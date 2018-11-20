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Все про:Киев (16814) Киевводоканал (96) вода (210)

 Жителям 9 улиц столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал". СПИСОК

Сегодня, 20 ноября, жителям 9 улиц столицы отключили холодную воду в связи с авариями на сетях водоснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала" в Facebook.

Отмечается, что аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, в результате чего водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

  • пр-т. Победы, 23А;
  • бульвар Дружбы Народов, 11;
  • ул. Васильковская, 1;
  • ул. Строителей, 31/13, 33, 35;
  • пер. Строителей, 7, 9;
  • ул. Красноткацкая, 11/11;
  • ул. Шевченко с 1 по 42;
  • ул. Котляревского;
  • ул. Борщаговская, 126.

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В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Жителям 9 улиц столицы отключили холодную воду из-за аварии, - Киевводоканал 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097823
 
 
 Топ комментарии
 
инфраструктура сыпется..(

но глядя на сиротские хатки в Конче-Заспе и прочих кончах, понимаешь, что просто не хватает денех..
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Если мой Киев переживет эту зиму без техногенной катастрофы - это будет чудо!!!! Жителям 9 вулиць столиці відключили холодну воду через аварію, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 7566
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Совет форумчанПравила форума
 
да нормально, я считаю, зимой и снегом обтереться можно...а там уже и весна придет...все будет хорошо... Жителям 9 улиц столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал" - Цензор.НЕТ 4489
пс: а горячую не отключили? или ее и не включали?...
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откуда... Жителям 9 вулиць столиці відключили холодну воду через аварію, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 4013 исключительно в ведре кипятильником...
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да не, кипятильники хорошие, советские - дядька в свое время тырил их с завода... Жителям 9 вулиць столиці відключили холодну воду через аварію, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 6491 А сейчас да - нормальных не купишь, даже в родном Коврове, родине качественных кипятильников... Жителям 9 вулиць столиці відключили холодну воду через аварію, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 1332
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У мене десь є такий. Савєцкій, великий, для відра, але він мені не потрібен. Гаряча вода є завжди. Колись були перебої, ще на початку 90-х.
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да их шлепали миллионами...совковая промышленность если начинала что-то делать, то на малом не останавливалась - могла вселенную завалить... Жителям 9 вулиць столиці відключили холодну воду через аварію, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 9887
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инфраструктура сыпется..(

но глядя на сиротские хатки в Конче-Заспе и прочих кончах, понимаешь, что просто не хватает денех..
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Так, тому вони свої "природні відходи" привозять за місцем праці (Банківська, Інститутська, Хрещатик...)
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Водоканал працює як пожежники. Сидять і чекають виклику. Сьогодні на сьогодні, а далі хоч трава не рости.
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У меня тоже уже 3 часа в кране нет воды.
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Если мой Киев переживет эту зиму без техногенной катастрофы - это будет чудо!!!! Жителям 9 вулиць столиці відключили холодну воду через аварію, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 7566
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Далі буде! А якщо перевірити акти виконаних робіт? А Веталь гроші за газ віддав. Ну то дурниця, Дніпро ще не замерз, можна і відерко принести.
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