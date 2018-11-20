 Порошенко о планах Ryanair перевозить до 1 млн украинцев в год: За 3-5 лет лоукостер перевезет 10% населения Украины

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на встрече с руководством лоукостера Ryanair во вторник, 20 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Еще раз отмечаю – это (приход Ryanair на рынок Украины. - Ред.) этап, механизм усиления нашей интеграции в Евросоюз. Львиная часть рейсов Ryanair приходится именно в города Евросоюза. И доступные билеты стали демонстрацией того, что лучше один раз увидеть Евросоюз, лучше один раз убедиться в преимуществах еропейского направления, в котором сейчас развивается Украина, чем сто раз услышать российскую пропаганду о том, как там сейчас плохо", - сказал Порошенко.

Он акцентировал, что когда такой лоукостер, как Ryanair приходит на рынок какой-то страны, это всегда означает увеличение количества пассажиров за счет тех, кто раньше не имел возможности воспользоваться авиатранспортом, благодаря низким ценам на авиабилеты.

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Комментируя планы компании Ryanair довести пассажиропоток из Украины до 1 млн пассажиров в год, Президент назвал их полностью реальными, поскольку уже сегодня мы имеем 550 тыс. пассажиров из Борисполя и более 250 тыс. со Львова.

"Цифра 1 млн полностью реальна, и за три-пять лет только Ryanair перевезет 10% населения Украины - амбициозные планы, которые я полностью поддерживаю", - отметил Порошенко.

Он поблагодарил компанию и ее президента за интенсивное развитие сотрудничества с Украиной и за то, что высоко держат уровень конкуренции, благодаря чему авиакомпании из Германии, Польши, Великобритании должны "чесать затылок и снижать цены, повышать сервисы, для того, чтобы конкурировать с Ryanair за украинского гражданина".