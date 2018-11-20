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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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 Луценко рассказал дипломатам ЕС о расследовании убийства Гандзюк: "Исполнители вместе с организатором установлены и задержаны"

Генеральный прокурор Юрий Луценко проинформировал руководителей дипломатических представительств стран Европейского Союза о состоянии расследования уголовных производств относительно нападений на общественных активистов, в том числе убийства Екатерины Гандзюк.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ, об этом речь шла во время встречи Луценко с европейскими дипломатами 19 ноября.

Луценко рассказал дипломатам ЕС о расследовании убийства Гандзюк: Исполнители вместе с организатором установлены и задержаны 01

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"Во время мероприятия европейские коллеги были проинформированы о состоянии досудебного расследования в актуальных уголовных производствах относительно преследований и нападений на общественных активистов, в том числе убийства Екатерины Гандзюк", - отмечается в сообщении.

"Екатерина Гандзюк была одним из немногих активистов для общественности, а не для личного обогащения. Исполнители вместе с организатором установлены и задержаны", - сказал Луценко.

По словам Генпрокурора, в большинстве уголовных производств относительно преследований и нападений на общественных активистов правоохранительные органы имеют успехи в расследованиях, впрочем, заявил он, отдельные деятели излишне политизируют вопрос, что недопустимо.

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Луценко рассказал дипломатам ЕС о расследовании убийства Гандзюк: Исполнители вместе с организатором установлены и задержаны 02

Согласно сообщению ГПУ, иностранной стороной была выражена поддержка ведомства в расследовании преступлений указанной категории.

В конце встречи также состоялся обмен мнениями относительно текущей криминогенной ситуации в Украине.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3097831
 
 
 Топ комментарии
 
херу Луценко с "вражеской территории" физкульт-привет!
https://www.facebook.com/alex.shchur.69/videos/193960594840116/
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Какой заказчик?... Не было никакого заказчика...
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чуть больше чашки из которой кормят новорождённых слонов!
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ему бы сценарии писать для... петросяна...разведенного
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это уже давно не новость, а что там с заказчиком и причиной?
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Организатор-помощник нардепа ? Кого он решил обмануть ?!
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зраду не обманешь Луценко розповів дипломатам ЄС про розслідування вбивства Гандзюк: "Виконавців разом з організатором встановлено та затримано" - Цензор.НЕТ 5733.им в расследовании сначала заказчика подавай,ну можно еще организатора (уже не так интересно).а исполнители...да фиг с ними,их еще навалом можно найти
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Понимаю, гораздо легче назначить и без вопросов.
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я никогда мусором не был.а вот ты был бандюком быдловатым-им и останешься Луценко розповів дипломатам ЄС про розслідування вбивства Гандзюк: "Виконавців разом з організатором встановлено та затримано" - Цензор.НЕТ 9410
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Правильно говорит! Только заказчика не нашли.
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Исполнители вместе с организатором - назначены!
Виновность определяет суд! Луценко возомнил себя Господом?
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Когда заказчик помрёт, его найдут....А пока, за щитом из сотен миллионов долларов, он в полной безопасности.... Луценко розповів дипломатам ЄС про розслідування вбивства Гандзюк: "Виконавців разом з організатором встановлено та затримано" - Цензор.НЕТ 3599
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Так кто организатор и исполнитель? Кто заказчик? Стоит ли ожидать справедливого расследования после отстутсвия результата в деле убийства Небесной Сотни?
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"Исполнители вместе с организатором установлены и задержаны"
А заказчика мы хер сдадим. Своих не сдаем.
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"Екатерина Гандзюк была одним из немногих активистов для общественности, а не для личного обогащения" (с) Видимо имелось ввиду "одной", ну это так, а вот из "немногих" это прокурор лихо перед дипломатами ЕС проехался по активистам. -" А кто там под Радой митингует? Да, то активисты, ради личного обогащения". Меня уже раз покоробило от "активисты преступной группировки" .Думал случайность, теперь вижу , что всё целенаправленно.
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Плакулола не об исполнителях спрашивают, а о заказчике!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко рассказал дипломатам ЕС о расследовании убийства Гандзюк: "Исполнители вместе с организатором установлены и задержаны"
 
 
 
 
 
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