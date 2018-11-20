 Более 800 правоохранителей задействовано для охраны правопорядка в правительственном квартале Киева, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как отметили в полиции, согласно поданным заявкам, сегодня в столице запланирован ряд мероприятий, в том числе и акция владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.
"Несмотря на то, что в правительственном квартале из-за проведения мероприятий затруднено движение транспорта, просим водителей учесть эту информацию и выбрать другие маршруты следования", - сказано в сообщении.
Кроме того, работники полиции призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать требования действующего законодательства, не конфликтовать и не устраивать провокаций.
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Напевно третього Майдана не уникнути.
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