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 Украинцы Канады призвали министра общественной безопасности Гудейла не допустить российского генерала Прокопчука к управлению Интерполом

Конгресс украинцев Канады обратился к правительству с призовом помешать избранию россиянина Александра Прокопчука главой Интерпола

Конгресс украинцев Канады просит министра общественной безопасности Канады Ралфа Гудейла не допустить избрания российского разведчика Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции Интерпол. Об этом сказано в заявлении на официальном сайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Из текста следует, что генерал-майор Прокопчук принимал непосредственное участие в выпуске Россией "красных уведомлений", для преследования по политическим мотивам неугодных Кремлю, в числе которых граждане Украины в оккупированном Крыму.

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Украинцы Канады выразили надежду, что правительство Канады воспользуется своим влиянием на международной арене.

"Более 70 украинских политических заключенных сейчас незаконно удерживаются в российских тюрьмах. Канада и международное сообщество неоднократно призывали к их немедленному освобождению, но Россия продолжает игнорировать эти призывы", - отмечают они.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097836
 
   
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А его родной брат у нас в МИД представляет Украину в ЕС. Это не удивляет?
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«Из текста следует, что генерал-майор Прокопчук принимал непосредственное участие в выпуске Россией "красных уведомлений", для преследования по политическим мотивам неугодных Кремлю, в числе которых граждане Украины в оккупированном Крыму. Источник: https://censor.net.ua/n3097836»
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