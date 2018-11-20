 Это очень удачный вариант по оттягиванию сил противника и переброске диверсантов, - Воронченко рассказал, зачем Украине нужны подводные лодки

С помощью подводных лодок можно выполнять важные стратегические операции в целом и на море - в частности. Об этом в интервью "5 каналу" рассказал адмирал, командующий Военно-морских мил ВСУ Игорь Воронченко, передает Цензор.НЕТ.

"Подводные лодки были в программе. К нам поступали предложения по закупке двух малых подводных лодок. Это очень удачный вариант применения и оттягивания непосредственно сил на море, а также переброски диверсантов. Еще есть такое понятие fleet in being, то есть имеем кое-что, что можем поставить для противника и оттянуть на себя очень большое количество сил", - объяснил Воронченко.

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Он также отмечает: "Безусловно, соревноваться, у кого больше корветов, фрегатов, подводных лодок с Черноморским флотом - это бессмыслица и, как говорят, утопия. Но, имея две такие подводные лодки, специфические задачи были бы уместны и вписывались бы в проведение общей операции - и на море, и вообще стратегических операций. Я так завуалировано сказал, но (не могу рассказать всего)".