 Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на платформу для работы с открытыми данными "Опендатабот".
Наибольшее количество аварий без страховок за полтора года было зафиксировано в Киеве и Киевской области – 21 155 случаев, на втором месте Одесская (8 414) и Харьковская области (5 002). Наименьшее количество аварий произошло в Луганской области (410), затем идет Кировоградская (590) и Тернопольская области – 852.
Отсутствие страхового полиса грозит водителю штрафом от 425 до 850 гривен. А в случае ДТП по его вине с водителем, который имеет страховку, пострадавшему выплачивается компенсация расходов из фонда МТСБУ. Однако не застрахованный водитель все равно должен возместить МТСБУ деньги, которые оно потратило на потерпевшего, плюс штраф за отсутствие страховки.
"Количество выплат пострадавшим с фонда МТСБУ неуклонно растет. Только за 8 месяцев 2018 года зафиксировано 2549 страховых случаев по вине не застрахованного водителя. Сумма выплат по ним составила 81,7 млн грн. По результатам 2017 года сумма выплат МТСБУ за ущерб по вине незастрахованных водителей составила 96,3 млн грн", - комментирует пресс-служба МТСБУ.
Напомним, в 2018 году в Украине упростили оформление автогражданки. Теперь страховку можно оформить онлайн – для этого владелец авто должен внести сведения в информационно-телекоммуникационную систему страховщика.
Долой страховки!
-- Нет.
-- Значит ты 3.14дорас.
(с) анекдот про логику.
просто наші люди мало знають свої права, або взагалі не знають(
а страхова грається зі зносом, бо проводить відновлювальний ремонт автомобіля (тобто доводить його до попереднього стану на момент дтп)
а наші ж люди на 10 річну машину хочуть обовязково нову дверку й бажано гроші на руки, а не на СТО
й як я вже писав вище - завжди є ЦКУ в поміч)
Автостраховка (страхование автомобиля) и автоцивилка (страхование гражданской ответственности водителя) это разные вещи.
Это разные виды страхования.
Страхування транспортних засобів (також автострахування) - вид страхування для легкових автомобілів, вантажівок та інших транспортних засобів, що повинен захистити майнові інтереси автовласника, пов'язані з витратами на відновлення транспортного засобу після аварії, поломки чи купівлю нового авто після угону.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних
транспортних засобів
Цей Закон регулює відносини у сфері обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів (далі - обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності) і спрямований на забезпечення відшкодування
шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну потерпілих при
експлуатації наземних транспортних засобів на території України.
Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля
Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля
За десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. При этом в каждом третьем ДТП в Украине один из водителей оказывается без автостраховки. Источник: https://censor.net.ua/n3097840
Отдельно для жирафов.
То, что страховая впаривает два разных страховых продукта в одном пакете не говорит о том, что эти продукты одно и тоже.
Эти страховые продукты можно купить по отдельности, и регулируются они разными законами.
Ответственности за отсутствие страховки автомобиля нет. Но есть ответственность за отсутствие страховки гражданской ответственности.