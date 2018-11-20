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Все про:ВМС (585) подводная лодка (137) Воронченко (44)

 Это очень удачный вариант по оттягиванию сил противника и переброске диверсантов, - Воронченко рассказал, зачем Украине нужны подводные лодки

Соперничать с Черноморским флотом РФ по количеству подлодок неуместно, однако подводные лодки могут выполнять другие задачи.

С помощью подводных лодок можно выполнять важные стратегические операции в целом и на море - в частности. Об этом в интервью "5 каналу" рассказал адмирал, командующий Военно-морских мил ВСУ Игорь Воронченко, передает Цензор.НЕТ.

"Подводные лодки были в программе. К нам поступали предложения по закупке двух малых подводных лодок. Это очень удачный вариант применения и оттягивания непосредственно сил на море, а также переброски диверсантов. Еще есть такое понятие fleet in being, то есть имеем кое-что, что можем поставить для противника и оттянуть на себя очень большое количество сил", - объяснил Воронченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: США предложили Украине два фрегата типа OliverPerry, выведенные из состава американских ВМС, - Воронченко. ВИДЕО

Он также отмечает: "Безусловно, соревноваться, у кого больше корветов, фрегатов, подводных лодок с Черноморским флотом - это бессмыслица и, как говорят, утопия. Но, имея две такие подводные лодки, специфические задачи были бы уместны и вписывались бы в проведение общей операции - и на море, и вообще стратегических операций. Я так завуалировано сказал, но (не могу рассказать всего)".

Источник: https://censor.net.ua/n3097828
 
   
 Топ комментарии
 
В комментах воняет кацапьем.
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У москалей валом нефтегазового бабла, поэтому они могут себе позволить воровать, а на остаток даже подводные лодки строить. У нас же однозначный выбор - или коррупция или подводные лодки, боевые корабли, боевые самолеты и прочие атрибуты современной армии и флота. Пока что наша власть выбирает коррупцию а на наших подводных лодках адмиралы корупционного флота Насиров и Продан уплыли за бугор.
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Кукурузник теж казав що будемо воювати лише ракетами і авіація нафіг не потрібна.
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Не, просто понтуется. Это очень удачный вариант по оттягиванию сил противника и переброске диверсантов, - Воронченко рассказал, зачем Украине нужны подводные лодки - Цензор.НЕТ 5821 Видать не в курсе почему Украина "Запорожье" так и не осилила. И дело было не в самой ПЛ.....
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Он в курсе больше,чем все ,,эксперты,,.на Цензоре вместе взятые. Просто тогда руские были братья, а сегогдня - ...здобратия. И раньше презиками были воры и оборонные импотенты...
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Просто, вспомнил "Подводная лодка в степях Украины".
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Хм, я догадался почему две . Две опоры у арки.
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коллаборанты у власти и диверсии на территории педерации..? заругают..
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Так бронекатерами затарились, теперь очередь за подводными лодками.
У кого есть еще тупее предложения, куда потратить бюджетные деньги. Лучше бы до ума доводили разрекламированные ракеты Нептун.
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Кукурузник теж казав що будемо воювати лише ракетами і авіація нафіг не потрібна.
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Для особо обдарованых разъясню.
В современном мире в подводные лодки используются как носители стратегических вооружений (ядерных ракет), по-этому существует 2 типа лодок это ракетоносцы и лодки-охотники против ракетоносцев.
А "эффективность" использования подводных лодок доказана еще во второй мировой войне, когда Германия потеряла с 1939 по 1945 год 766 лодок. Причем они воевали в основном с транспортом союзников, а от военных кораблей очень быстро умирали.
А теперь сопоставь стоимость строительства подводной лодки, ее содержания с ее эффективностью. Лучше сделать сто ракет, которые потопят 50 судов, чем 2 подводные лодки, которые могут потопить в лучшем случае 5 судов, и то навряд ли.
И еще для обдарованых каменный век закончился не из-за того, что кончились камни.
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Для необдарованих. Ефективність мінісубмарин довели італійці, підірвавши лінкор "Новоросійськ" в бухті Ватостополя.
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Ню ню, а еще что подорвали? На этом список их успехов ограничился.
Нужно заниматься РЕАЛЬНЫМИ планами, а не устраивать Маниловщину.
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С такими командирами как Ноев лучше закупить боевые ковчеги - чтобы оттягивать.
Оттягивать - это всё, что позволят Турчинов и мудоженко.
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..и тут танкиста понесло....(вот что значить когда танкист руководит флотом!!) Это очень удачный вариант по оттягиванию сил противника и переброске диверсантов, - Воронченко рассказал, зачем Украине нужны подводные лодки - Цензор.НЕТ 6930
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Подлодками диверсантов возить? Как будто нет намного более дешевых и простых способов.
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Он же по профилю танкист, вот и пытается осваивать морской юмор.
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У москалей валом нефтегазового бабла, поэтому они могут себе позволить воровать, а на остаток даже подводные лодки строить. У нас же однозначный выбор - или коррупция или подводные лодки, боевые корабли, боевые самолеты и прочие атрибуты современной армии и флота. Пока что наша власть выбирает коррупцию а на наших подводных лодках адмиралы корупционного флота Насиров и Продан уплыли за бугор.
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Ось в наступному році оберемо гарну владу і корупція зникне.
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Нифига не выйдет. Президент только верхушка айсберга. Кто бы не стал президентом, сотни тысяч воров как сидели так и будут сидеть в судах, прокуратуре, налоговой, таможне, мусарне, различных администрациях, радах и прочих органах власти.
Любой президент-реформатор, который попробует очистить госаппарат, встретит чудовищное сопротивление правящего класса, вплоть до импичмента или даже физической ликвидации. Так что Петя или Юля, Ляшко или Гриценко не суть важно. Любой из них скорее возглавит систему и будет стричь купоны, чем рискнет пойти против системы.
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подлодки из композитных материалов на 3 -4 человека конечно нужны сегодня как и торпеды с програмным управлением для доставки подарков из военторга для лоханок кремлевского упыря
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москитный флот должен иметь москитные подлодки, из композитных материалов, всего на одну-две торпеды, но в количестве конечно не 2х штук. а хотя бы около 8-10шт
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Но откуда он их возьмет. Купит за полбюджета?
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ще ті субмарини тільки у проекті, а вже відразу вспливла вся зрадойобская срань...



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А не проще диверсантам на поезде поехать.Например Львов-Москва.
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Васисуалий - придет время, и украинцы приедут в московию, если ты так этого жаждешь - на бронепоездах - чтобы вы ответили за Крым и Донбасс.
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а вот если петины бронекатера качественно законопатить и приделать шнорхель, то можно и вовсе не тратиться... Це дуже вдалий варіант з відтягування сил противника і перекидання диверсантів, - Воронченко розповів, навіщо Україні потрібні підводні човни - Цензор.НЕТ 4205
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Воронченко имеет в виду не подводные атомные броненосцы с 24 ракетами по 16.000 тонн водоизмещением, как у Орды, названные "Чингиз-хан", "Бату-хан", а также именами других "вяликих правителей Орды". Речь идет о компактных современных лодках с небольшим экипажем и мощным вооружением для решения локальных задач в Черном море.
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Это понятно, но и мимо маленькой собачки вы проходите с опаской...
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Эти лодки будут иметь две задачи- оттягивать на себя бюджет страны. От них толку, как с козла молока. Вон ихтамнеты сами в шоке, что американцы видят все их подводные лодки как на ладони, и только поступит команда, в ту же минуту они будут все уничтожены.
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Когда командование состоит из маланцев, 2 подводные лодки оттянут на себя 2 снаряда,
когда будут в надводном положении.
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Зараз у нас нема другого выхода,кроме як топить пацакский флот,в местах их дислокации.Итальянские пловцы в помощь Це дуже вдалий варіант з відтягування сил противника і перекидання диверсантів, - Воронченко розповів, навіщо Україні потрібні підводні човни - Цензор.НЕТ 6084
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Поступало предложения по двум лодкам 214 проекта. Они не "оттянули бы", они держали бы в напряжении весь мокшефлот
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто очень удачный вариант по оттягиванию сил противника и переброске диверсантов, - Воронченко рассказал, зачем Украине нужны подводные лодки
 
 
 
 
 
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