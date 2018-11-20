 ВР не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, за принятие решения проголосовали 160 депутатов при необходимых 226.
Напомним, накануне Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы парламента признал законным представление Генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Березкина. При этом у комитета возник ряд замечаний к мотивированности и обоснованности представления о даче согласия на задержание и арест, которые он изложит в письменных выводах.
Как сообщалось, 7 ноября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган проинформировала, что Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к криминальной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).
Напомним, ранее в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина.
-Більше місяця назад контррозвідники СБУ і Міноборони України встановили, що в країні розгорнута ціла агентурна мережа російських спецслужб ФСБ і СЗР, агенти яких діють під прикриттям журналістів, адвокатів, громадських і релігійних діячів... - і НІХТО З НИХ НЕ АРЕШТОВАНИЙ і не відданий під суд...
-А надіятися на притягнення до відповідальності "близьких до тіла" Гідранта злочинців - фантастика!
Вашу ж мать!
Ось і прейменування -зась ..навіть не внесли до порядку денного .
Ґенпрокуґор Юґик просто в очередной раз попиарился, типа он там что-то делает.
...Я считаю, что популист он отличный, управленец - совершенно бездарный, да и человек он мерзкий. И очень опасен для Украины. Таких людей в политическом смысле необходимо уничтожать. Ведь, маргинализация общества, которой так активно занимается Луценко, - это ничто иное, как работа против страны.
И, вдруг, Луценко стал просить меня, чтобы я переговорил с Морозом на предмет того, чтобы его кума включили в список соцпартии. Я поговорил с Морозом, он сказал: «Нет!» Тогда Луценко говорит: «Я даю за него миллион долларов». Я говорю: «Юра, я, конечно, передам твое предложение…» Он продолжает: «Ты же понимаешь мое положение сейчас: если надо, я могу дать и пять миллионов для того, чтобы мой кум стал депутатом». Тогда я был просто в шоке. Я передал это предложение Морозу. Он посмотрел на меня такими большими глазами… И я увидел, что и Мороз в шоке. Такой честный борец с коррупцией и идеолог политических репрессий заявляет, что, мол, он министр и может выложить миллионы»...
Скоро этому цирку прийдется разбегаться. Наймём других, более умных клоунов и не таких тупых и жадных.
"гибель народу без Слова Божьего"
Хто за?
Скільки ж йому занесли за таке голосування?
Вы еще ждете, что у этих проснется сознание?
простой пескарь и тот с крючка срывается...
какая там крупная лыба...
Марлоки
не получили на растерзание элоя
Правила такие: находят ворюгу, объявляют ему что-либо грозное, фиксируют в сми, а потом дружно всё возвращают взад...
Воры в законе.
Порошенко и ху#ло тоже своих не сдают.
та вони просто не поняли що таке 20 лямів й чого кіпіш))))))
Помню, когда Юрик был главным ментом, то все время сетовал, что вот, мол, мы дела открываем, а прокуратура закрывает.
Теперь он жалуется на суды и депутатов.
Плохому танцору всегда что-то мешает.
Країна аля замінник масла ідентичний натуральному із вершковим смакаом.