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 Политика Украины
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Все про:ВР (22447) неприкосновенность (874) Холодницкий (571) Березкин Станислав (8)

 "Я не понимаю такую позицию", - Холодницкий об отказе Рады лишить Березкина неприкосновенности

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает отказ Верховной Рады лишить неприкосновенности нардепа Станислава Березкина политическим решением.

Об этом он рассказал в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Я не понимаю такую позицию (отказ Верховной Рады дать согласие на привлечение Березкина к уголовной ответственности. - Ред.). Фактически сейчас следствие будет заблокировано, ведь нет согласия на привлечение к уголовной ответственности. Такая ситуация у нас уже не первый раз", - заявил Холодницкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВР не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина. ВИДЕО

Он также отметил, что "в одиночку каждый депутат за снятие неприкосновенности, а все вместе - против".

"По моему глубокому убеждению, здесь вопрос не юридический, а чисто политического характера", - сказал Холодницкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Представление Генпрокурора о задержании и аресте нардепа Березкина является необоснованным, - Регламентный комитет ВР. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3097838
 
   
 Топ комментарии
 
Так многих уже лишали и что? Где решения судов, где сроки? А имитировать кипучую деятельность можно и за меньшую зарплату, и не с такими розовыми щеками...
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А что тут не поняно,питэр шоколадный не дал команду большинству !
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чувак столько украл, поделился с кем надо, а холодницкий не понимает
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Так многих уже лишали и что? Где решения судов, где сроки? А имитировать кипучую деятельность можно и за меньшую зарплату, и не с такими розовыми щеками...
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Конечно не понимаешь, вот если бы ты украл пол миллиарда долларов...))) понял бы...
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Тоже не помогает, у китайцев спроси...
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ПРотив коррупции очень поможет массовая компьютеризация всего и везде! Никаких тет-а-тет с чиновником! Нажал на компе дома и жди свой очереди и по другому никак!
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И как это помогло в Китае? Всё так же воруют и взятки берут. Просто отлавливать стало труднее, маскируются лучше. Только с 2013 по 2017 наказали около 1,34 млн чиновников, уличенных в коррупции. И это заметьте............ после почти полувека расстрелов и лагерей.
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А що не зрозумілого в результатах голосування? Досить було послухати виступи "народних депутатів" і подивитися, хто проголосував проти притягнення злодія і афериста до кримінальної відповідальності - жопоблок, жюлькоблок і вільні радикали.
Дякувати їм потрібно, що не дали "злочинній владі" познущатися над порядною людиною.😕😕😕
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Ну значит коалиции нет. А виновата в этом конечно Юлька... Свиноботы, такие свиноботы... "Я не розумію такої позиції", - Холодницький про відмову Ради позбавити Березкіна недоторканності - Цензор.НЕТ 1134
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Ты никого не забыл ?
А-ну сравни тех шо перечислил со своими "панамскими патриотами" :
"Я не розумію такої позиції", - Холодницький про відмову Ради позбавити Березкіна недоторканності - Цензор.НЕТ 9143
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Все вірно. А де лише голоси Тимошенко та ще 12 депутатів з її фракції? Мабуть на блокпостах разом з "євробляхарями" мітингують за свої номери....😕😕😕
Шкода що ти ще не виклав полум'яний виступ Власенка з цього питання. О то ж була б бімба...😕
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А что тут понимать то? Подоили Славика на n-нную суму и ныне Славик чист, как слеза, пред законом!
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воно ще й дурне.Я розумію,але не розділяю.А воно навіть не розуміє ...
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А что тут не поняно,питэр шоколадный не дал команду большинству !
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У Холодницкого рожа постоянно красная. и глаза выпучены. У него гипертония и он алкаш анонимный штоле ?
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в раде собрались рабовласныки собственого народа.и понятно что они коллеги по отношению друг к другу. .А беда самих рабов в том что у них очень короткая память .Да и управляющие рабовласныкив (из числа того же народа) очень ревностно выполняют свои функции
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А я так даже очень понимаю.
Депутаты боятся, что по одиночке их всех легко пересажают, вот и сомкнули ряды.
Ведь, если б сложить сумму, которую они сообща украли или одолжили у государства, то те, кто называет Украину беднейшей страной Европы, просто ох#ели бы.
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Що ти не розумієш? Вони кажуть, ми обрані народом! Народ бачив хто ми і знав для чого ми йдемо, тому ми - вори в ЗАКОНІ!
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Народ сранные терпилы! В Украине народ - это биомасса терпил!
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Терпіли це ті хто вимушений терпіти, а ті хто обирає цих уродів, то довб.би!!!
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Как фракция называется и кто её возглвляет? А какой франкции назначенец в Ощадбанке сидит? И вы хотите , чтобы один из великих воров современности сдал кого то из своих? Так его же тогда сдадут сразу, только круговая порука спасет от нар. Смешной ты какой то , Холодницкий.
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Ну это вам не Саакашвили выдворить из Украины. Березкин "свой человек". А рабы должны слушать и внимать тому, что им пишут порохоботы.
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Главный антикоррупционный прокурор и не понимаешь?
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"на его месте должен был быть я" (бриллиантовая рука) - так думал каждый непроголосовавший депутат и многие проголосовавшие ЗА, так что основной список воров-депутатов для Холодницкого практически готов.. для антикоррупционеров работы - море
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Бо давно цю недоторканність мали б відмінити взагалі!
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А что тебе не понятно, Назар? В банде своих не сдают, тем более - ментам.
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ЗНІМАЙТЕ З СЕБЕ НЕДОТОРКАНІСТЬ,УБЛЮДКИ. ПИТАННЯ НА РЕФЕРЕНДУМ І НЕ ТРЕБА РІШЕННЯ ВР. "Я не розумію такої позиції", - Холодницький про відмову Ради позбавити Березкіна недоторканності - Цензор.НЕТ 7213
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я не понимаю такую позицию", - Холодницкий об отказе Рады лишить Березкина неприкосновенности
 
 
 
 
 
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