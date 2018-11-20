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Все про:неприкосновенность (874) Пинзеник Павел (58) Березкин Станислав (8)

 ВР не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина. ВИДЕО

Верховная Рада во вторник, 20 ноября, не поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина ("Воля народа").

Как передает Цензор.НЕТ, за принятие решения проголосовали 160 депутатов при необходимых 226.

...
Перед голосованием глава комитета Павел Пинзеник пояснил мотивацию решений комитета, которые были приняты в понедельник. 

Напомним, накануне Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы парламента признал законным представление Генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Березкина. При этом у комитета возник ряд замечаний к мотивированности и обоснованности представления о даче согласия на задержание и арест, которые он изложит в письменных выводах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это надуманная история", - нардеп Березкин о хищении $20 млн "Ощадбанка"

Как сообщалось, 7 ноября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган проинформировала, что Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к криминальной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

Напомним, ранее в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина.

Источник: https://censor.net.ua/n3097825
 
 
 Топ комментарии
 
это для вас соевые. подумайте.

Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Березкина - Цензор.НЕТ 7420
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Зняти недоторканість з усіх депутатів і не влаштовувати цей цирк щомісяця за гроші платників податків. До речі, референдум з цього питання ще при Кучмі провели і народ сказав : «Так»
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Про що мова?
-Більше місяця назад контррозвідники СБУ і Міноборони України встановили, що в країні розгорнута ціла агентурна мережа російських спецслужб ФСБ і СЗР, агенти яких діють під прикриттям журналістів, адвокатів, громадських і релігійних діячів... - і НІХТО З НИХ НЕ АРЕШТОВАНИЙ і не відданий під суд...

-А надіятися на притягнення до відповідальності "близьких до тіла" Гідранта злочинців - фантастика!
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Какие же они идиоты? С Берёзкина точно доляшки получили ,и в ВР, и на Банковой. Идиоты мы, что их туда выбрали!
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О! Как жестко путина с его пропагандой отымели! А то некоторые будку раскачать хотели.
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Ну, хоть области переименуйте!
Вашу ж мать! Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина - Цензор.НЕТ 1664
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...В Рошенію ...!? Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина - Цензор.НЕТ 4236..Всі депи вже давно ПРацюють на вибори .
Ось і прейменування -зась ..навіть не внесли до порядку денного .
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ОПГ своих не сдает, да хотя даже если бы и сдали А ТОЛКУ? С тех с кого УЖЕ сняли хоть за что-нибудь ответил.
Ґенпрокуґор Юґик просто в очередной раз попиарился, типа он там что-то делает.
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Депутат Станіслав Березкін з "Волі народу", тобто ригоанал. ВРУ не проголосувала. Хто був проти?
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Звісно, що ті хто отримав баблосики)))
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Якось розмито відповіли, хоча це правильно. Треба повний аналіз тих, хто не проголосував. Можливо ви будете здивовані.
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А кто бы сомневался, но только не я . Рука руку моет! Бутусов ясно в фейсбуке написал "Регламентный комитета Верховной Рады во главе с депутатом "Народного фронта" Павлом Пинзеником охотно "крышует" коррупционеров, у которых проблемы с законом, в очередной раз решил, что оснований снимать неприкосновенность с Березкина нет". При том, что Березкин был в Батькивщине, потом в Партиии регионов, а теперь получил индульгенцию в том числе от Народного фронта. Получается, что все депутаты одним миром мазаны.
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- Нету у вас методов против Кости Сапрыкина! (с)
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У него еще не подготовлен путь эвакуации за границу. Дали время подготовиться.
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А що нам скаже ..*мін-пец-стець * ?..Ау-у-у?
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Хтож отдаст такого на тюрьму,укравшего у нищего народа 20 млн долларов ? Петя,Югик отработали красиво,парламент виноват,а они не при чем !!!
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Где там 'красиво' Все уже поняли, кто заказал #свободу березкину!
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Главное поделится с нужными людьми и все будет норм, там круговая порука потому что у всех рыльце в пушку.
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03.03.2009 Однопартиец В.Волга об однопартийце Ю.Луценко.
...Я считаю, что популист он отличный, управленец - совершенно бездарный, да и человек он мерзкий. И очень опасен для Украины. Таких людей в политическом смысле необходимо уничтожать. Ведь, маргинализация общества, которой так активно занимается Луценко, - это ничто иное, как работа против страны.
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кто же такой Луценко? Он сказал: «Василий, я очень много понял, когда стал министром: министр - это не должность, министр - это счастье, и когда ты в политике, ты должен быть или министром, или самым ярким оппозиционером».

И, вдруг, Луценко стал просить меня, чтобы я переговорил с Морозом на предмет того, чтобы его кума включили в список соцпартии. Я поговорил с Морозом, он сказал: «Нет!» Тогда Луценко говорит: «Я даю за него миллион долларов». Я говорю: «Юра, я, конечно, передам твое предложение…» Он продолжает: «Ты же понимаешь мое положение сейчас: если надо, я могу дать и пять миллионов для того, чтобы мой кум стал депутатом». Тогда я был просто в шоке. Я передал это предложение Морозу. Он посмотрел на меня такими большими глазами… И я увидел, что и Мороз в шоке. Такой честный борец с коррупцией и идеолог политических репрессий заявляет, что, мол, он министр и может выложить миллионы»...
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исчерпывающая характеристика "нового лада жицця"
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Что ж ты будешь делать с этими пи..ами. Они боятся, что с Березкина начнётся и до них докатится. Украдено 20 млн , ну и что? - по версии обранцив.
Скоро этому цирку прийдется разбегаться. Наймём других, более умных клоунов и не таких тупых и жадных.
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таких же и выберут, или тех же
"гибель народу без Слова Божьего"
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Судя по видео там половина мест пустует, что можно голосовать непонятно.
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Андріша Пагуубій вибрав слушний момент для голосування, коли в залі не було й половини депутатів.
Скільки ж йому занесли за таке голосування?
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Анекдот III тысячилетия:Нардеп БПП Артур Герасимов,после заявления Карла Волоха о том, что коррупция украинской власти является вынужденной,назвал Петра Порошенка и блок БПП главным инициатором принятия законов по борьбе с коррупцией

Вы еще ждете, что у этих проснется сознание?
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Как неожиданно …….. Умеют удивить....
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не везет генпрокурору...на рыбалке
простой пескарь и тот с крючка срывается...
какая там крупная лыба...
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Эх
Марлоки
не получили на растерзание элоя
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До яких пір буде продовжуватись ця вакханалія??? Банда злодіїв сидить і кожний день обкрадає українців і ніхто не сидить.На віщо САП,НАБУ,НАЗК,ГПУ,МВД,СБУ.Скільки ще дармоїдів повісять на наші шиї??? Рада не дала згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Березкіна - Цензор.НЕТ 1875
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Ты многих перечислил, но не назвал ещё гаранта коррупции Порошенко. Его нет наверное в методичке, а , стэцьок?
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У Франції підняли ціни на бензин. Французи вже на другий день вийшли на протести. Олеже. Будуть дерти три шкіри доти, доки мовчатимуть маси. Зараз при владі не ті хлопці, з якими можна вести дипломатію. Це падло тільки давити.
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Мне вот интересно сегодняшняя власть еще при Хаме верещала громче всех , что как только они придут к власти сразу неприкосновенность отменят . Но чего то они у власти не один год , а не кто не фига отменять не хочет.
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Они верещали, но НЕ собирались отменять. Сейчас Порошенко снова об этом начал верещать...
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Это такая у них "Игра кумовьёв" ...
Правила такие: находят ворюгу, объявляют ему что-либо грозное, фиксируют в сми, а потом дружно всё возвращают взад...
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Ворон ворону глаз не выклюет. А вдруг пойдет цепная реакция?!
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А хули , рука руку моет...…………………….. Рада не дала згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Березкіна - Цензор.НЕТ 8609 Рада не дала згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Березкіна - Цензор.НЕТ 8609 Рада не дала згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Березкіна - Цензор.НЕТ 8609 мочить их надо козлов.
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Юля голосів не дала. Ляшко голосів не дав. Сєня голосів не дав і поготів.
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а твоє бпп скіки голосів дало? Юля сука? Так вона ж не в коаліції, їй пох на ваші тьорки..
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Ігор Кононенко: "Знаєте, коли Гриценко говорить про «трійки», якими буде швидко судити, то, хлопці, куди ми взагалі рухаємося? Чому суспільство це спокійно сприймає? Вважаю Гриценка дуже серйозним ризиком для держави."
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Подельники своих не сдают.
Воры в законе.
Порошенко и ху#ло тоже своих не сдают.
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Очередная профанация.
Помню, когда Юрик был главным ментом, то все время сетовал, что вот, мол, мы дела открываем, а прокуратура закрывает.
Теперь он жалуется на суды и депутатов.
Плохому танцору всегда что-то мешает.
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Алконавте Югік, як завжди, всралося. Гучний пук у повітря....
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Цікаво, куди будуть втікати теперішні владні тварюки, якщо знову припече, як у 2014-му?
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Патаимушо в парламенте сплошь евробляхеры, а ои сегодня протестуют.
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этот вонючий комитет , судя по всему, продается за гроши
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Как воры могут дать согласие привлекать воров? Это ж казус!
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fakeковой дело, в fakeковой ГПУ, в fakeковой стране.
Країна аля замінник масла ідентичний натуральному із вершковим смакаом.
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Юга свой лимит, в этом месяце положительного голосования Рады вже выбрал,коли продлили его агонию на посту.Селяви Юга.Пролетаешь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВР не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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