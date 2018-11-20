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 Более 800 правоохранителей задействовано для охраны правопорядка в правительственном квартале Киева, - полиция. ФОТОрепортаж

Службу в усиленном варианте несут работники столичной полиции, патрульные полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Для охраны правопорядка в центре Киева задействовано более 800 правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отметили в полиции, согласно поданным заявкам, сегодня в столице запланирован ряд мероприятий, в том числе и акция владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Более 800 правоохранителей задействовано для охраны правопорядка в правительственном квартале Киева, - полиция 01

"Несмотря на то, что в правительственном квартале из-за проведения мероприятий затруднено движение транспорта, просим водителей учесть эту информацию и выбрать другие маршруты следования", - сказано в сообщении.

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Более 800 правоохранителей задействовано для охраны правопорядка в правительственном квартале Киева, - полиция 02

Кроме того, работники полиции призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать требования действующего законодательства, не конфликтовать и не устраивать провокаций.

Более 800 правоохранителей задействовано для охраны правопорядка в правительственном квартале Киева, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3097827
 
 
 Топ комментарии
 
Что то я не понял ,от кого менты защищают ? От избирателей?От любви народа?
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Добавить к этому такое же количество эвакуаторов!!!
Металлургические предприятия стоят без металлолома!!
Поддержим отечественную промышленность!!! Сдадим БляХи в металлолом!!!
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Будут охранять бляхеров? Когда уже их на место поставят! Они теперь будут законы принимать? Тогда у меня тоже требование: колбаса по 2,20 и доллар по 5,3!
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Як показово- полк поліції бргеться с автомобілями.
Слідуючий заголовок- Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина. Того самого, що вкрав у країни 513 мільйонів доларів.
Напевно третього Майдана не уникнути.
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Что то я не понял ,от кого менты защищают ? От избирателей?От любви народа?
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Они сохроняют правопорядок на улицах! Учите матчасть!
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Добавить к этому такое же количество эвакуаторов!!!
Металлургические предприятия стоят без металлолома!!
Поддержим отечественную промышленность!!! Сдадим БляХи в металлолом!!!
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Будут охранять бляхеров? Когда уже их на место поставят! Они теперь будут законы принимать? Тогда у меня тоже требование: колбаса по 2,20 и доллар по 5,3!
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....и БЕНЗИН 100 л. в год БЕСПЛАТНО !!! и со своим КАРАБИНОМ в ЗАРЯЖЕННОМ состоянии ходить по городу !!! ну , ГРАЖДАНЕ это реально бардак какой то начинается !!! есть ЗАКОНЫ в государстве и их надо ВЫПОЛНЯТЬ !!! а то ХОТЕЛКАМ не будет КОНЦА ((((
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....в Киеве начинаются учения по ГО , может пару " БАРИКАД " погнут в попыхах т.к. надо добраться к СТРАТЕГИЧНОМУ важному обьекту????
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Майдан нечаянно нагрянет тады кады его не ждешь.
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....бляхеры ВЫДОХНИТЕ , закон на подписи у ПРЕЗИДЕНТА !!! в стране ВОЙНА и нужны деньги на ее ОБОРОНУ !!! пользуйтесь ШАНСОМ на 90 дней , мой вам СОВЕТ !!! и в КАССУ наперегонки !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 800 правоохранителей задействовано для охраны правопорядка в правительственном квартале Киева, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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