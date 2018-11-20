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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15762) Ryanair (73)

 Порошенко о планах Ryanair перевозить до 1 млн украинцев в год: За 3-5 лет лоукостер перевезет 10% населения Украины

Приход Ryanair в Украину дает возможность малоимущим украинцам посетить Евросоюз и воочию убедиться в преимуществах европейского направления развития нашего государства.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на встрече с руководством лоукостера Ryanair во вторник, 20 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Еще раз отмечаю – это (приход Ryanair на рынок Украины. - Ред.) этап, механизм усиления нашей интеграции в Евросоюз. Львиная часть рейсов Ryanair приходится именно в города Евросоюза. И доступные билеты стали демонстрацией того, что лучше один раз увидеть Евросоюз, лучше один раз убедиться в преимуществах еропейского направления, в котором сейчас развивается Украина, чем сто раз услышать российскую пропаганду о том, как там сейчас плохо", - сказал Порошенко.

Он акцентировал, что когда такой лоукостер, как Ryanair приходит на рынок какой-то страны, это всегда означает увеличение количества пассажиров за счет тех, кто раньше не имел возможности воспользоваться авиатранспортом, благодаря низким ценам на авиабилеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса, - Порошенко

Комментируя планы компании Ryanair довести пассажиропоток из Украины до 1 млн пассажиров в год, Президент назвал их полностью реальными, поскольку уже сегодня мы имеем 550 тыс. пассажиров из Борисполя и более 250 тыс. со Львова.

"Цифра 1 млн полностью реальна, и за три-пять лет только Ryanair перевезет 10% населения Украины - амбициозные планы, которые я полностью поддерживаю", - отметил Порошенко.

Он поблагодарил компанию и ее президента за интенсивное развитие сотрудничества с Украиной и за то, что высоко держат уровень конкуренции, благодаря чему авиакомпании из Германии, Польши, Великобритании должны "чесать затылок и снижать цены, повышать сервисы, для того, чтобы конкурировать с Ryanair за украинского гражданина".

Источник: https://censor.net.ua/n3097837
 
 
 Топ комментарии
 
Єтот подонок только и мечтает чтобьі нас всех вьівезли
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Ура, хто останній буде тікати від життя по-новому, насріть в Борисполі!
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ТАНЦЮЙ, НЕ ТАНЦЮЙ, ВСЕ ОДНО ДІСТАНЕШ ....

Порошенко про плани Ryanair перевозити до 1 млн українців на рік: Цифра цілком реальна. За 3-5 років лоукостер перевезе 10% населення України - Цензор.НЕТ 4572
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Єтот подонок только и мечтает чтобьі нас всех вьівезли
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да и в дешовых лоукостах безопасность на низшем уровне
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Шо за бред?
Комфорт да. Недавно летал - полное ощущение поездки в маршрутке, только и всего, что стоячих нет и впаривают косметику.
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он озвучивает интересы всей комуняцко-совковой элитки Украины.
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Де він живе, ми ж зубожілі. Каву вже пили у Відні.
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Омелян говорил, что услугами авиаперелётов пользуется до 5% украинцев. А ты раньше и сейчас пытаешься доказать, что украинцы любят прибедняться. Ох, прям как во времена Яныка.
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Ага а за 40 лет перевезет все население Украины, президент такую хрень несет.
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Ура, хто останній буде тікати від життя по-новому, насріть в Борисполі!
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если всё так будет и дальше, то через 5 лет всё население Украины можно будет вывезти одним рейсом
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тепер воно не президентом працює,а промоутером авіакомпанії.
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1 млн. - маловато!
Так мы не скоро все будем в Европе. Порошенко про плани Ryanair перевозити до 1 млн українців на рік: Цифра цілком реальна. За 3-5 років лоукостер перевезе 10% населення України - Цензор.НЕТ 7743
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Эту свинью давно пора выгнать с работы, за не выполнение своих обязанностей. Занимается какой-то ерундой вместо работы.
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Этож интересно куда он по миллиону людей вывозить собрался, поцяра??? Половина страны последний х..доедает без соли, а ему карусели туда сюда приспичили. Тут сидишь думаешь: купить билет в купе,или все таки сэкономить 100 грн.и поехать сидя в поезде. Себя пусть вывезет и панамских патриотов!!
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Внимание, соевый барыга озвучил заветную мечту - уменьшить население Украины за 3-5 лет на 10%. Даже бананы будет собирать некому.
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Т.е. через пять лет 10% населения свалит отсюда?
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За 3-5 лет лоукостер перевезет 10% населения Украины...

Я извиняюсь,- перевезёт куда?
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Я когда-то изучал карту полетов Райнэйр. Могу уверить, перевезет 100% туда, где лучше, чем здесь.
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не перевезёт ,а вывезет из жизни по новому из чоколадного королевства Порошенко про плани Ryanair перевозити до 1 млн українців на рік: Цифра цілком реальна. За 3-5 років лоукостер перевезе 10% населення України - Цензор.НЕТ 2046
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"перевозить до 1 млн украинцев в год: За 3-5 лет лоукостер перевезет 10% населения Украины". Скажу так: есть знакомые, которые по 5-7 раз на год за границу летают, а есть, которые на самолете не летали. Но в среднем по палате выходит, что перевезут 10% населения страны. + учтите, что чуть ли не половина билетов покупается иностранцами, но со логике Порошенко и иностранцы входят в 10% населения Украины. П.С. 1 млн. пассажиров в год, это ведь 0,5 млн по 2 билета туда и назад?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о планах Ryanair перевозить до 1 млн украинцев в год: За 3-5 лет лоукостер перевезет 10% населения Украины
 
 
 
 
 
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