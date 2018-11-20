 Это очень удачный вариант по оттягиванию сил противника и переброске диверсантов, - Воронченко рассказал, зачем Украине нужны подводные лодки

С помощью подводных лодок можно выполнять важные стратегические операции в целом и на море - в частности. Об этом в интервью "5 каналу" рассказал адмирал, командующий Военно-морских мил ВСУ Игорь Воронченко, передает Цензор.НЕТ.
"Подводные лодки были в программе. К нам поступали предложения по закупке двух малых подводных лодок. Это очень удачный вариант применения и оттягивания непосредственно сил на море, а также переброски диверсантов. Еще есть такое понятие fleet in being, то есть имеем кое-что, что можем поставить для противника и оттянуть на себя очень большое количество сил", - объяснил Воронченко.
Он также отмечает: "Безусловно, соревноваться, у кого больше корветов, фрегатов, подводных лодок с Черноморским флотом - это бессмыслица и, как говорят, утопия. Но, имея две такие подводные лодки, специфические задачи были бы уместны и вписывались бы в проведение общей операции - и на море, и вообще стратегических операций. Я так завуалировано сказал, но (не могу рассказать всего)".
У кого есть еще тупее предложения, куда потратить бюджетные деньги. Лучше бы до ума доводили разрекламированные ракеты Нептун.
В современном мире в подводные лодки используются как носители стратегических вооружений (ядерных ракет), по-этому существует 2 типа лодок это ракетоносцы и лодки-охотники против ракетоносцев.
А "эффективность" использования подводных лодок доказана еще во второй мировой войне, когда Германия потеряла с 1939 по 1945 год 766 лодок. Причем они воевали в основном с транспортом союзников, а от военных кораблей очень быстро умирали.
А теперь сопоставь стоимость строительства подводной лодки, ее содержания с ее эффективностью. Лучше сделать сто ракет, которые потопят 50 судов, чем 2 подводные лодки, которые могут потопить в лучшем случае 5 судов, и то навряд ли.
И еще для обдарованых каменный век закончился не из-за того, что кончились камни.
Нужно заниматься РЕАЛЬНЫМИ планами, а не устраивать Маниловщину.
Оттягивать - это всё, что позволят Турчинов и мудоженко.
Любой президент-реформатор, который попробует очистить госаппарат, встретит чудовищное сопротивление правящего класса, вплоть до импичмента или даже физической ликвидации. Так что Петя или Юля, Ляшко или Гриценко не суть важно. Любой из них скорее возглавит систему и будет стричь купоны, чем рискнет пойти против системы.
когда будут в надводном положении.