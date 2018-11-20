 Жителям 9 улиц столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал". СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала" в Facebook.
Отмечается, что аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, в результате чего водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:
- пр-т. Победы, 23А;
- бульвар Дружбы Народов, 11;
- ул. Васильковская, 1;
- ул. Строителей, 31/13, 33, 35;
- пер. Строителей, 7, 9;
- ул. Красноткацкая, 11/11;
- ул. Шевченко с 1 по 42;
- ул. Котляревского;
- ул. Борщаговская, 126.
В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.
пс: а горячую не отключили? или ее и не включали?...
но глядя на сиротские хатки в Конче-Заспе и прочих кончах, понимаешь, что просто не хватает денех..