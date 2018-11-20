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 "Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают", - глава Карелии отказал матери двух детей в просьбе открыть детсад и ясли

Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил отказом на просьбу местной жительницы Анны Власовой открыть детский сад в карельском поселке Суоеки, заявив, что к нему обращаться бесполезно.

Об этом со ссылкой на издание "7×7" сообщает "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

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Переписка велась во "ВКонтакте" в сентябре, следует из скриншотов, опубликованных на странице Власовой. Незадолго до этого в поселке закрыли школу и детский сад. Анна Власова рассказала изданию "Руна", что ей нужно выходить на работу и она не знает, как поступить с двумя детьми пяти и полутора лет. Женщина обратилась к главе региона, но тот заявил, что никто не станет открывать ясли для одного ребенка до трех лет.

"Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают", - написал глава региона. Он также предложил возить ребенка в город Суоярви, расположенный в 28 километрах от поселка.

Власова в ответ написала, что больше никогда не станет обращаться к Парфенчикову, поскольку это бесполезно.

"Конечно, бесполезно. Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают", - написал глава Карелии, после чего удалил переписку и убрал Власову из друзей.

Источник: https://censor.net.ua/n3097829
 
   
 Топ комментарии
 
270 человек населения, у нас бы тоже не открыли.
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Дык, для супердержавы - это мелочь же.
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Ну, и на ляд нужна эта статья ? Может у нас все по-другому ? В Украине очереди в садику как на Луну !!!!! Давайте сначала свое дерьмо разгребем.... !!!!!
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270 человек населения, у нас бы тоже не открыли.
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Дык, для супердержавы - это мелочь же.
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Так супердержава только в телевизоре и мультиках, а ей ребенка реально надо в садик.
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Это не поможет))Одно дело бряцать оружием и гордится тем,как народное добро за копейки по газопроводам за рубеж гнать,и совсем другое дело помогать обычным людям.Тут же не наваришься,тут наоборот одни расходы.Тем более слышали же про о,как едросы случайно озвучили свою истинную сущность-государство ни кому ни чего не должно,и вообще на свет появляться ни кто ни кого не просил,ну а раз уж родились,то это ваша вина в том и ваших родителей.Директор департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких--"На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще - в принципе - ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать", - заявила чиновница во время встречи с волонтерами молодежных объединений в администрации Кировграда.
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помню по прямой линии с Путиным житель где то там Анадыря, Магадан, короче оленеводов задал вопрос- я купил авто- а дорог нет.. сделайте дороги, ездить же невозможно- а Путин прямым хамским текстом а на хрена- вы автомобиль купили, если дорог нет.. ВОТ ВАМ ВСЯ ЛОГИКА ВЛАСТИ РОССИИ.. не то что извините, построить дороги не смогли. не отремонтировали денег нет, так как украли давно и надолго... а вы на хрена авто купили если бы ублюдки...и дорог не стоим... не ремонтируем...И кстати подобное относится к Украине, у нас ПОКА Президент и Премьер так не говорят, но скоро начнут, хотя все 27 лет так действуют...
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Не начнут, если популистов, реваншистов не допустить к власти.
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Ну, и на ляд нужна эта статья ? Может у нас все по-другому ? В Украине очереди в садику как на Луну !!!!! Давайте сначала свое дерьмо разгребем.... !!!!!
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ну да, а про новость с юаинфо, какгражданка Украины повесилась, убив предварительно двух малолетних детей так как не могла выплатить долг 200$ банку Цензоре не написали ....................................................................................
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и вот прчмо таки из-за долга в 200$ повесилась и детей убила?
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прошу прощения, эта новость и на цензоре была, я даже комент
рискнул оставить в ней, вспомнил, а по вашему вопросу - ищите ответ
сами, вы ведь "бывали" в Польше, правда ?
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Если женщина готова убить себя и 2 детей из-за долга в 200$, то это просто душевнобольная тварь, которой нельзя размножаться в принципе.
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єто из той же серии а шо там у хахлов мордоре

такие вещи надо на мордоровских ресурсах партизанить.
а у себя наводить порядок а не кивать на мордор.
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Детсад, это минимум 15 человек персонала на одного ребенка. Я бы ей тоже фигу скрутил.
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Ну и правильно чувак ответил, не понимаю в чем проблема.
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местечковые там рассказывали, что совок, ежегодно вырубал в Карелии 11 миллионов кубов леса, не сажая при этом, ни одного деревца. комми, опасаясь возврата, хотели добиться того, что когда она вернётся обратно в суоми, то должна оказаться к тому времени безлесой заболоченной пустыней, поросшей мелким березняком ((.
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Зачем эта новость?
У нас в Украине в поселках даже не просят открыть!
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Читала новость, что из за одной школьницы, школа работает.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают", - глава Карелии отказал матери двух детей в просьбе открыть детсад и ясли
 
 
 
 
 
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