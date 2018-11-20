 "Я не понимаю такую позицию", - Холодницкий об отказе Рады лишить Березкина неприкосновенности

Об этом он рассказал в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Я не понимаю такую позицию (отказ Верховной Рады дать согласие на привлечение Березкина к уголовной ответственности. - Ред.). Фактически сейчас следствие будет заблокировано, ведь нет согласия на привлечение к уголовной ответственности. Такая ситуация у нас уже не первый раз", - заявил Холодницкий.
Он также отметил, что "в одиночку каждый депутат за снятие неприкосновенности, а все вместе - против".
"По моему глубокому убеждению, здесь вопрос не юридический, а чисто политического характера", - сказал Холодницкий.
Дякувати їм потрібно, що не дали "злочинній владі" познущатися над порядною людиною.😕😕😕
А-ну сравни тех шо перечислил со своими "панамскими патриотами" :
Шкода що ти ще не виклав полум'яний виступ Власенка з цього питання. О то ж була б бімба...😕
Депутаты боятся, что по одиночке их всех легко пересажают, вот и сомкнули ряды.
Ведь, если б сложить сумму, которую они сообща украли или одолжили у государства, то те, кто называет Украину беднейшей страной Европы, просто ох#ели бы.