки чи купівлю нового авто після угону.

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних
транспортних засобів
Цей Закон регулює відносини у сфері обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів (далі - обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності) і спрямований на забезпечення відшкодування
шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну потерпілих при
експлуатації наземних транспортних засобів на території України.
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В статье речь конкретно об ОСАГО, с чего ты сюда начал КАСКО приплетать я вообще не понял. Ты сам путаешься.
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Название статьи прочти!!!!
Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля
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Під страхуванням каско розуміється тільки страхування самих транспортних засобів і воно не включає в себе страхування відповідальності перед третіми особами, страхування водія та пасажирів, майна (страхування карго), що перевозиться у автомобілі.
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Еще раз для жирафов - страховый в большинстве случаев включают осаго в пакетное предложение по каско бонусом.
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Как говорил Добкин "Статья по дебильному написана".
Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля

За десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. При этом в каждом третьем ДТП в Украине один из водителей оказывается без автостраховки. Источник: https://censor.net.ua/n3097840

Отдельно для жирафов.
То, что страховая впаривает два разных страховых продукта в одном пакете не говорит о том, что эти продукты одно и тоже.

Эти страховые продукты можно купить по отдельности, и регулируются они разными законами.
Ответственности за отсутствие страховки автомобиля нет. Но есть ответственность за отсутствие страховки гражданской ответственности.
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Тоб то два перших зчиняють застраховані і лише третє не застраховоний. Тоді навіщо взагалі страхувати, щоб першим здійснити дтп? Кожну третю ДТП в Україні скоює водій незастрахованого автомобіля - Цензор.НЕТ 9795
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Что бы потом не бегать и не переписывать хату на тещу в случае ДТП что бы компенсировать нанесенный ущерб. Хотя это не про украинские страховки, они все равно реальный ущерб не покрывают, а значит есть риск гражданского иска.
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Єдина (перевага) від страховки, це та що не оштрафують за її відсутність більше нічого.А примусова автоцивілка це одна з схем викачки гршей з українців а страхові компанії не несуть ніякої відповідальності за не виплату в разі дтп.
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Частично они все таки выплачивают, это по личному опыту. Один раз получил 60% от суммы ущерба, второй раз 40% (на разных авто). Но законы надо менять что бы страховые не уходили от полной компенсации ущерба ссылаясь на износ авто.
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Вот видишь ты оказывается уже сталкивался и понял.А мне за 40 лет водительского опыта не приходилось но я и так знаю что все страховые компании в Украине это разводняк. В хорошее принудительно не загоняют и не рекламируют. А в нашей стране нас как скот загоняют в стойло что бы покупали только запорожцы по цене хорошей инолмарки и из под на8гайки оформляли цивилку за котороуцю нгикто не ненсет ответственности кроме тебя, если не оформишь.
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Да выплачивают, иногда с большой задержкой и то из-за суда, в котором может все затянуться. Если авто не новое и не дорогое, то на разборке вполне можно все найти за те деньги что дают и самому поменять, по крайней мере так было несколько лет назад.
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